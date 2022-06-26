Врач рассказала, как понять, не подсел ли ребенок на наркотики

Любая скрытность подростка должна заставить задуматься. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Доктор медицинских наук, профессор, директор Научного национального центра наркологии, филиала «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Татьяна Клименко, дала родителям подсказки, как распознать, что подросток, возможно, взялся за наркотики, а также рассказала, передается ли пагубная зависимость по наследству и действительно ли есть легкие наркотики.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОДРОСТОК УПОТРЕБЛЯЕТ?

1. Скрытное поведение.

Легче всего будет тем семьям, в которых отношения между родителями и подростком – скорее дружеские, а не менторские, считает эксперт. А вот любая скрытность подростка должна заставить задуматься. Например, ребенок понижает голос при разговоре с определенными абонентами, уходит в другую комнату.

2. Внешний вид.

Если даже в летнюю жару подросток вдруг начинает носить одежду с длинными рукавами, возможно, он скрывает следы инъекций.

3. Меняется выражение лица и глаз ребенка, зрачки неестественно расширены или сужены, взгляд стеклянный или словно пелена перед глазами. Неестественность движений.

4. Меняются пищевые привычки. Подросток может начать есть в целом меньше, но при этом налегать на сладкое. В принципе, любое резкое изменение в предпочитаемой еде должно родителей насторожить.

ЕСТЬ ЛИ ГЕН АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ?

С точки зрения современной науки, нет какого-то отдельного гена, отвечающего за предрасположенность к наркотикам или к алкоголю. Есть единый ген, который отвечает за предрасположенность к формированию зависимости.

А вот какая зависимость может сформироваться – это дело случая: будет ли это алкоголь, опиат, наркотик или какой-то другой психоактивный стимулятор. В то же время, наличие этого гена вовсе не означает, что человек обязательно подсядет, но тут надо быть особенно осторожным.

У НАРКОМАНОВ СЛАБАЯ ВОЛЯ?

Врач считает, что такое предположение далеко от действительности. Многие наркозависимые излечиваются и даже создают собственные реабилитационные центры, подбирают персонал, который затем оказывает помощь тем, кто еще не отказался от этой смертельно опасной зависимости.

ЕСТЬ ЛИ ЛЕГКИЕ НАРКОТИКИ?

Каннабиноиды называют легкими наркотиками, однако эксперт Татьяна Клименко считает, что этот миф – результат работы наркорынка, который таким образом вовлекает людей в употребление запрещённых психоактивных веществ.

- Каннабиноиды дают тяжелейшую зависимость, - говорит врач. – Они дают тяжелые психозы, самым разрушительным образом действуют на интеллект. Кто сказал, что это легкие наркотики? Те тяжелые последствия, которые возникают в результате употребления каннабиоидов, появятся не завтра и не через неделю, как в случае с героином, а через год, но они будут обязательно.

В ПАНДЕМИЮ НАРКОТИКИ СТАЛИ ПРИНИМАТЬ МЕНЬШЕ?

Сама структура наркорынка изменилась за последние годы, говорит эксперт. Если еще лет пять назад основными наркотиками были опиаты и героин, то сейчас это синтетические наркотики и психостимуляторы, практически сваренные «на кухне дома», в подпольных химических лабораториях.