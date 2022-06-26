Юрий Лоза разнес кумиров молодежи, спевших на «Алых парусах» в Петербурге: «Похожи, как однояйцевые»

Певец Юрий Лоза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 24 на 25 июня выпускники северной столицы прощались со школой. Этому событию по традиции был посвящен концерт-шоу «Алые паруса» с выходом брига «Россия» в акваторию Невы и двадцатиминутным салютом.

На Дворцовую площадь в тот вечер не пускали ни кого из родителей и посторонних — только сотрудников школ. Развлекали школьную аудиторию ведущие Владимир Маркони и Алсу. А вот выступали — совсем не ветераны сцены, а фрешмены, молодые и дико популярные среди юного слушателя исполнители: Ханна, Люся Чеботина, Хабиб, Коста Лакоста и другие.

Конечно, родители школьников могли прийти в ужас — кто все эти люди, отправляющие наших детей во взрослую жизнь? Был шокирован и Юрий Лоза, включивший зачем-то Пятый канал на ночь глядя. Он послушал выступления и признался, что профессия «поэт-песенник», некогда престижная в СССР, отмерла.

— Они [выступившие звезды] похожи, как однояйцевые, — написал Лоза в телеграм-канале. — Главное, что я вынес из выступлений сегодняшних кумиров молодежи — профессия «текстовик» умерла, а значит, ждать появления новых Дербеневых или Резников не приходится. Во-первых, как я уже предсказал в своей книге, нынче в рифму к слову «тебя» уже стало нормой употреблять то же слово «тебя» или использовать незабвенное «ла-ла». Он также осудил современных артистов за намеренно неразборчивое пение: «Поют молодые исполнители сегодня так, что слов все равно не разобрать, поэтому можно городить что угодно в любой последовательности. Короче, сплошная веселуха.

При этом достойных кандидатов на выпускной концерт перед подростками 17-18 лет Юрий Эдуардович назвать не стал.