Двое неизвестных напали в Москве на основателя медиакомпании Gameland: «Они мне нос сломали, но я дал отпор»

Дмитрий Агарунов известен как основатель медиакомпании Gameland Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

53-летний бизнесмен Дмитрий Агарунов стал жертвой нападения в центре Москвы. Когда он прогуливался по Фрунзенской набережной, к нему подбежали двое молодых людей и накинулись, нанося удары по голове. (Еще двое, по словам предпринимателя, стояли в стороне и наблюдали).

- Я нападения не ожидал, но сумел дать отпор. В какой-то момент они побежали. Я бросился за ними, - рассказал kp.ru сам Дмитрий Агарунов. - А потом приехал в Первую градскую, там сделали снимки, осмотрели меня. У меня сломан нос, сломана орбитальная кость (это часть черепа, которая находится под глазом, - Авт.).

Дмитрий Агарунов известен как основатель медиакомпании Gameland в разные годы выпускала журналы о компьютерных играх и IT - «Страна игр», «Хакер», «PC Игры» и другие.

К слову, само нападение произошло еще месяц назад, 27 мая. Но о нем стало известно только сейчас. Все это время в ОВД Хамовники, куда Агарунов написал в тот же день заявление, проводилась проверка. Участников нападения ищут.

- Вы этих людей запомнили?

- Это были молодые ребята лет 25. Кавказской внешности. Спортивные.

- На ваш взгляд, это было нападение было случайным или спланированным?

- Конечно их наняли. В тот день я возвращался с утренника одной из дочерей. И мой маршрут им почему-то был точно известен.

- У вас есть версии, кто их мог нанять?

- Только одна версия. Сами посудите. Никаких споров по бизнесу у меня нет. В данный момент я занимаюсь исследованиями в области киберпреступности. Только исследованиями, а не какими-то разоблачениями, поэтому с этой стороны тоже никаких конфликтных историй быть не может. Но при этом уже три года идет судебная тяжба с моей бывшей супругой. Мы прожили вместе около двадцати лет. У нас шесть дочерей. Раньше мы с детьми виделись регулярно, я их в школу водил, мы постоянно общались, но в последнее время все это общение мне ограничили до четырех дней в месяц. Я думаю, что корни этого нападения - оттуда. Надеюсь, полиция найдет людей, которые на меня напали и выйдет на заказчиков.

Бывшая супруга Дмитрия Агарунова - психолог Яна Алонсо Фернандес (после развода с бизнесменом она повторно вышла замуж за иностранца), автор книг «Мой муж - предприниматель» (написана была, к слову, про Агарунова в 2014 году), ведущая тренингов «Искусство быть родителем».