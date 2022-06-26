"Большая семерка" определила Украину в бессрочные содержанки

В Германии собрался саммит "Большой семерки". Фото: REUTERS

О деградации современных западных политиков уже писано-переписано. Ваш покорный слуга начал отмечать такую характерную особенность еще со времен госсекретарства Джона Керри, если не раньше, отмечая, что временами становится невозможно понять, где говорят Джон, а где Джим в одной из своих комедийных ролей. Но сейчас происходит такое, что хочется попросить прощения у Джона Керри.

В Германии в Баварии лидеры стран "цивилизованного мира" собрались на свой саммит "Большой семерки". И начали свой разговор с, правильно, Владимира Путина. Премьер-министр Великобритании предложил всем присутствующим раздеться до пояса (сверху) и в таком виде сфотографироваться, чтобы показать Владимиру Путина всю мощь олицетворяемого ими Запада. Диалог получился просто примечательный.

Джонсон(Великобритания): В пиджаках? Без пиджаков? Нужно раздеваться?

Трюдо(Канада): Давайте подождем, пока сделают фото.

Джонсон: Мы все должны показать, что мы круче Путина.

Трюдо: Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью. (Трюдо же главное, чтобы его носки попали в кадр – прим. авт.)

Фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии): О да! Верховая езда – это лучше.

Джонсон: Мы должны показать ему наши грудные мышцы.

Бывшая гинекологиня Урсула почему-то не захотела показывать Владимиру Путину свои "грудные мышцы". Наверное, они ее саму не впечатляют.

Собираются люди, которые руководят странами, лидирующими в мире по экономике, социальным стандартам, которые заявляют, что они определяют судьбы мира, и обсуждают вот такие жизненно важные вопросы. Причем, Джонсон (украинский псевдоним "казак Джонсонюк") не может не понимать, что выиграет у Путина, чем бы он ни вздумал помериться, только по объему живота.

Сфотографироваться коллег топлес Джонсону не удалось, и волей-неволей им пришлось перейти к менее важным вопросам повестки. Например, что еще они могут сделать с Россией. Было решено прекратить закупать золото у России. По мнению собравшихся, такой шаг должен нанести России ущерб не меньше, чем в 19 млрд. долларов в год. Правда, глава Евросовета Шарль Мишель объяснил, что Евросоюз готов пока не к запрету импорта, а лишь к рассмотрению вопроса о возможности эмбарго на российское золото.

- Мы готовы посмотреть, возможно ли нацелиться на золото таким образом, чтобы это целилось в российскую экономику, но не целилось в нас, - в задумчивости, отчего стал еще более похож на украинского премьер-министра Шмыгаля, промолвил Шарль Мишель. Видимо, научившись дуть на воду, обжегшись на молоке, то есть на предыдущих антироссийских санкциях.

Можно им сказать и спасибо за такое решение о запрете на золото из России, если они его окончательно примут. Золото нам самим еще пригодится. Особенно, когда и так непонятно, что еще с этим долларом, фунтом и евро будет через какое-то время. Тем более, что следующее решение прямо связано с судьбой этих валют.

А именно – "Большая семерка" приняла беспрецедентное решение, взяв на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины. Киеву будут сколько надо и когда надо. А кто будет определять количество этих "надо", пока осталось без ответа. Это решение теперь Зеленский будет всячески эксплуатировать не только внутри своей страны, но и на внешнеполитической арене. А уж как вырастут аппетиты Киева, даже трудно предположить. Ведь президент Украины явно будет считать, что эти "надо" стане определять он сам, а страны "семерки" будут лишь исполнять, отсалютовав и щелкнув каблуками. Мечта старухи, сидящей у разбитого корыта, о Золотой рыбке, модно сказать, сбылась.

Другой вопрос, как на такое решение отреагируют налогоплательщики во всех странах этой "Большой семерки", которые уже начинают понимать, что Украины – это такая очень большая и очень черная дыра, в которую сколько всего ни отправь, все пропадет, все исчезнет. Конечно, у населения этих стран есть надежда, что Украина не просуществует столь долго, чтобы свернуть в коллапсе экономики ведущих стран мира, потому что если этого не произойдет, то кирдык может прийти и самой "Семерке", и Евросоюзу, да мало ли кому еще.

И все – насколько мудры были наши руководители в Москве, когда сказали, что формат "Большой семерки" и превращение ее в "восьмерку" Россию не интересует. Нечего нам делать там среди этих интеллектуально неполноценных.

Есть ли еще более глубокое дно, которое они смогут пробить? При помощи Украины – наверняка.