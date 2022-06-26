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26 июня 2022 13:30

«Трёхметровый Юра из бронзы!»: Директор Шатунова объявляет конкурс на эскиз памятника артисту

Директор Юрия Шатунова объявил конкурс на лучший эскиз памятника певцу из бронзы
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Директор Шатунова объявляет конкурс на эскиз памятника артисту

Директор Шатунова объявляет конкурс на эскиз памятника артисту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний приют Шатунов обретёт на Троекуровском кладбище во вторник, 28 июня урна с прахом певца будет захоронена в присутствии семьи певца и его самых близких друзей.

-Друзья Юры финансово помогут нам с установкой памятника. А пока давайте через «Комсомолку» объявим конкурс на лучший эскиз монумента Шатунову, - предложил директор артиста Аркадий Кудряшов.- Это будет трёхметровый Юра из бронзы. Мы решили делать в бронзе, чтобы монумент не разворовали по кусочкам. Присылайте свои эскизы памятника на почту nota@kp.ru.

Придумаем памятник любимому артисту всей страной,- сказал «КП» помощник и друг Шатунова Аркадий Кудряшов.

По словам директора певца, жена Шатунова Светлана решила, что Юра должен быть похоронен в России, а не в Германии, где живет вся его семья -супруга и дети.

-Юра был поистине народным артистом. И он хотел быть похороненным на своей Родине, в стране, которая его любила,-пояснил Кудряшов.

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