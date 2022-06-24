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Политика24 июня 2022 18:30

Минобороны: Киев решил поднять из могил мертвецов и испытать одесситов чумой

ВСУ стягивают дальнобойную иностранную артиллерию на старое кладбище, где покоятся погибшие от чумы в 19-ом веке, чтобы подвергнуть местных жителей биологической опасности заражения
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев

Фото: Кадр видео

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев сообщил на брифинге об очередной провокации, которую готовит киевский режим.

«Достоверно установлено, что специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», - заявил Мизинцев.

Он пояснил, что для этих целей на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства.

«В случае удара Вооруженных Сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих», - отметил генерал-полковник.

Представитель Минобороны также сообщил СМИ очередные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Харькове в здании профессионального училища № 33 (ул. Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия».

- «В Ясногорке Донецкой Народной Республики в школах № 21 (ул. Левобережная) и № 30 (ул. Волховская) неонацисты оборудовали опорные пункты и разместили РСЗО, при этом, в учебных заведениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов».

- «В Угледаре Донецкой Народной Республики в густонаселенных кварталах (ул. 13-и десантников

и ул. Молодежная) боевиками националистических батальонов «Айдар», «Правый сектор» и «Азов» оборудованы укрепленные районы, опорные пункты, склады вооружения и боеприпасов,

а на крышах многоэтажных жилых зданий установлены минометы, из которых регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Ланжероновская) националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и, фактически, используются националистами в качестве «живого щита».

Мизинцев подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют «безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 011 человек, в том числе

3 835 детей, а всего с начала специальной военной операции –2 075 939 человек, из которых 329 270 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 316 814 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 426».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах

и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 908,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 211 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 853,4 тонны гуманитарной помощи».

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 24 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июня 2022 года (подробности)

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