Шойгу проинспектировал войска на Украине

Глава российского военного ведомства в минувшие выходные побывал на командных пунктах группировок российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Фото: REUTERS

Глава российского военного ведомства в минувшие выходные побывал на командных пунктах группировок российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Одной из основных задач министра было на месте проверить, как обеспечены наши подразделения вооружениям и боеприпасами. А также в каких условиях живут и ведут боевую работу офицеры, сержанты и солдаты — участники СВО.

Сергея Шойгу в поездке сопровождали начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Геннадий Жидко, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин и замминистра обороны, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Министр обороны вручил высокие награды особо отличившимся бойцам — в том числе Звезды Героев России и Ордена Мужества.

- Я уверен в вас. Впереди у нас еще много славных дел. Ради нашего Отечества. Берегите себя - сказал Шойгу после награждения.

На вопрос о том, будет ли глава оборонного ведомства отдельно отчитываться Путину по итогам этой инспекции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что министр обороны докладывает об обстановке в зоне спецоперации главе государства в ежедневном режиме.