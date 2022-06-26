Майя Санду вынесла Молдавии приговор

Майя Санду пообещала приехать в гости к Зеленскому. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС все почему-то сконцентрировались на Украине. Между тем, в получившей такой же статус Молдавии ситуация развивается не менее интересно. Помнится, после начала Россией специальной военной операции на Украине Кишинев заявил, что не будет вводить аналогичные европейским и американским санкции против Москвы и сохранит нейтралитет. Но стоило лишь Брюсселю подмигнуть и пообещать жениться, как из Кишинева полились совсем другие речи.

- Мы будем солидарными с ЕС. И статус, и наши европейские устремления вынуждают нас быть солидарными и далее. Безусловно, мы присоединимся к другим санкциям, потому что они направлены на то, чтобы остановить войну. Мы присоединимся к санкциям против России. Кишинёв хочет иметь хорошие отношения с Москвой, и хочет торговать с ней, однако только на условиях взаимного уважения, - заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Взаимное уважение, по мнению молдавской стороны, это, наверное, когда им выдают с поклонами товар, а они в ответ не платят, а заверяют в своем неизменном уважении. Молдавия постоянно уходит от ответа на вопросы об оплате своих долгов России, наверное, потому что считает саму постановку этого вопроса неуважением по отношению к ней.

Вот вам и ответ, зачем Европе такой новый статус Молдавии. Европейская интеграция –стала, по сути, антироссийской интеграцией. А проевропейская политика, которую исповедует Кишинев уже превратилась в антироссийскую. Статус дали Молдавии, чтобы она портила отношения с Россией и испортила их окончательно.

А зачем это самой Молдове? Долгие годы висит подвешенная перед носом аудиоморковка, которая рассказывает убаюкивающие сказки про европейские инвестиции, развитие экономики, сотрудничество и т.д. Но кроме этих сказок Молдавии так ничего и не перепало. Кто мешал начать инвестиции после заключения Соглашения об ассоциации? Никто. А их не было, нет и не будет.

А ведь еще недавно президент Майя Санду вроде бы вняла голосу разума и даже отмечала необходимость выстраивания сотрудничества и его наращивания в рамках СНГ, поскольку даже предоставления статуса страны-кандидаты в ЕС не принесет никаких дивидендов сейчас. Хотя и до того Кишинев предпринял ряд очень странных шагов, направленных на что угодно, но только не на улучшение экономической ситуации в Молдавии. Так, например, власти Молдавии приостановили свое участие в работе Совета глав Государств, Совета глав Правительств и Совете министров иностранных дел СНГ, отменили статус страны-наблюдателя в ЕАЭС. Стоило лишь поманить их плюшкой со сладкой надписью "кандидатство". Всплеск здравомыслия и прагматизма у Санду оказался неустойчивым и кратковременным.

Более того, Санду в последние приняла ряд антироссийских решений ор блокировке российских телеканалов, назвав это шагом для "прекращения дезинформации", нагрубила, хоть и заочно, главе МИД России Сергею Лаврову и стала буквально злоупотреблять антироссийской риторикой. А буквально вчера Майя Санду заявила, что вскоре намерена совершить визит в Киев, в гости к Зеленскому.

Между тем, если посмотреть на всю историю постсоветской Молдавии, то нетрудно отметить, что все улучшения в ее экономике, которые были за это время, так или иначе были связаны с Россией и СНГ. От Европы был лишь безвиз, который позволил молдаван не развивать свою собственную страну, а гастарбайтерствовать в Европе.

Можно было бы сказать, что налаживание отношений с ЕАЭС и сейчас могло бы помочь вывести Молдавию из тупика, хотя бы в области членства в зоне свободной торговли, безвизового режима, миграции, социального обеспечения на территории всего ЕАЭС. Но говорить о подключении Кишинева к евразийской интеграции невозможно без нормализации отношений с Россией, как и решать вопросы с поставками газа. Эксперты уже понимают, чем грозит новое обострение отношений Кишинева с Москвой в вопросе того же газа. Если Кишинев объявит хоть о самых маленьких санкциях против Москвы, то цена газа для Молдовы тут же может стать рыночной. Сейчас это около 1500 евро за тысячу кубометров, а осенью прогнозируют от 2-х до 2,5 тысяч евро.

Русофобствующая команда Санду прекрасно понимает, чем ее курс грозит молдаванам. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица срочно поручила министру окружающей среды Юлиане Кантаражиу обеспечить население страны дровами в приоритетном порядке. Конечно, костер в гостиной в многоэтажном доме в Кишиневе будет столь экзотичным зрелищем, что впору будет водить иностранных туристов в рамках экзотического маршрута, но молдаванам от этого не легче. Но ведь дело не только в газе. Это и рынок поставок, и гастарбайтеры-молдаване в России, и социальная стабильность в самой республике. Отдельный вопрос про Приднестровье и Гагаузию. Дело может дойти до настоящего раскола Молдавии, поскольку ПМР с европейским курсом не согласится, а Гагаузия на своем референдуме приняла решение о выходе из состава Молдавии в случае, если республика пойдет в Европу. Перефразируя старую поговорку про лес и партизан, можно сказать, что чем дальше в евролес заведет республику Майя Санду, тем тоньше станут молдаване.

Впрочем, молдаванам и не стоило ожидать иного от той команды, которую они себе выбрали во власть.

- Президент республики Молдова - это гражданка Румынии. Премьер-министр республики Молдова - это гражданка Румынии. Чуть ли не половина всего парламента - это граждане Румынии. Конституционный суд – там тоже заседают граждане Румынии. То есть, по сути, Молдова уже не самостоятельна, резюмировал лидер молдавской партии "Наши" Михаил Ахремцев.

Звучит, как приговор республике. И, похоже, приговором Молдове и является.