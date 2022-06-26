Анфиса Чехова ответила на слухи об эмиграции

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова еще в марте уехала из Москвы и отправилась в Индонезию. Телеведущая прожила четыре месяца на острове Бали. Анфиса говорила, что в ближайшее время не собирается возвращаться в Москву – мол, она устала от холодного климата, да и подходящих проектов для работы не намечалось. Многие были уверены, что Чехова надолго обоснуется на Бали – тем более, что весной к ней прилетел сын Соломон. Анфиса устроила мальчика в местную школу, где он учился на английском языке.

Однако на днях телеведущая вернулась в Москву. В соцсетях она ответила на слухи о своей эмиграции. Чехова сообщила, что не собирается менять страну.

- Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала, и от Родины не отрекалась. Я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, вне зависимости от политики и условий проживания, - рассказала Анфиса.

При этом телеведущая не исключает, что в будущем может все-таки переехать в другое место, поскольку она обожает путешествовать и всегда открыта для всего нового.

- Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту, - заявила Чехова.

Анфиса четыре месяца прожила на Бали. Фото: соцсети.

Телеведущая рассказала, что обратная дорога в Россию оказалась очень тяжелой. Судя по всему, Анфиса добиралась до Москвы авиакомпанией «Катарские авиалинии» через Доху. Чехова призналась, что у нее совсем нет наличных рублей и она даже не знает, сколько денег у нее на карте.

- Все банковские приложения на айфоне не работают. Русских денег нет. Есть только карта, на которой что-то лежит, а что не знаю, потому что приложения не работают, - рассказала Чехова в соцсетях.

В Индонезии Анфиса жила на сбережения и доходы от рекламы в соцсетях. В личном блоге она делилась с подписчиками полезными рекомендациями, явно оплаченными спонсорами. Чехова рассказывала, какой солнцезащитный крем лучше выбрать, советовала, где на Бали покупать одежду, и куда сходить на антицеллюлитный массаж.

Анфиса жаловалась подписчикам, что она очень устала, и потому решила сбежать в теплую страну. Телеведущая отметила, что последние события ее сильно вымотали, поэтому она отправилась на экзотический остров, чтобы восстановить силы.

- Последние два месяца я нахожусь в состоянии абсолютного эмоционального выгорания! Мне стало казаться, что жизнь в этом мире вообще не имеет никакого смысла. Устала надевать маску оптимиста. Энергии хватает только на то, чтобы спать и иногда есть, - жаловалась Чехова.

Судя по социальным сетям звезды, единственное, от чего она могла устать – так это от бесконечного отдыха. До того, как отправиться на Бали, Анфиса успела в январе слетать на Сейшельские острова. Там она жила в роскошном пятизвездочном отеле, меняя купальники и рассказывая подписчикам о прелестях элитного отдыха. В декабре телеведущая слетала на курорты аж два раза – в Египет и в Абу-Даби. В ноябре Анфиса съездила на две недели в Мексику, позагорав на белоснежных пляжах Канкуна. А сентябрь и октябрь Чехова провела в солнечном Майами. Телеведущей так понравилось жить там, что она даже подумывала приобрести в США недвижимость и переехать за океан насовсем.