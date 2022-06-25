«Пьера Нарцисса должны похоронить в России!»: куда пропало тело музыканта после отмены прощания

Выпускник «Фабрики звезд» умер совсем молодым - Пьеру было 45 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли с 25 на 29 июня. 25 июня в Москве в ритуальном зале морга ЦКБ должны были проститься с певцом Пьером Нарциссом. Выпускник телеконкурса «Фабрика звезд» умер на этой неделе совсем молодым – Пьеру было 45 лет. Музыкант вовремя не обратился за помощью к врачам и умер из-за осложнения запущенной болезни. Бригада врачей провела экстренную операцию, но мужчина скончался на операционном столе – не выдержало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне прогрессирующей подагры.

Люди не расходились два часа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прощание с Пьером Нарциссом люди у здания ритуального зала начали собираться с 11 часов. В 11:30 должна была начаться церемония. Когда стало понятно, что ее перенесут – весь народ не расходился, ушли человек 20. Люди вспоминали Пьера. За 2 часа у ритуального здания морга побывало около 50 человек. За это время мы успели поговорить с коллегами звезды.

Ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова вспомнила: «Пьер на публике никогда не выходил из образа позитивного, жизнерадостного человека, мы помним его коронную самоиронию. Просто это все не дается. Зрители его узнали и полюбили на проекте «Фабрика звезд». В начале казалось, что просто веселый парень, а потом оказалось, что он хороший товарищ, ему не все равно на человеческие чувства. В последние дни думала о том, как складывается наша телевизионная судьба: закончился проект - все разбежались… Очень горькие уроки, которые преподает жизнь».

Яна Чурикова почти час ждала начала траурных мероприятий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Аркадий Мотов (Arkadiаs) виделся с Пьером Нарциссом 30 мая: «Мне казалось, что Пьер Нарцисс большой и здоровый. Когда узнал о его смерти, то задрожало все внутри. По нему невозможно было понять, что болен. Он в очках, в бейсболке всегда приходил, пел. Но заметил, что на последних выступлениях он чаще сидел – споет и садился. Даже когда с ним девушки фотографировались, то уже чаще садились на колени, так как он не стоял, а сидел после выступлений. Он пел на французском очень хорошо. У него начали появляться последнее время новые песни танцевальные. Не согласен, что он певец одной песни «Шоколадный заяц».

Плакали коллеги звезды – Корнелия Манго, Катя Лель. Поклонники и коллеги Пьера Нарцисса ждали, когда начнут пускать внутрь ритуального зала, но распространилась информация: «Тело для прощания не выдают». Многие не понимали – почему нет экс-жены и самого близкого друга певца Валерии Калачевой. Лера и Пьер воспитывали и после развода вместе свою единственную дочь 16-летнюю Каролину-Кристель. Валерия Калачева занималась организацией прощания, после которой тело Пьера должны через несколько дней на самолете отправить на родину в Камерун для захоронения в семейном склепе рядом с отцом. Мама и сестра певца живут в Камеруне, и они настаивали на похоронах Пьера на родине.

Венки оставили до среды 29 июня, а цветы решили везти к посольству Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказалось, что незадолго до начала траурных мероприятий экс-жена и дочь Пьера Нарцисса узнали о том, что не хватает разрешающего документа из посольства Камеруна для выдачи тела на прощание. Напомним, что Валерия близкий человек Пьеру, но после развода официально она не его родственник. Экс-супруга во время предполагаемого прощания как раз решала бюрократические проблемы – пыталась получить нужную бумагу.

Земляк Пьера Нарцисса Жан в это время от здания морга звонил в посольство Камеруна и пытался узнать в чем дело. На том конце провода Жану отвечали, что ничего не знают об этом прощании и просили назвать контактное лицо в посольстве, кто занимается этим вопросом, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Людей становилось все больше, пришел камерунский священник, выпускники «Фабрики звезд», поклонницы с букетами роз…

Обстановка накалялась из-за отсутствия информации. Все передавали друг другу фразу: «Выдача тела для прощания не разрешена камерунским правительством. Не выдают официальную бумагу камерунские представители».

Камерунец Жан связался с посольством, чтобы узнать - где тело Пьера. Рядом стоял священник Густав Нджо - Пьер был баптистом и просил молиться за него из-за болезни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все прояснила продюсер и друг семьи покойного Милена Дейнега: оказывается перед самым прощанием экс-жена Валерия узнала, что не хватает одной бумаги для выдачи тела на прощание и поехала решать этот вопрос. Милена сообщила: «Не выдают бумагу нужную в камерунском посольстве. Лера там, получает ее. Считаю: камерунское посольство могло денег дать на нормальные похороны, странно что так не произошло… Прошу всех приехать в среду в 12 часов на это же место. Будет прощание…»

В разговоре с kp.ru Милена Дейнега сообщила свое мнение, что Пьер Нарцисс должен быть похоронен в России: «Когда его мамы и сестры не станет, то кто станет носить цветы на могилу, молиться. Пьер жил здесь, у него здесь друзья, единственная дочь, которая будет навещать могилу отца». По мнению друзей Пьера, представители Камеруна отстаивают позицию мамы певца, которая боится – ее сына могут похоронить в Москве, а не на родине. Вот и не выдают тело. Однако прощание все же разрешили. Пока люди стояли у морга экс-жена Пьера корректно и совершенно непонятно сформулировала причину задержки в соцсетях: «Прощание переносится на среду в связи с урегулированием внутренних вопросов между странами».

В это время кто-то предположил, что экс-супруга звезды просто не знала о необходимости дополнительной справки из-за этого и проблемы. Другие стали тут же это опровергать. Случился скандал: мат и крики, которые друзья звезды призвали прекратить. Только все стихло, как появилась новая информация от «фабрикантов»: «Тело тайно перевезли из морга ЦКБ в камерунское посольство». Мы уже поговорили с друзьями музыканта – они на связи с Валерией Калачевой и подтверждают, что тело Пьера в морге, его никуда не вывозили. Друзья организовали для желающих поездку к посольству Камеруна, чтобы там оставить букеты – до среды все равно завянут. Многие сетовали, что не смогут прийти в рабочий день на прощание. Потом певицы из «Фабрики звезд» сообщили, что они и многие их друзья считают: «Пьера надо хоронить в Камеруне на родине, в семейном склепе. Нельзя нарушать волю его матери, играть с ее чувствами».

Продюсер Милена Дейнега заявила, что Пьера надо хоронить в Москве, где живет его дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Милена Дейнега вспомнила, что ее друг Пьер Нарцисс последнее время много рассказывал о своем роде, о своей бабушке: «Наверное, перед смертью к людям за несколько месяцев это приходит – осознание какое-то, воспоминания… Ничего он не знал о своей болезни. Многие ведь люди живут и не знают, что больны. Он недавно пел у меня на свадьбе…»

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в среду 29 июня с 12 до 15 часов по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25. Это – ритуальный зал морга ЦКБ.