Необучаемые: "Большая семерка" хочет самоубиться, ограничив цены на нефть

"Большая семерка" не оставляет мечты изолировать России от мировой экономики Фото: EAST NEWS

Трудно понять логику непрофессионалов, особенно, если ее нет в наличии. Буквально завтра-послезавтра США, Евросоюз и другие государства "Большой семерки", которые не входят в ЕС, обсудят идею Вашингтона о введении мирового потолка цен на нефть. Об этом в пятницу заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции после состоявшегося саммита ЕС, на котором Украину и Молдавию наделили надеждой на будущее членство.

- Безусловно для введения этой меры нужна глобальная коалиция, которая гораздо шире чем США, ЕС и G7, - рассказала фон дер Ляйен.

- Я могу подтвердить, что эта тема будет обсуждаться. Но мы должны также быть уверены. что у нас есть полное видение всех возможных побочных эффектов, - пояснил Мишель. И можно было бы надеяться, что какие-то уроки из ущербности собственных телодвижений в результате введения санкций против России в Европе, если не извлекли, то хотя бы задумались. Но это, скорее всего, слишком оптимистичный взгляд на вещи. Потому что европейцы непреклонно демонстрируют собственную необучаемость. Вот, например, в той же ФРГ прорабатывают вопрос о том, можно ли отрезать часть труб "Северного потока-2" от газопровода и проложить эти трубы к другому источнику газа.

- Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с подвижным терминалом СП, - пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в Кабинете министров. Откуда газ появится в плавучем терминале СПГ, как вопрос и о том, откуда возьмется сам плавучий терминал, судя по всему, пока правительство ФРГ не заботит. Об этом в Германии задумаются сразу, как отрежут кусок трубы. В ситуации неизвестности о возможных сроках восстановления полноценного транзита по "Северному потоку-1" из-за санкций Канады, не желающей отдавать отремонтированную газовую турбину решение отрезать полностью готовый на подмену маршрут – это самое лучшее, что могли бы пролоббировать биржевые спекулянты, ставящие на рост цен на "голубое топливо".

При этом, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Хабек уже предупредил: "Если поставки российского газа останутся такими же низкими, как сейчас, мы столкнемся с нехваткой. В любом случае, зимой его будет мало. Если газа недостаточно, некоторые отрасли промышленности, нуждающиеся в газе, должны быть отключены". Тут бы, как говорится, впору бы задуматься тем странам, которые сейчас гордо заявляют, что они получают не российский газ, а европейский, пусть и по реверсу. Например, над вопросом, а по реверсу это газ откуда изначально поступает, и что произойдет, если его не хватит? Но им мозги заместила в голове русофобия, и потому они совсем не удивляются, когда американские политики заявляют, что бензин не нужен, потому что сами, чего и всем желают, ездят на электромобилях, а электричество, как всем известно, появляется из розетки.

Вот и с этой инициативой о предельной цене на нефть, если они такое решат, смешно получится. Нефть, как и газ, товар биржевой и ликвидный, но вот объем ее добычи можно изменить гораздо быстрее, чем сделать то же самое с газом. Договорились страны "ОПЕК+" уменьшить объем добычи на 5 миллионов баррелей или, скажем, на 40 миллионов баррелей, и недели не прошло, грубо говоря, как объем поставок "черного золота" сократился. И - бац! – в Европе уже не просто высокие цены, как сейчас, а настоящий дефицит, встали на прикол автомобили, остановились электростанции, металлургические и машиностроительные заводы, химическая промышленность и т.д.

И ведь никого не вынудишь и не обяжешь продавать нефть по какой-то обозначенной покупателем цене. Продавец просто не будет продавать, и – адью, как говорится, привет родителям. Как утверждают в качестве аксиомы апологеты рыночной экономики, "рыночек порешает".

Если же нет, то идею о предельной цене можно с нефти распространить на остальные товары. Кто сказал, что "Айфоны" должны стоить десятки и сотни тысяч рублей? Да тридцать баксов им – красная цена. И предельная. А автомобили, все эти "БМВ", "Мерседес", "Лэндроверы" и т.д. Не подкрутить ли и там предельную цену? А подкрутить!

Кстати, к этой идее Вашингтона вряд ли обрадуются, мягко говоря, и хозяева нефтяной отрасли в самих США. Которые могут "дедушке на перфокартах" и "в панамку напихать" по самое не балуйся.

В ЕС, США и других развитых государствах просто не представляют, какое крушение всей системы мировой экономики они попытаются реализовать, если решат идти по этому пути. И многие из тех, кто будет голосовать сейчас за такое решение в итоге просто не выживут.

В добрый путь и скатертью дорожка!