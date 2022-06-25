Качают права и пугают врачей: правдивы ли слухи о наглом поведении пленных "азовцев" в госпиталях Донецка

Доктор медицинских наук, профессор Эмиль Фисталь.

Наверно, вы уже забыли, кто такие «азовцы»* (в отношении нацбатальона «Азов» в России возбуждено уголовное дело - прим. ред.)?

Многие скажут: нет, но очень хотелось бы. И такая реакция людей понятна, если учесть те страшные злодеяния, которые этот «боевой авангард ВСУ» учинил в Донецкой Народной Республике.

БИЛИ ПО «МИРНЯКУ», СДАЛИСЬ БОЙЦАМ

В общем-то, могли бы и не напоминать. Прямо в мозжечке застряло, как стращали нас этим «азовским жупелом»! Да, был такой полк (батальон, отдельное особое спецподразделение) «Азов». Сколочен «з особливо гiдных та щирих добровiльцiв» (надеюсь, перевод не нужен?) Короче, из самых бешеных нациков. Да, отличился особой жестокостью и изощрённым насилием. Причём, не только к главным врагам своим – «москалям», но и к собственному «мирняку» (их же термин, обозначающий мирное гражданское население бывшей Украины)...

На груди у пленных "азовцев" - татуировки фашистского замеса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, и что? Справедливо спросите вы. Главное, что жупел-то сдулся! Сначала эти «непобедимые и легендарные», числом с 2,5 тыщи голов, попрятались в подвалах мариупольского завода «Азовсталь». Потом принялись канючить. Нет, не вышла у них «мученическая кончина», громко анонсированная мировому сообществу. Не помогли ни Папа Римский, ни другой «папа», который Байден, ни «всесильный гений» Илона Маска, тоже, впрочем оказавшийся дутой величиной...

И сдались «крутые» в бесславный плен. Нашим скромным бойцам.

Мы же всё это видели! Эти позорные руки вверх. Эти шоковые для их хозяев кадры в новостях. Вот они выползают из своих крысиных нор. И раздеваются перед камерами, демонстрируя свои татуированные «красоты» фашистского замеса...

Палату охраняют вооруженные люди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СУД ПОСЛЕ БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ

Короче, ясно всё со «сбитыми лётчиками»! Так зачем же тратить слова и время на банальных подонков войны, которых ждёт естественная участь: расследование преступлений, лечение - кому оно нужно и - неизбежный суд. Беспристрастный, открытый народный суд.

Но – говорить всё же придётся. Потому что, странное дело, поползли вдруг упорные слухи. Что... вовсе якобы «азовцы» не сдались. Точнее, сдались, но не в плен. Ещё точнее: не сдались, и не в плен. А просто проявили «тонкий военно-тактический расчёт». В результате которого, под видом раненых в ходе боевых действий, заполонили больницы и госпитали ДНР. Это во-первых. Во-вторых, не просто заполонили, а «повыбрасывали» при этом наших бедных солдатиков с их больничных коек. И третье: стали даже медперсоналу угрожать. Который якобы ахает и охает, боится в палату зайти к этим очухавшимся, «восставших из пепла» головорезам.

Так неужели это правда? Об этом мы спросили не у кого-нибудь, а, с учётом резонансности темы, у самого известного донецкого врача, доктора с мировым именем Эмиля ФИСТАЛЯ.

«Азовцы» проходят курс лечения в городе Донецке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПРАВКА

Эмиль Григорьевич Фисталь. Доктор медицинских наук, профессор. Организатор и руководитель первого в ДНР Ожогового центра. Стажировался в области комбустиологии (лечения от жогов), пластической хирургии, медицины катастроф в России, США, Германии, Великобритании, Австрии и т.д., где ему предлагали работу на любых условиях. Но уроженец Макеевки, Герой ДНР, доктор Фисталь и не думает покидать Донецк. Провёл более 20 тысяч операций. Спас и вылечил, к примеру, пациента после ожога 98 процентов тканей тела, что никому ещё в мировой практике не удалось повторить...

ДИАГНОЗ ДОКТОРА ФИСТАЛЯ

Дозвониться до Эмиля Григорьевича почти невозможно. В свои 83 он не отходит от операционного стола, после которого – перевязки и ещё раз перевязки...

Я решил уже было ехать - из донецкой гостиницы «Централь» в его неблизкую клинику. И, вдруг, о, чудо!, слышу в телефоне звучный, хотя и усталый баритон (да, он ещё и поёт, и джаз играет, со студенческой скамьи.., это кроме футбола и бильярда.., в общем, неслабо для дедушки пяти внуков!)

Мне показалось, что чем дольше и жарче я говорил, тем шире доктор улыбался своей невидимой улыбкой. Наконец, он вежливо кашлянул и произнёс:

– Извините, я очень тороплюсь и буду краток. Подчеркну главное. Из пересказанных вами слухов соответствует действительности только одно. Что так называемые «азовцы» проходят курс лечения в городе Донецке. Да, это так. В четырёх медицинских учреждениях. Не скажу, чтобы работа с ними доставляла какую-то радость. Но врач есть врач, и долг есть долг. И для меня, как врача, эти военнослужащие - прежде всего пациенты, нуждающиеся во врачебной помощи.

Пленным оказывают всю необходимую медпомощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь по следующим пунктам, которые.., как бы это помягче сказать?..– Тут доктор замялся, явно подыскивая верное определение «этих следующих пунктов». – В общем, понимаете, ваши читатели и люди вообще, как правило, далёкие от медицины, должны понимать, в каких условиях содержится такая категория больных, как «азовцы». Это особые условия усиленной охраны и всего, что с этим связано. Тут, как говорится, не забалуешь! Так что вот эти термины – «заполонили больницы», «повыбрасывали больных из их коек», «создали угрозу для медперсонала», который якобы «и подходить-то к ним остерегается»... В общем, все эти словесные конструкции – явно из области, очень далёкой от нашей современной медицины..

И, наконец, вы спросили, как «азовцы» себя ведут? Отвечу: очень тихо и скромно. Я никогда не слышал, чтобы они повысили голос или похвалились своим боевым прошлым. Это, как вы понимаете, сразу же усилит тяжесть их обвинения. Вот и хлопцы всё прекрасно понимают. И потому, все, как один, подчёркивают свои исключительно мирные, а вовсе не боевые профессии в «Азове». Конечно же, по их словам, никто из них никого не убивал, никогда не мучил пленных и гражданских лиц. Все они, якобы, мирно служили водителями и поварами, каптёрщиками, банщиками, хлеборезами...

Ведут себя пленные раненые тихо и скромно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО ЗА ВОЙНА БЕЗ ПРОПАГАНДЫ?

Что можно добавить к словам этого мудрого, всё знающего и всё повидавшего на свете человека и доктора? Разве что мнения его коллег. Вспомнил недавнюю командировку в ДНР.

Первая неделя - в Донецке, с 8 по 15 июня. Невиданные, по словам старожилов, артобстрелы. И, конечно, много жертв. Мы посещаем раненых в больницах, плотно общаемся с медработниками разных рангов и специализаций. И все они, пусть и не такие именитые, как доктор Фисталь, но тоже очень информированные люди, все удивляются подобным слухам. С одной стороны, их совершенной дикости, и, с другой удивительной живучести.

Но, спросим себя, а чего же тут удивительного? Какая война или спецоперация обходится без целенаправленно создаваемых слухов? Ведь пропаганда – это тоже часть боевых действий, не так ли? Тем более, в наше время могущества интернета, соцсетей и информационных блокад.

Знаете, лично мне понравилось такое вот командировочное наблюдение. В то время, когда все вокруг говорят о «квази-войнах» и «супер-фейках», простые, здравомыслящие дончане знай себе ухмыляются:

- Брехня, она и есть брехня. Гуляет, как ветер в поле. Но для того и голова на плечах, чтобы уметь отличать брехню от правды.

* в отношении нацбатальона «Азов» в России возбуждено уголовное дело

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