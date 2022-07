Легенды британского рока Pink Floyd продают права на песни. Цена стартует с 500 миллионов долларов

Британская рок-группа Pink Floyd входит в топ самых популярных музыкальных коллективов планеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расформированная в 1994 году британская рок-группа Pink Floyd, которая входит в топ самых популярных музыкальных коллективов планеты, весной текущего года без лидера коллектива Роджера Уотерса выпустили первую песню Hey Hey Rise Up после 28-летней паузы. Видимо, резонанс был настолько мизерный, а отсутствие концертов в настоящее время настолько разорительным, что музыканты крепко задумались о будущем.

Так, по данным Bloomberg, группа готовит крупнейшую сделку по передаче авторских прав на свои песни. В продажу юристы коллектива должны включить каталог написанной за долгие годы музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы. Предварительная оценочная стоимость такого шага — как минимум 500 миллионов долларов (почти 28 миллиардов рублей). Годами музыканты группы спорили по поводу этого решения — и вот разрешительные подписи от них получены.

Разумеется, за песни Pink Floyd и бренд группы тут же вступили в борьбу крупнейшие мировые музыкальные лейблы: Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG. Если сделка состоится, то рекорд от продаж права на наследие Боба Дилана будет побит.

— Это будет одна из крупнейших сделок в истории музыкального бизнеса, пока переговоры о продаже строго конфиденциальны, официальный представитель группы проигнорировал просьбу прокомментировать СМИ информацию о продаже прав, — пишет эксперт Bloomberg Лукас Шоу. — Британская группа, ищущая сейчас покупателя на свои хиты, и так остается одной из самых коммерчески успешных, они создали в 1970-х одни из самых популярных мировых треков и альбомов, например Dark Side of the Moon и The Wall. Только в США они продали больше 75 млн копий и треков, больше, чем кто-либо другой. Pink Floyd не одни пытаются монетизироваться, многие известные музыканты продают свои музыкальные каталоги стримингам и лейблам, например Боб Дилан продал свои записи Sony Music, его контракт оценивается более чем в 150 млн долларов, а контракт с Universal в 200-300 млн долларов. Инвесторы, заинтересованные в покупке таких активов, активно изучают их маржинальность, но раньше эти попытки успехом не заканчивались, в случае с Pink Floyd собрать разрешение на продажу от всех участников группы не удавалось десятилетиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мечтал, чтобы на меня напали и зарезали»: Брэд Питт признался, что страдает лицевой слепотой

Брэд Питт подозревает у себя серьезное заболевание - лицевую слепоту (подробнее)

Победивший Эмбер Херд в суде Джонни Депп снова под следствием. Его обвиняют в надменном избиении

Менеджер фильма «Город лжи» уверяет, что актер бил его в грудь (подробнее)