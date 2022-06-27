Профессии будущего: почему выпускники все чаще выбирают IT-специальности

Фото предоставлено пресс-службой РТУ МИРЭА

Выпускникам школ 2022 года вряд ли можно позавидовать, им приходится выбирать карьерный путь в условиях глобальной неопределенности. Запросы рынка труда меняются каждые 5-10 лет. По разным оценкам до 65% сегодняшних школьников и студентов к 2030 году займут должности, которых еще не существует.

Но есть и хорошие новости: глобальная гонка за отстаивание технологического суверенитета, которая развернулась между государствами во всем мире, продуцирует массу новых профессий, которые будут востребованы не в будущем, а являются дефицитными уже сегодня.

Родители абитуриентов и сами выпускники также все чаще выбирают IT и технологичные направления. Однако, чтобы ставка на будущее не «прогорела», важно выбрать правильный вуз для обучения.

Если в МГУ идут за журналистикой, МГИМО – за языками, то за навыками «будущего», которые не устареют ни через десять, ни через 30 лет – в РТУ МИРЭА. Главный высокотехнологичный университет страны известен не только богатой историей (в 2022 году отметит свое 75-летие), но и способностью адаптироваться к новым профессиональным реалиям.

Как говорит ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, каждый день цифровая экономика меняет нашу реальность. Понимая, что за технологиями будущее, в вузе начали работу над созданием цифровой экосистемы инженерно-технического образования, где все: и студенты, и работники, и администрация, и внешние партнеры - могут использовать самые передовые технологии для своих задач.

Фото предоставлено пресс-службой РТУ МИРЭА

Атлас профессий

Сегодня в университете в очной форме готовят больше 26 тысяч студентов более чем по 100 учебным программам и 42 специальностям: от традиционных сфер IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий до совершенно новых профессий.

Так, в 2022 году здесь открывается «Цифровая кафедра» в рамках программы «Приоритет 2030», таким образом у всех студентов РТУ МИРЭА появится доступ к расширенному набору цифровых компетенций и знаний, а также диплом о второй квалификации. Причем совершенно бесплатно. Свою «цифровую» кафедру в том числе открывает ГК «Астра», известная своей операционной системой Astra Linux. Она запускает первую в стране программу по администрированию отечественных операционных систем. Учитывая, что с уходом западных компаний с российского рынка все больше организаций переходит на отечественные разработки, ниша становится жизненно необходимой для национальной экономики.

К слову, это не единственные партнеры РТУ МИРЭА. Уже несколько лет свои программы по подготовке кадров здесь реализуют Samsung, Яндекс, Генериум, Ростелеком, Росэлектроника, DowChemical, NationalInstruments, Rohde&Schwarz и другие лидеры индустрии.

По результатам последнего исследования Hays, 76% работодателей говорят, что не могут найти квалифицированных специалистов. Никто не хочет говорить в первый рабочий день «Забудьте, чему вас учили в вузе», в реалиях цифровой экономики нет времени переучиваться. Так, совместные кафедры с предприятиями становятся определенным гарантом трудоустройства в будущем.

Фото предоставлено пресс-службой РТУ МИРЭА

Навыки или знания: что важнее?

По последним данным Skillbox, 86% родителей в России хотят, чтобы их дети получили образование в сфере ИТ. Данный тренд идет бок о бок со всеобщим страхом о быстром устаревании IT-компетенций. Родители боятся, что языки программирования или технологии устареют и к выпуску из университета ребенок останется «за бортом».

В РТУ МИРЭА подтверждают, что навыки действительно устаревают с невероятной скоростью. Однако за своих выпускников здесь не переживают, ведь студентам дают качественную базу, основанную на лучших практиках советской школы и Ed-Tech-разработках. Она позволяет лавировать среди HR-трендов и легко ориентироваться в зарождающихся профессиях.

Сильный преподавательский состав включает 21 академика и члена-корреспондента Российской академии наук, а также более 280 членов других, в том числе международных, академий и научных обществ. 77% из них имеют ученые степени и звания.

Индивидуальное продюсирование образования

И что особенно важно, при выборе образовательной программы в РТУ МИРЭА учитывают интересы и увлечения молодежи. Здесь создана безопасная среда для апробации своих интересов и увлечений: геймеры могут протестировать себя в киберспорте, а блогеры – в интернет-журналистике и контент-продакшне.

Учащийся становится продюсером своего образования: ставит цели и выбирает программы. От того, какие курсы выберет учащийся, складывается его уникальное конкурентное преимущество.

Лучший способ проверить способности ребенка — попробовать его в деле. На площадке РТУ МИРЭА с августа 2019 года функционирует Детский технопарк «Альтаир», в разработке программ которого принимали участие индустриальные партнеры — Яндекс, VK, Ростелеком Солар, Samsung Electronics, Росэлектроника, Генериум и другие.

Здесь школьники знакомятся с работой высокотехнологичного оборудования и осваивают программы дополнительного образования.

Фото предоставлено пресс-службой РТУ МИРЭА

Наука и исследования

Попробовать себя в разных сферах дают и в научном секторе. Для этого на базе вуза с 2015 года непрерывно открываются мегалаборатории– современные площадки, оснащенные полным комплексом оборудования для обучения и научной деятельности по самым передовым технологическим направлениям, например, иммерсивным технологиям, индустрии 4.0 и мобильной робототехнике, космическому мониторингу и другим.

При этом РТУ МИРЭА как и раньше остается одним из важных образовательных и исследовательских центров России и отмечен сразу несколькими международными академическими рейтингами. А образовательные программы сертифицированы не только по российским, но и международным стандартам.

Сам вуз входит в Ассоциацию технических университетов Европы— T.I.M.E., Ассоциацию технических университетов России и Китая — ATYPK, Международную ассоциацию университетов, Европейскую ассоциацию менеджеров и администраторов в области научных исследований.

Исторически университет был известен высоким уровнем преподавания естественных наук, инженерии, логики и математики. В наши дни на базе десяти профильных институтов вуза можно изучать самые разные дисциплины: от искусственного интеллекта и экономической безопасности до дизайна, бизнес-информатики и биотехнологий.

Фото предоставлено пресс-службой РТУ МИРЭА

Мифы о поступлении в главный технологичный

Учитывая многообразие специальностей и перспективы развития карьерного трека, закономерно, что у абитуриентов возникает вопрос: а реально ли вообще поступить в РТУ МИРЭА на бюджет?

В традициях вуза – открытость и доступность образования для всех, кто соответствует определенному уровню подготовки. Ежегодно для поступающих на первый курс выделяется более 4 тысяч бюджетных мест.

Бюджетные места в вузе распределяют, основываясь на запросах национальной экономики. Вопросов «А будет ли профессия востребована к выпускному?» при таком планировании не возникает. Основной упор приемной кампании 2022 года идет именно на подготовку кадров для обеспечения технологичного суверенитета страны.