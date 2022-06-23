Болезнь перешла по наследству: мама Юрия Шатунова умерла в 29 лет, не дождавшись операции

Юра Шатунов с мамой Верой. Зима 1974 года

Юрий Шатунов умер молодым в 48 лет. А его мама не дожила и до тридцати – ее не стало в 29 лет. Оказывается, что проблемы с сердцем певцу передались по наследству. Юрий Шатунов умер из-за острой сердечной недостаточности. Его мама Вера Шатунова не дождалась операции и тоже умерла в больнице в далеком 1984 году. К тому времени 11-летний Юра уже учился в школе-интернате, а после смерти мамы его определили в детский дом.

Вера Шатунова родила сына в 18 лет, но ее муж рождению ребенка был не рад, поэтому мальчика женщина записала на свою фамилию и периодически отправляла жить к своим родителям. Однако это не спасло брак Веры и когда сыну было 3 года она развелась с мужем и забрала Юру к себе, а вскоре вышла замуж второй раз. Юра не ладил с отчимом, который пил, поэтому периодически сбегал к бабушке. Спустя время, Вера Шатунова определила сына учиться в школу-интернат – многие любят судачить, что из-за пристрастия к алкоголю, но это не так - из-за начавшихся проблем с сердцем. Вера Шатунова оказалась в больнице, когда прихватило сердце: после обследования врачи больницы в небольшом башкирском городке вынесли вердикт – нужна срочная операция. Вера Гавриловна не дождалась операции – умерла, говорили, что диагноз – острая сердечная недостаточность.

Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал: «Когда Юра потерял маму - его оставили наедине с гробом на всю ночь. Только утром пришли соседи, и помогли похоронить маму. Юра просидел всю ночь возле гроба». Недавно сам Шатунов рассказывал: «Я помню похороны мамы. Помню их как сейчас… Изменилось все и в один момент – то, что было близкое и родное: его не стало. Тонкостей и нюансов не знаю, но операция на сердце должна была быть…» После смерти Веры Шатуновой ее сына Юрия отдали в детский дом, так как отец его судьбой не интересовался. Шатунов вырос звездой и мог себе позволить обследование и лечение в лучших клиниках мира. Но судьба распорядилась иначе. Проблемы с сердцем, которые достались певцу по наследству, не оставили ему шансов дожить до старости. Но Шатунов успел пожить счастливым человеком – создать семью в Германии и выступать для поклонников в России: «В детстве много о чем мечтал: но только не о сцене, это точно. О чем можно было мечтать в детском доме? Я постоянно убегал оттуда. Там можно было мечтать лишь о том, чтобы побольше и получше кормили. Я не люблю говорить об этом периоде жизни. Что было - прошло. Теперь я счастливый человек».

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