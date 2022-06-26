Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 июня 2022 года: Русских не пустили на польско-украинский гей-парад в Варшаве, а новый фильм Гая Ричи не выйдет в прокат до конца года из-за украинцев

Новый фильм известного режиссера Гая Ричи "Операция "Фортуна": военная хитрость" не выйдет в прокат до конца года из-за украинцев. Фото: Кадр видео

"ПЕРЕВОЗЧИКА" ДЖЕЙСОНА СТЭЙТЕМА ОСТАНОВИЛИ УКРАИНЦЫ

Новый фильм известного режиссера Гая Ричи "Операция "Фортуна": военная хитрость" не выйдет в прокат до конца года. Очередной перенос премьеры ленты, в которой главную роль играет прославившийся "Механиком" и "Перевозчиком" и ломающий все преграды, выставленные "плохими парнями", актер Джейсон Стейтем, притормозили на самом финише украинцы.

По сценарию Стейтем борется с бандой гангстеров украинского происхождения, а по нынешним временам на Западе это куда хуже, чем изнасиловать лесбиянку. Ленту срочно вернули на доработку. Пока неизвестно, будут ли переснимать эпизоды с украинскими гангстерами, назначат ли новыми бандитами русских или эти экшн-сцены просто вырежут.

НА ГЕЙ- ПАРАД В ВАРШАВЕ РУССКИХ НЕ ПУСТИЛИ

В Варшаве в субботу состоялся гей-парад, в котором приняли участие около 5 тысяч сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации. Гей-парад носил характер международного мероприятия, на нем были активисты и "пассивисты" ЛГБТ Польши и Украины, которые несли и скандировали лозунги "Смерть врагам" и "Украинская армия победит тьму". Марширующие пронесли флаги ЛГБТ, Польши, Украины и нацистского украинского полка "Азов".

Примечательно, что русских на этот гей-парад местные власти и организаторы не пустили.

В ДНР ГРИВНА ПОДЕШЕВЕЛА

Глава ДНР Денис Пушилин своим указом снизил курс гривны с завтрашнего дня с 2-х рублей за украинскую гривну до 1,5 рубля. Напомним, на территории ДНР и освобожденных территориях Украины пока имеют хождение валюты обеих стран. В ДНР такой порядок будет действовать до 1-го октября, после чего республика окончательно перейдет на российские рубли. Не исключено, что коррекцию курса власти ДНР проведут и до истечения этого периода времени.

ШВЕЙЦАРИЯ ГОТОВА СТАТЬ КОНСУЛЬСКИМ ПОСРЕДНИКОМ

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна может начать оказывать консульские услуги гражданам Украины в России, а россиянам на Украине.

- Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. На данный момент Украина просит нас оказать поддержку, в частности консульскую, своим гражданам в России. Мы сейчас проводим дискуссии с Россией, так как необходимо, чтобы три вовлеченные стороны дали согласие, - объяснил Кассис журналистам.

Именно по такой схеме сейчас оказывают консульские посреднические услуги в специальных секциях швейцарского посольства в Тбилиси и в Москве гражданам наших стран.

ГОСДЕПАРТАМЕНТ НЕ ПОНИМАЕТ…

Госсекретарь СШПА Энтони Блинкен заявил, что не понимает, почему Россия намерена проверять загрузку грузовых кораблей гражданского торгового флота, которые идут в пока еще остающиеся украинскими порты на Черном море.

- По какому праву и по какой логике Россия настаивает на том, чтобы проверять суверенные украинские корабли, выходящие из украинских портов в другие страны? Это бессмыслица, - недоумевает и кипятится Энтони.

Если никто в целом Госдепартаменте не может объяснить ничего своему начальнику про контрабанду оружия, то пусть посоветуют ему в ЦРУ что ли сходить. Там с Госсекретарем США своим опытом поделятся, если их Байден попросит. Кстати, не всегда удачным.

БОРИС ДЖОНСОН СОГЛАСЕН НА ОТСТАВКУ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украину попытаются склонить к "Невыгождному миру" и заявил, что будет готов подать в отставку, если министры его правительства решат прекратить поддержку Украины.

- Если бы я был поставлен перед фактом, что мы должны бросить Украину, потому что ситуация становится слишком сложной и цена поддержки украинцев в их героической борьбе за свободу слишком высока с точки зрения инфляции и урона британской экономике, я бы посчитал, что уступил спор, и я бы ушел. Но я не вижу такого, - обозначил он принципиальную возможность своего досрочного уходы с занимаемого ныне поста. Не загадывал бы ты, Борис, так опрометчиво.

ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ …

В Киеве демонтируют или перенесут 32 памятника деятелям советской эпохи, согласно списку, опубликованному Министерством культуры Украины. В список подлежащих ликвидации попали два памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, памятник писателю Николаю Островскому. Как ни покажется удивительным после всей вакханалии декоммунизации в предыдущие годы, но львиную долю еще оставшихся памятников, которые должны быть снесены, посвящены Владимиру Ильичу Ленину. Как оказалось, в Киеве и посейчас еще остаются стоять на своих местах целых 11 Лениных.

А в Одессе решено переименовать более 200 улиц и переулков, названия которых дерусифицируют и украинизируют, даже не имеющих никакого отношения к СССР. Лодочный переулок станет называться Човновий, а улица Уютная будет названа по-украински – Затишна. Таблички же обещают заменить после победы в войне. То есть никогда.

А ЛИТВА ПРОТИВ

Еврокомиссия подготовила документ, согласно которому транзит из материковой части России в Калининградскую область через Литву не должен попадать под санкции, поскольку это перевозки "из России в Россию", а не в какую-то третью страну. Разумный компромисс на фоне обострившего конфликт решения Вильнюса. Иначе, как предполагали некоторые зарубежные эксперты, ситуация могла дойти до того, что Россия решила бы силой пробить Сувалкский коридор из Белоруссии в Калининград. Но маленькая, зато гордая Литва решила продемонстрировать свою исключительную самостоятельность в этом вопросе.

- Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо "коридорах", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа. В Брюсселе схватились за голову, зато Вашингтон аплодирует. Его тактика натравливания мосек на медведя вновь востребована.

СБУ ОТЧИТАЛАСЬ О БЛОКИРОВКЕ РОССИЙСКИХ КАНАЛОВ В YOUTUBE

Около 500 так или иначе связанных с Россией каналов с аудиторией свыше 15 миллионов подписчиков было заблокировано по запросам Службы Безопасности Украины. Об этом достижении отчиталась сама СБУ. Правда, там отметили, что успехов удалось добиться менее, чем в каждом шестом случае.

- Всего было передано на блокирование 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram*, 93 – в Facebook*, 1050 – в TikTok, - отчитались украинские контрразведчики.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил в интервью британской газете Financial Times, что Украина не намерена предпринимать шаги по направлению вступления в НАТО, понимая бесперспективность подобных усилий.

- Как заявило замминистра культуры Незалежной, на Украине готовят "белый список" российских артистов, которые поддержали Украину и осудили Россию. Что называется, нам проще.

- Президент США Джозеф Байден и лидеры "Большой семерки" договорились о запрете на импорт нового золота из России. А вот за это большое и честное спасибо!

*Организация Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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