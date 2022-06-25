Герои спецоперации «Z»: чтобы разблокировать колонну водитель Артюнин взял на буксир подбитый автомобиль

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Кто удивил, тот победил», - наставлял солдат легендарный генералиссимус Александр Суворов. А советский и польский офицер Константин Рокоссовский, ставший маршалом Советского Союза, маршалом Польши и занимавший пост министра обороны Польши с 1949 года до 1956 года говорил: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим».

САПЕРЫ ОБРАТИЛИ В БЕГСТВО УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший прапорщик Игорь Войнов

Старший прапорщик Игорь Войнов Фото: Минобороны РФ

«Старший прапорщик Игорь Войнов в составе инженерных подразделений выполнял задачу по разминированию местности, поиску взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов. В ходе разминирования района одного из населенных пунктов Игорь обнаружил отряд националистов.

Мгновенно оценив ситуацию, Игорь, доложив командованию о готовящейся провокации, используя рельеф местности, вместе с другими военнослужащими, заняв позиции, приготовился дать бой врагу. Приняв бой, группа националистов, пытаясь перегруппироваться для отражения атаки российских инженеров, понесла большие потери и была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы. После боя старший прапорщик Войнов вместе с другими военнослужащими приступил к разминированию дороги. В ходе разминирования Игорь лично обнаружил и обезвредил 8 мин.

Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки старшего прапорщика Войнова была обезврежена группа вражеских диверсантов, разминирован участок дороги, что создало предпосылки для освобождения города от украинских радикалов. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой прапорщик Игорь Войнов обеспечил ликвидацию диверсионной группы, действующей на освобожденной от националистов территории».

НАПРАВИЛ БОЕВУЮ МАШИНУ ДЕСАНТА НА ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Рядовой Алексей Марин

Рядовой Алексей Марин. Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Алексей Марин в составе батальонно-тактической группы российских десантников выполнял боевую задачу по освобождению стратегически важных районов от вооруженных формирований украинских радикалов. Ночью, продвигаясь по маршруту, Алексей обнаружил на обочине группу националистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, готовящих атаку на колонну. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Алексей на полном ходу направил автомобиль на группу боевиков, чем вызвал панику у диверсантов и заставил их хаотично менять позиции. Своим смелым поступком Алексей вызвал огонь на себя, чем дал возможность перегруппироваться основным силам колонны и приступить к атаке националистов. В ходе завязавшегося боестолкновения Алексей, маневрируя на поле боя, обеспечивал грамотные сектора обстрела наводчику-оператору. В бою БМД под управлением рядового Марина был подбит выстрелом из вражеского гранатомета. Несмотря на полученную контузию, Алексей самостоятельно выбрался из боевой машины и продолжил атаковать националистов из стрелкового оружия. В результате смелых и мужественных действий рядового Марина группа националистов, численностью до 30 человек была ликвидирована».

РАЗБЛОКИРОВАЛ КОЛОННУ ВЗЯВ НА БУКСИР ПОДБИТЫЙ АВТОМОБИЛЬ.

Ефрейтор Артемий Артюнин

Ефрейтор Артемий Артюнин. Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Артемий Артюнин с целью бесперебойного тылового обеспечения российских подразделений, неоднократно осуществлял подвоз материально-технического имущества группировке Воздушно-десантных войск на линию соприкосновения с силами националистов. Осознавая важность полноценного и своевременного пополнения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации продовольствием и горюче-смазочными материалами, украинские националисты предприняли попытку по уничтожению российской автомобильной колонны, следующей на передовую. Автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения от разорвавшегося вблизи артиллерийского снаряда, потерял ход, перекрыв движение колонны на труднопроходимом участке.

Оценив ситуацию, Артемий по обочине объехал подбитую машину, и, рискуя жизнью, вытащил из нее 3 раненых членов экипажа и перенес в свой автомобиль, где оказал им неотложную медицинскую помощь.

Арметий под непрекращающимся огнем националистов, не желая оставлять поврежденную технику врагу, взял подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Смелые и решительные действия ефрейтора Артюнина позволили спасти жизни раненых бойцам, а также не допустить захвата противником военной техники и тыловых запасов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенкопринял участие в торжественной церемонии выпуска Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.

Садовенко передал слова поздравления от Министра обороны России Сергея Шойгу и вручил выпускникам (в строю 17 золотых медалистов и более ста краснодипломников) дипломы об окончании и поздравил их с успешным окончанием училища.

«Слава России в значительной степени ковалась подвигами рязанских десантников, среди которых 53 Героя Советского Союза и 140 Героев России. Многие выпускники продолжают доблестно исполнять свой долг в Сирии и на территории проведения специальной военной операции. Не сомневаюсь, что ваш высокий профессионализм, маргеловская закалка и верность присяге будут и в дальнейшем поддерживать высокий авторитет училища», - сказал Юрий Садовенко.

Всего в 2022 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командном училище выпустилось более 450 человек, в их числе 9 адъюнктов и более 400 лейтенантов и прапорщиков.

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