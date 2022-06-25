«Галкин не оставил Алле Борисовне выбора. Провести остаток жизни в эмиграции страшно!»: звезды обсуждают отъезд и распродажу имущества Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми четвертый месяц живут в Израиле. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми четвертый месяц живут в Израиле. Пока Галкин зарабатывает концертами на кусок хлеба с икрой, его знаменитая в России жена на чужбине занимается воспитанием детей. Алла Борисовна весной вдруг заявила подкараулившим ее в Израиле журналистам, что вернется в сентябре – детям ведь в школу. Однако многие считают, что семья не вернется: дети продолжат учебу за границей, а Галкин и Пугачева продумывают как продать часть своей недвижимости на родине. Речь не идет о легендарном замке Галкина, так как выгодно продать такое экзотическое сооружение практически невозможно. Экстравагантный дом могли бы купить поклонники, но у них нет таких денег. Так что знаменитым эмигрантам остается пока тратить деньги на поддержание недвижимости в товарном виде. А пока коллеги обсуждают звездную пару.

Вот актер Вячеслав Манучаров поделился в соцсетях своим мнением о бегстве Галкина и Пугачевой: мол, на кухне с друзьями эту тему обсуждали. Весь шоу-бизнес теперь «на кухне» как раз с этой темы начинает сплетничать. Заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров рассуждает о народной артистке СССР Пугачевой так: «Какого это в 73 года, будучи легендой и достоянием страны уехать, купив билет в один конец. Уехать не потому что плохо, не потому что не любят - а потому что муж внезапно решил стать «совестью нации». Ведь она лично не говорила и не писала ничего. Думал ли Галкин, когда открыто выступил против спецоперации, снабдив свои посты фейками, о своей жене, которая, конечно, несопоставима по масштабу с ним? О том, хочет ли она провести остаток жизни в эмиграции. Хочет ли она уехать из страны, где она стала кумиром, в глухую израильскую деревушку и увядать в забвении. Жаль, что, похоже, супруг даже не оставил легенде выбора. И это страшно». Манучаров делает такой вывод: «Ведь без сомнений: Алла Борисовна, человек не самого крепкого здоровья, сильно переживает из-за происходящего. Переживает из-за разлуки с Родиной и соотечественниками. Все мы помним ее радостные прогулки по Камергерскому переулку и наслаждение вниманием и любовью прохожих, которые подбегали, чтобы сделать с ней фото. Очень надеюсь, что это не скажется на летах ее жизни: таких легенд в России почти не осталось».

Вот и Григорий Лепс публично недавно рассуждал об эмиграции Примадонны: «Пугачева – великая артистка. А может просто человек отдыхает. От нее не было заявлений никаких в тут или иную сторону. Люди вернутся на Родину, будут работать и будут работать хорошо…»

Пугачева действительно не высказывается на политические темы. Но известно, что Пугачева в Израиле не скучает – вот недавно со своими друзьями Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым посещала форум «СловоНово». Были репортажи и фото, подтверждающие, что Примадонна была на форуме, где собрались и выступили оппозиционеры, известные русофобской позицией. Да и вряд ли Галкин мог насильно вывезти Пугачеву из России и не дает возможности вернуться.

Но Алла Борисовна действительно молчит. Почему? Ее коллеги сейчас все чаще вспоминают, что Галкин и раньше публично говорил: мол, Алла не высказывается на острые темы, так как у них теперь маленькие дети и хотя бы один родитель должен остаться, чтобы их поднять. Максим озвучивал эту мысль пару лет назад в интервью оппозиционному телеканалу. Неужели настраивался на эмиграцию так давно? Это вряд ли иначе уже купил бы дом рядом с братом в Израиле. За кулисами шоу-бизнеса шепчутся, что Пугачева выскажется открыто о политике в угоду мужу, когда продаст недвижимость в России. И не только свою – говорят, что Максим Галкин переписывает по доверенности часть своего имущества на жену. Продать выгодно элитную недвижимость сейчас очень сложно. Это значит, что политические монологи мы услышим от Аллы Борисовны еще не скоро. А поклонники продолжают слушать ее песни. В социальных сетях можно встретить много хейта против Максима Галкина — люди его не любят, а вот против Пугачевой пока молчат — следуют ее примеру.