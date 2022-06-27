Как отучить кота будить вас в 4 утра: Способ есть

Все эти шалости от большой любви. Фото: Shutterstock

УТОМИТЬ С ВЕЧЕРА

Утро любого порядочного кота начинается часа в 4 - 5. Присматриваемся к сонному владельцу, возмущаемся его безмятежным видом, начинаем орать, забираемся на подушку, на голову, царапаем торчащие из-под одеяла руки и ноги...

И как вот объяснить коту, что он не прав?

По словам зоопсихологов, беспардонное поведение усатых чаще всего связано с тем, что им скучно и не хватает внимания.

- Кошки часто днем спят, а вечером, когда хозяева дома, бодры и веселы. Чтобы ночь и утро прошли спокойно, питомцев с вечера нужно хорошенько вымотать, поиграть с ними. Но не просто дать мышку или мячик, чтобы они сами развлекались, вам тоже надо включиться в этот процесс, - говорит зоопсихолог Мирослав Волков. - Играть с животными нужно постоянно, а не пару раз в неделю. Иначе эффекта не будет.

ОТПРАВЛЯЕМ В ИГНОР

Но вот наступило утро. Кот орет, хотя у него в миске и вода, и еда (сухой корм, насыпанный с вечера). Собираем всю волю в кулак и игнорируем кошачьи арии и прыжки по кровати. Кидать в пушистого разбойника тапку, орать в ответ, пытаться спихнуть его с постели - плохой вариант. Животное примет это за игру и начнет донимать вас с еще большим усердием.

- Метод игнорирования по утрам можно использовать лишь в том случае, если вы действительно будете уделять кошке внимание в другое время. Если не готовы поиграть с ней в 5 утра, то должны посвятить этому занятию вечер, - предупреждает специалист.

Еще одна ошибка - попытка заткнуть кота лакомствами. Усатый террорист схватывает логику и начинает пользоваться этим.

Быстрых результатов не ждите. Для переустановки ритмов животного требуются методичность и последовательность. Стоит разок утром поддаться и кинуть коту игрушку, чтобы отстал, или пойти кормить пораньше, вся предыдущая работа насмарку. Чтобы поменять поведение животного, нужно, как правило, не меньше месяца.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА ЗАМЕТКУ

Вспомогательные меры

Может, в толстом домашнем коте и не угадывается суровый хищник, но против природы не попрешь. Кошки - ночные животные, и темное время суток им нужно для охоты. Чтобы ночь прошла спокойнее, попробуйте вечером давать вашему охотнику немного больше еды, чем утром. Налопавшись, он станет более ленивым. Только не переусердствуйте, чтобы следующей головной болью не стало ожирение питомца.

Обеспечьте коту самостоятельные развлечения - оставьте игрушки в соседней комнате, чтобы ему и без вас было интересно.

ОВЕТ БЫВАЛОГО

Поспать подольше, не вставая рано на прогулку

Если в рабочие дни вы приучили собаку гулять рано утром, а в выходные хотите подольше поспать, выход есть. Можно поваляться в постели и дольше, но перед этим вечером вывести барбоса на прогулку позже, чем обычно. Взрослая обученная собака может выдержать без выхода в туалет примерно 8 - 10 часов, максимум - 12. Но злоупотреблять большими перерывами между выгулом не стоит, иначе у собаки могут начаться проблемы со здоровьем.

Если дома щенок, то его выводить следует каждые два-три часа, чтобы сформировать привычку ходить в туалет на улице. Затем интервал можно увеличить до 4 - 5 часов.

А КАК С СОБАКАМИ?

Главное - режим

Что касается собак, то чаще всего они будят по утрам хозяев, потому что с вечера не нагулялись.

- Чтобы собака не будила владельца рано утром, она должна знать, что вы выгуливаете ее в определенное время, а не тогда, когда она вас вытащит из постели. Но для этого должен быть выстроен четкий режим дня. К примеру, если щенка три дня подряд выводить на прогулку в 6 утра, то он привыкнет и будет в это время снова ждать выгула, - говорит кинолог Злата Обидова.

Так и с кормежкой. Собака должна привыкнуть, что еда всегда следует после прогулки, а не тогда, когда барбос вас разбудит.

- Питомцы могут будить вас и просто от скуки. Чтобы такого не было, собаку нужно не просто выводить в туалет несколько раз в день, а хорошо выгуливать. С прогулки пес должен возвращаться уставшим. Это касается не только крупных пород, но и мелких, - говорит кинолог.