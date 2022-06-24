Минобороны: Киев решил поднять из могил мертвецов и испытать одесситов чумой

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев Фото: Кадр видео

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев сообщил на брифинге об очередной провокации, которую готовит киевский режим.

«Достоверно установлено, что специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», - заявил Мизинцев.

Он пояснил, что для этих целей на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства.

«В случае удара Вооруженных Сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих», - отметил генерал-полковник.

Представитель Минобороны также сообщил СМИ очередные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Харькове в здании профессионального училища № 33 (ул. Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия».

- «В Ясногорке Донецкой Народной Республики в школах № 21 (ул. Левобережная) и № 30 (ул. Волховская) неонацисты оборудовали опорные пункты и разместили РСЗО, при этом, в учебных заведениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов».

- «В Угледаре Донецкой Народной Республики в густонаселенных кварталах (ул. 13-и десантников

и ул. Молодежная) боевиками националистических батальонов «Айдар», «Правый сектор» и «Азов» оборудованы укрепленные районы, опорные пункты, склады вооружения и боеприпасов,

а на крышах многоэтажных жилых зданий установлены минометы, из которых регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Ланжероновская) националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и, фактически, используются националистами в качестве «живого щита».

Мизинцев подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют «безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 011 человек, в том числе

3 835 детей, а всего с начала специальной военной операции –2 075 939 человек, из которых 329 270 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 316 814 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 426».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах

и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 908,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 211 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 853,4 тонны гуманитарной помощи».

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