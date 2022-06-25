Четыре важных симптома теплового удара

У теплового удара есть четкие симптомы. Фото: Shutterstock

Популярнейший ведущий телеграм-канала, терапевт Олег Абакумов напоминает, что делать при тепловом ударе и солнечных ожогах. А у теплового удара есть четкие симптомы:

* поползет температура (порой может подняться до 38,5);

* бросит в пот;

* кожа на лице (а то и на руках) покраснеет и станет почти свекольного цвета;

* начнет тошнить, закружится голова.

Если вы испытали как минимум пару этих приятных ощущений, немедленно уходите в тень, а лучше прохладное помещение.

1. Снимите с себя всю верхнюю одежду.

2. Включите вентиляторы или кондиционеры. Если их нет под рукой, обмахивайтесь веером или газетой.

3. Намочите полотенце и положите на лоб и шею. Можно даже обернуться прохладной простыней. Важно снизить температуру тела.

4. Пейте прохладную, по возможности подсоленную воду (регидрон спасет, или минералка без газа). И нет, пиво не подойдет. Холодный чай или кофе тоже (там кофеин, может скакнуть давление).

5. Не пейте никаких лекарств! Неизвестно, как на них отреагирует разгоряченный организм.

«Если лучше не становится, вы начали терять сознание, у вас судороги и температура зашкаливает - не терпим, не играем в доктора и вызываем скорую! У вас тепловой удар!» - предупреждает доктор Абакумов.

КСТАТИ

А как быть с солнечными ожогами?

* В первую очередь, мягко обмакнуть пораженные места влажным полотенцем. После того, как приложили холодный компресс, обработайте пострадавшую кожу. От ожогов и против воспаления используем гидрокортизон и пантенол.

* Можно использовать охлаждающие гели и мази. Но осторожно! Особенно на носу, щеках и подбородке, еще на шее, ушах и плечах - это очень чувствительные места.

ВАЖНО

Мази с содержанием вазелина, бензокаина или лидокаина сразу уберите подальше, так как при ожогах они не помогут, а только навредят.

* После всех процедур необходим покой. Главное, чтобы на кожу не попадали прямые солнечные лучи.

* Если накрывает усталость и слабость, выпейте парацетамол (одна-две таблетки снизят боль и взбодрят вас).

Но если дело зашло дальше, и появились жар или озноб, тошнота и головная боль (признаки обезвоживания), вызывайте скорую помощь!