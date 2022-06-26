«Трёхметровый Юра из бронзы!»: Директор Шатунова объявляет конкурс на эскиз памятника артисту

Директор Шатунова объявляет конкурс на эскиз памятника артисту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний приют Шатунов обретёт на Троекуровском кладбище во вторник, 28 июня урна с прахом певца будет захоронена в присутствии семьи певца и его самых близких друзей.

-Друзья Юры финансово помогут нам с установкой памятника. А пока давайте через «Комсомолку» объявим конкурс на лучший эскиз монумента Шатунову, - предложил директор артиста Аркадий Кудряшов.- Это будет трёхметровый Юра из бронзы. Мы решили делать в бронзе, чтобы монумент не разворовали по кусочкам. Присылайте свои эскизы памятника на почту nota@kp.ru.

Придумаем памятник любимому артисту всей страной,- сказал «КП» помощник и друг Шатунова Аркадий Кудряшов.

По словам директора певца, жена Шатунова Светлана решила, что Юра должен быть похоронен в России, а не в Германии, где живет вся его семья -супруга и дети.

-Юра был поистине народным артистом. И он хотел быть похороненным на своей Родине, в стране, которая его любила,-пояснил Кудряшов.