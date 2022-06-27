От защиты до ненависти – один шаг

Громкий скандал разворачивается сейчас вокруг фигуры общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) Анастасии Татуловой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Громкий скандал разворачивается сейчас вокруг фигуры общественного омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасии Татуловой. Теперь уже, правда, с приставкой «экс». Как сообщила сама Татулова, в апреле она написала заявление о своей отставке, но, судя по ее Телеграм-каналу, продолжает заниматься этой деятельностью. Скандал же связан с тем, что член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров обратился к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку деятельности Татуловой и проверить ее высказывания на экстремизм.

ИМЕНА, ПАРОЛИ, ЯВКИ…

Если судить по Телеграм-каналу самой Анастасии, то можно сделать вывод, что свое время она делит между борьбой с государством и защитой малого бизнеса от государства, что тоже можно привести к первой задаче. При этом, безусловно, предприниматели у нее белые и пушистые, а вот что касается управления страной, то… как она только не издевается над чиновниками и программами правительства. Кто бы мог подумать, что импортозамещение – это "ересь"? А Татулова так утверждает. Главу Минпромторга Мантурова она называет "министром того, чего в стране практически нет". Строятся заводы, дороги, города, мосты, открываются новые предприятия, но для Татуловой их нет. Наверное, потому что они не относятся к малому бизнесу.

А еще она даже не уверена, а знает, что что министры берут взятки:

"Это страшный позор что руководители ведомств уровня министров берут взятки. Я это точно знаю. Точно. 100%. Фамилии знаю. И тех, кто давал".

Это она написала в своем Телеграм-канале 15 апреля. И тут уже вопрос, почему бездействуют Генпрокуратура и СК. Они ведь могут, когда хотят. Хоть у Улюкаева спросите. Гражданку надо опросить, хотя бы в качестве свидетеля. Либо пусть называет имена, пароли, явки. Либо признается, что у нее так прорывается ненависть даже не к правительству, а ко всей власти, в чем она признавалась еще на прошлогоднем Питерском экономическом форуме.

- У нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса, - заявила она тогда. - Вы на нас плюете и по-отечески, как с убогими, с нами разговариваете: "Мы знаем, что тебе надо". А мы вас ненавидим.

ЛЮДИ С "ПРЕКРАСНЫМИ ЛИЦАМИ"

Складывается впечатление, что Татулова презирает свою страну. Несмотря на то, что большая часть ее постов - о проблемах бизнеса в России, среди обычных сообщений часто размещается такое, что трудно толковать.

5-го марта: "Приезжали в гости дети. Обсуждали кто куда и когда собирается уезжать из страны. Я никогда не видела такого страшного иммиграционного бума как за эту неделю.

Уезжают не те, кто я бы очень хотела, чтобы уехали, и на руках бы их дотащила до самолёта. А мои уезжают... И страшно что вы все уедете, а я одна тут останусь, с этими".

4-е апреля: "Сейчас ведется беспрецедентная первая мировая информационная война. Украина ее выигрывает со счётом 100:0. А Люди в этом всем - мусор, для ОБЕИХ ТРЁХ сторон".

Неплохо она по России прошлась, да? Забросала неповидлом с головы до ног.

25-е апреля: "Талантливые, неравнодушные, честные люди покидают страну. Предприниматели. Уезжают... И враньё все это про «русских нигде не ждут». Смотря каких русских. Они сильные, они нужные всем, они построят все там и будут платить налоги на которые будет развиваться другая страна...".

И времени уже прошло достаточно, а что-то ни об одном удачном стартапе пока не слышно. Уехали не предприниматели, которые привязаны тут своим производством, о развитии которого публично так заботится Татулова, уехали в большинстве "строители Прекрасной России будущего", трескучие записные либералы, умеющие лишь извергать лозунги про то, кто "тут власть".

И, конечно, как и вся эта публика, Татулова не может пройти мимо Дня Победы:

- … Пусть день памяти не будет просто праздником с наряженными в форму детьми, демонстрацией не будет, агрессией не будет, а будет тем, чем должен быть - памятью, предостережением...

Кстати, в настоящий День Памяти 22-го июня Анастасия ничего подобного не написала. Ни слова. Что тоже характерно.

ВОКРУГ СПЛОШНАЯ КОРРУПЦИЯ

Свои функции защитника малого и среднего бизнеса госпожа Татулова выполняет на исключительно общественных началах, безвозмездно. И зарплату за это она не получает. Зато другими возможностями от должности пользуется сполна. Анастасия – основательница и совладелица сети кафе "АндреСон". Вторым совладельцем стал бывший банкир и экс-чекист Александр Лебедев. Тот самый, который прикупил в Англии для сына титул лорда и владеет двумя не самыми последними газетами в Великбритании.

Бизнес-структуры Татуловой имеют такие преференции, что многие предприниматели взвыли бы от зависти, узнав о льготах по аренде, бесплатных участках земли, госконтрактах, выгодных договорах с торговыми сетями и т.д. Например, принадлежащее ей ООО "Тиролерхоф" получает от ГБУ "Малый бизнес Москвы" многомиллионную материальную помощь. И это при том, что выручка ее кафе, например, в 2019-м составила 1,7 млрд. рублей.

Теперь очевидно, что Татулова - уже давно никакой не представитель малого и среднего предпринимательства, потому что ее бизнес является, судя по миллиардным оборотам, самым что ни на есть крупным. И все ее заявления о том, что она по-прежнему омбудсмен по МСП, продиктованы желанием как можно дольше получать льготы и преференции. К чему какие-то условности, когда твоя должность позволяет и денег заработать, и проблемы бизнеса порешать и знаменитостью стать?

Не бедствуют и уже вполне взрослые дети Татуловой - старший сын, владелец сети детских лагерей HeadStart Camp, каждый день пребывания в котором обходится родителям почти в 8 тыс. рублей, участвует в госпрограмме CashBack от Ростуризма. А младший пошел по стопам мамы – тоже стал омбудсменом, но по вопросам молодежного предпринимательства.

Обязавшаяся защищать бизнесменов Татулова, по свидетельствам наблюдателей, не прочь использовать возможности своей должности. Стоило руководству ООО «Рестик-Групп» (франчайзи сети «АндерСон») отказаться отдавать за просто так долю в 51% основательнице «АндерСона», так компания сразу после этого разорилась, понеся убыток почти в 30 млн рублей. И кто разорил предприятие, многие даже гадать не стали.

Впрочем, Анастасии Татуловой свойственна не только жесткость в отношениях с подопечными, но и готовность играть в игры с государством по своим правилам. Так, например, многие из ее компаний находятся в перекрестном владении, что делает бизнес крайне непрозрачным. Как утверждает тот же депутат Федоров, бизнес Татуловой имеет явные признаки дробления с целью уменьшения налогооблагаемой базы. А это уже может грозить не только штрафом, но и «уголовкой». А в 2020-м она вдобавок ко всем ООО зарегистрировала еще и ИП с той же сферой деятельности.

Наверное, Анастасия вполне справедливо возмущается, что компании регистрируют своих курьеров и таксистов самозанятыми, а тем же кафе и салонам красоты это не позволено. Но это закон. Что для омбудсмена - не аргумент. Вот, например, фраза, которую она влепила опешившей Ксении Собчак, когда та брала у Татуловой интервью: "Для меня непонятно, почему Минфин определяет налоговую политику". Ясное дело, уровень налогов должны определять общественники или сами налогоплательщики. Чтобы государство развалилось на второй день? А если еще учесть, что в тех самых кафе "АндерСон" Роспотребнадзор неоднократно находил в продукции кишечную палочку, то можно предположить, что сеть до сих пор существует благодаря статусу ее хозяйки.

Недавно появилась информация, что Татулова выставила «АндерСон» на продажу и собирается открывать новый бизнес за рубежом, в частности в ОАЭ. Не получился из госпожи Татуловой рыцарь на белом коне, бескорыстно спешащий на помощь бизнесменам. Не говоря уж о Родине. Той самой, ее, Родине, которую Татулова публично зовет «уродиной».