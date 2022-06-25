Синдром внезапной смерти взрослых: Почему здоровые молодые люди умирают от остановки сердца

Юрий Шатунов был молод, полон сил, но внезапно скончался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внезапная смерть кумира миллионов Юрия Шатунова шокировала многих. Он умер от острой сердечной недостаточности всего в 48 лет.

Между тем, смерть в молодом возрасте из-за неполадок с сердцем – явление не столь редкое. Особенно сейчас, когда врачи в странах Запада обескуражены участившимися случаями внезапных и загадочных смертей людей в возрасте до сорока лет.

Синдром внезапной смерти взрослых. Или, иначе, SADS - Sudden arrhythmic death syndrome.

Такое название было дано новому явлению, при котором молодые и здоровые люди вдруг неожиданно и скоропостижно умирают без видимой на то причины.

Синдром внезапной смерти взрослых заявил о себе на фоне пандемии ковида, но, по словам врачей, сам ковид не был первопричиной. Скорее всего, он послужил спусковым механизмом.

Теперь диагноз SADS используется медиками, когда вскрытие не позволяет установить очевидную причину смерти человека. Явно только, что в какой-то момент произошла остановка сердца, а почему именно - остается неизвестным.

По данным Королевского колледжа врачей общей практики Австралии, SADS чаще всего бывает у людей в возрасте до 40 лет. Причем, в группе риска может оказаться каждый, независимо от состояния здоровья, физической формы и образа жизни.

Так, 31-летняя Кэтрин Кин из Дублина умерла во сне, когда жила с двумя друзьями. Все они из-за пандемии ковида работали из дома, поэтому никто особо не обратил внимания, когда Кэтрин не спустилась к завтраку. Они отправили ей сообщение в 11:20, а когда она не ответила, зашли в её комнату и обнаружили мертвой. Кэтрин до последнего дня считалась здоровой, ходила в спортзал и ежедневно проходила 10 000 шагов.

ОБМОРОК, СУДОРОГИ И ДРУГИЕ ТРЕВОЖНЫЕ «ЗВОНОЧКИ»

SADS потому и назвали синдромом, что он настигает неожиданно, а его жертвой может стать совершенно любой человек.

Тем не менее, американский фонд SADS Foundation заявил, что более половины из 4000 людей, умерших от синдрома внезапной смерти в прошлом году в США, имели один из этих двух признаков:

- обмороки или судороги во время физических упражнений, при возбуждении или испуге;

- внезапная необъяснимая смерть кого-то из близких родственников в семейной истории.

А по данным Королевского австралийского колледжа врачей общей практики (RACGP), наиболее распространенные состояния SADS включают синдромы генетических аритмий, желудочковой тахикардии и прочих состояний, когда система сердца вдруг перестает работать должным образом.

- Мы сходимся во мнении, что при синдромах внезапной смерти генетический фактор имеет немаловажную роль, - говорит доктор Элизабет Паратц из австралийского Института сердца и диабета Бейкера.

. – Поэтому, если у вас самого был родственник, чья смерть стала неожиданностью для всех, врачей в том числе, я настоятельно рекомендую провериться у кардиолога.

Если у вас есть сердечные симптомы, такие как боль в груди, одышка или если во время спортивной ходьбы вы не можете идти в ногу с остальными, это тоже повод провериться у врача.

И пока это все, что медики могут рекомендовать для того, чтобы предотвратить развитие SADS. Доктор Элизабет Паратц говорит, что пока этот синдром остается загадочным диагнозом:

- Все, что мы точно знаем, что это точно не наркотики, не самоубийство, не травма и даже не сердечный приступ.

Люди, кстати, часто путают сердечный приступ (он же инфаркт миокарда) и остановку сердца. Это разные вещи: сердечный приступ относится к закупорке сердечного сосуда, тогда как остановка сердца означает, что сердце просто в какой-то момент взяло и остановилось. Как часы – тикали-тикали и вдруг перестали.

Если у кого-то случился сердечный приступ, вскрытие может показать тромб, но когда у человека случился SADS, сердце остается целым и невредимым.

«ЭТО ТОЛЬКО ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА»

После того, как 30-летняя новозеландка Пиата Таухаре умерла от SADS в солярии (она упала и пролежала незамеченной почти два часа (!), в Австралии начали составлять регистр SADS. Первый в стране. И один из немногих в мире. Он объединил информацию скорой помощи, больниц и судебно-медицинской экспертизы.

Ежегодно в Виктории (один из штатов Австралии с 6,681 миллионом населения) происходит около 750 случаев внезапной остановки сердца у людей в возрасте до 50 лет. Из них примерно у 100 человек причина не будет найдена даже после обширных исследований, в том числе полного вскрытия. В этом и заключается феномен синдрома внезапной смерти.

Большинство случаев SADS - 90 процентов - происходят за пределами больницы. Все случается так быстро, что человек просто не успевает вызвать помощь.

«И я думаю, что врачи недооценивают всего масштаба проблемы, - заключает доктор Элизабет Паратц, - Боюсь, мы видим только верхушку айсберга».

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