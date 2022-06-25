Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко порты для удобрений и "Искандеры-М", способные нести ядерные заряды

Прошла рабочая встреча и переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко Фото: REUTERS

Рабочие встречи и переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко давно уже стали рутинной работой по взаимной интеграции своих стран в едином Союзном государстве. И вопросы на них обсуждаются уже не в плане общих деклараций "за все хорошее" и "взаимовыгодное сотрудничество", а совершенно конкретные, можно даже сказать, рабочие. Не стала исключением и нынешняя встреча, состоявшаяся в Константиновском дворце "Северной столицы".

Пожалуй, символичным было то, что она состоялась в день 30-летия установления дипломатических отношений между ставшими независимыми Россией и Белоруссией, с чем оба лидера поздравили друг друга. Ну а потом пошла работа.

Первым, но не самым важным для самих стран, хотя и важным для остального мира вопросом стало обсуждение проблем с экспортом удобрений.

- Мы являемся крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. И я хотел бы с Вами на этот счет поговорить по удовлетворению потребностей мирового рынка, — предложил Путин. Вопрос действительно актуальный, поскольку против наших стран введены санкции. Правда, их авторы уже десять раз пожалели и объявили, что готовы покупать удобрения по-прежнему, но вот маленькая, но гордая Литва, упершись, не желает ни пропускать по своей железной дороге белорусские удобрения, ни обеспечивать их перевалку в своих портах. Лукашенко даже пояснил, что блокировку Литвой Калининграда можно уже считать фактической войной. Путин объяснил, что белорусские удобрения готовы принять российские порты на Балтике. И Лукашенко наконец-то, хотя до того об этом в Минске говорили много раз, объявил, что Белоруссия начинает переваливать свои удобрения, отправляя их на мировой рынок, в портах Ленинградской области.

От удобрений президенты перешли к безопасности. Продовольствие – это тоже, в какой-то степени безопасность, но тут речь пошла уже о непосредственно политике соседей Белоруссии и вооружениях. Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен конфронтационной политикой Польши и Литвы, участившими полетами стран НАТО с ядерным оружием на борту вблизи границ Белоруссии и предложил Путину принять зеркальные меры в ответ на такие провокационные полеты авиации стран НАТО.

- Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируются нести ядерные боеголовки. Пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Шутить нам нельзя, мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали, что все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом оказались не готовы к этой ситуации. Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока, - озабоченно попросил Лукашенко. - Эти американские тренировки, полеты с использованием партнеров по НАТО, если тренируются, то, значит, что-то думают, а иначе, зачем тренироваться?

Путин ответил, что необходимости в зеркальном ответе пока нет, но это было только начало ответа российского лидера.

- В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в 6 странах НАТО и 257 самолетов для их применения. Я с вами согласен, что позаботиться о безопасности Союзного государства мы обязаны, - продолжил российский глава государства. - Поэтому я предлагаю следующее. На вооружении белорусской армии находится большая группировка самолетов Су-25, их можно было бы дооборудовать и начать подготовку летного состава. И как мы договаривались, в течение нескольких ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.

После чего предложил поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран проработать все детали, связанные с этой работой и еще раз подчеркнул: " Мы обязаны позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран".