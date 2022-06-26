«Сырок раздора»: Как наследники спорят за миллиарды умершего бизнесмена Бориса Александрова

Борис Александров - создатель компании «Ростагроэкспорт». Фото: Издательство «МИФ»/ru.wikipedia.org

Элита в этом сегменте молочной продукции. Красивая упаковка, сильный узнаваемый бренд. Создателю компании «Ростагроэкспорт» Борису Александрову удалось убедить потребителей, что за обычный творожный сырок можно платить 50 рублей. Сам он умер в конце 2020 года от коронавируса. Завещания не оставил. Чем совершил роковую ошибку, но не для себя, а для своих родственников и бизнес-партнеров.

БИТВА ЗА БРЕНД

«Ростагроэкспорт» оценивают примерно в $50 млн. Однако доли в компании у Александрова не было - 100% акций было у его друга Юрия Изачика, вместе с которым он в свое время создал компанию. При этом Борис владел правами на само название – свой личный бренд «Б.Ю. Александров».

Незадолго до смерти бизнесмен передал права на него старшей дочери Екатерине. В последние месяцы она подала сразу два иска к менеджменту компании. На общую сумму – 1,5 млрд рублей. По ее словам, прошло почти полтора года с момента смерти отца, а управляющие так и не выполнили лицензионное соглашение. По ее словам, они использовали раскрученный бренд, который принадлежит теперь ей, и не платили за него роялти.

В компании от комментариев СМИ отказываются. С 26 июня выводят из ассортимента сырки «Б.Ю. Александров». Вместо него теперь появятся сырки с другим названием «А.Ростагрокомплекс». Маркетологи считают это ошибкой. Раскрутить новый бренд будет стоить очень дорого. Скорее всего, продажи сильно просядут.

ДЕЛЕЖ ДОЛЕЙ

В управлении компанией тоже странные дела. Вскоре после смерти Александрова владелец «Ростагрокомплекса» Юрий Изачик подарил 85% акций пятерым топ-менеджерам компании - по 17% каждому. Потом одумался и объяснил причины невиданной щедрости. По словам бизнесмена, он был серьезно болен и подавлен, а коварные коллеги наплели ему, что у компании серьезные проблемы и только разделение долей спасет его от громадных долгов. Изачик подал в суд и требует признать договор дарения недействительным, но в успех дела юристы верят слабо.

В ответ новые акционеры подали заявление в полицию. Против Изачика возбудили уголовное дело за «принуждение к совершению сделки» (видимо, имеются в виду его попытки вернуть себе акции). Дело нешуточное: Изачику грозит 10 лет тюрьмы, его объявили в международный розыск. Сейчас он находится в США и возвращаться не спешит.

ПЛЮСЫ ЗАВЕЩАНИЯ

И наконец, третья часть этого наследственного дела – спор двух сестер. Другая дочь Александрова – Наталья Кокота – считает, что передача права на бренд была фиктивной. Мол, в это время отец находился в тяжелом состоянии в больнице, а подпись на документе похожа на поддельную.

Как считают юристы, всех этих проблем можно было избежать, если бы предприниматель оставил нотариально заверенное завещание. Тогда поводов спорить за имущество бизнесмена было бы куда меньше.

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