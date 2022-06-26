Свежий Лепс, молитва Успенской и голый живот «беременной» Ковальчук — звезды оторвались в раскаленных «Лужниках»

прошел масштабный и бесплатный концерт «Звезды Русского Радио» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 июня самая вместительная спортивная арена России «Лужники» (более 80 тысяч человек) приняла крупнейший музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио», на котором за шесть часов бесплатного концерта спели практически все вокалисты страны. В фоторепортаже «КП» — только некоторая часть масштабного действа.

Жена Владимира Преснякова и участница «Евровидения» Наталья Подольская отдохнула с сыном в Турции и с радостью показала отменный загар. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Успенская была скромна и сдержана в эмоциях, сложив руки во время выступления в молитвенном жесте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семейный вокальный подряд Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук доказали всем: слухи о беременности певицы слишком преувеличены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович размашисто рассекала в платье, напоминающем то ли защитный военный костюм «Леший», то ли змеиную чешую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После ряда концертов на Донбассе Григорий Лепс выглядел необычайно свежим и полным сил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Савичева прикрылась сетчатой накидкой — так и комарам тяжелее добраться до тела! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые артисты были готовы отдать себя публике без остатка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олега Газманова заменил не менее бодрый и жизнелюбивый сын Родион. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН