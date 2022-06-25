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25 июня 2022 9:00

Двое неизвестных напали в Москве на основателя медиакомпании Gameland: «Они мне нос сломали, но я дал отпор»

53-летний бизнесмен Дмитрий Агарунов уверен, что молодчиков для этого нападения наняли специально
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Дмитрий Агарунов известен как основатель медиакомпании Gameland

Дмитрий Агарунов известен как основатель медиакомпании Gameland

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

53-летний бизнесмен Дмитрий Агарунов стал жертвой нападения в центре Москвы. Когда он прогуливался по Фрунзенской набережной, к нему подбежали двое молодых людей и накинулись, нанося удары по голове. (Еще двое, по словам предпринимателя, стояли в стороне и наблюдали).

- Я нападения не ожидал, но сумел дать отпор. В какой-то момент они побежали. Я бросился за ними, - рассказал kp.ru сам Дмитрий Агарунов. - А потом приехал в Первую градскую, там сделали снимки, осмотрели меня. У меня сломан нос, сломана орбитальная кость (это часть черепа, которая находится под глазом, - Авт.).

Дмитрий Агарунов известен как основатель медиакомпании Gameland в разные годы выпускала журналы о компьютерных играх и IT - «Страна игр», «Хакер», «PC Игры» и другие.

К слову, само нападение произошло еще месяц назад, 27 мая. Но о нем стало известно только сейчас. Все это время в ОВД Хамовники, куда Агарунов написал в тот же день заявление, проводилась проверка. Участников нападения ищут.

- Вы этих людей запомнили?

- Это были молодые ребята лет 25. Кавказской внешности. Спортивные.

- На ваш взгляд, это было нападение было случайным или спланированным?

- Конечно их наняли. В тот день я возвращался с утренника одной из дочерей. И мой маршрут им почему-то был точно известен.

- У вас есть версии, кто их мог нанять?

- Только одна версия. Сами посудите. Никаких споров по бизнесу у меня нет. В данный момент я занимаюсь исследованиями в области киберпреступности. Только исследованиями, а не какими-то разоблачениями, поэтому с этой стороны тоже никаких конфликтных историй быть не может. Но при этом уже три года идет судебная тяжба с моей бывшей супругой. Мы прожили вместе около двадцати лет. У нас шесть дочерей. Раньше мы с детьми виделись регулярно, я их в школу водил, мы постоянно общались, но в последнее время все это общение мне ограничили до четырех дней в месяц. Я думаю, что корни этого нападения - оттуда. Надеюсь, полиция найдет людей, которые на меня напали и выйдет на заказчиков.

Бывшая супруга Дмитрия Агарунова - психолог Яна Алонсо Фернандес (после развода с бизнесменом она повторно вышла замуж за иностранца), автор книг «Мой муж - предприниматель» (написана была, к слову, про Агарунова в 2014 году), ведущая тренингов «Искусство быть родителем».

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