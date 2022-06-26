Герои спецоперации «Z»: сержант Валеев уничтожил в бою беспилотник врага

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Одна минута решает исход баталии; один час — успех кампании; один день — судьбу империи», - говорил легендарный генералиссимус Александр Суворов. А русский полководец Михаил Скобелев в 1882 году в Париже выступил в Сорбонне перед сербскими студентами с такими словами: «Я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще и своей славянской миссии в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних делах она в зависимости от иностранного влияния. У себя мы не у себя. Да! Чужестранец проник всюду! Во всем его рука! Он одурачивает нас своей политикой, мы жертва его интриг, рабы его могущества. Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным, гибельным влиянием, что, если когда-нибудь, рано или поздно, мы освободимся от него, – на что я надеюсь, – мы сможем это сделать не иначе, как с оружием в руках».

ВОЗГЛАВИЛ ШТУРМОВЫЕ ГРУППЫ

Полковник Александр Ложевич

Полковник Александр Ложевич Фото: Минобороны РФ

«В ходе наступления российских Вооруженных Сил на одном из важных направлений, тактическое соединение под командованием полковника Александра Ложевича получило приказ на освобождение от украинских радикалов стратегически важного населенного пункта, удерживаемого украинскими националистами. Оценив обстановку, особенности местности, Александр Ложевич принял грамотное решение по распределению личного состава, вооружения и военной техники. Находясь на переднем крае, корректировал огонь артиллерии, а с началом наступательных действий убыл к штурмовым группам и возглавил их. В ходе штурма укрепленных позиций украинских боевиков, благодаря своим профессиональным действиям, грамотному руководству подчинёнными, пресекал все попытки противника вскрыть и подавить огневые позиции наступающих российских войск.

Благодаря мужеству, отваге, командирскому мастерству, умелому руководству полковника Александра Ложевича поставленная боевая задача была выполнена, украинские радикалы понесли значительные потери и были вынуждены покинуть занимаемый ими укрепленный район».

ОБНАРУЖИЛ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ПРОТИВНИКА

Ефрейтор Евгений Пахомкин

Ефрейтор Евгений Пахомкин Фото: Минобороны РФ

«С начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Евгений Пахомкин выполняет задачи по ведению воздушной разведки в составе расчета беспилотных летательных аппаратов. В ходе наступления российских подразделений на удерживаемый противником хорошо укрепленный район, Евгений Пахомкин, благодаря своим профессиональным действиям, своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт российских войск информацию об огневых точках и замаскированных позициях противника. Грамотно и точно корректировал огонь артиллерийских подразделений, после ударов российской авиации и артиллерии фиксировал поражение бронетехники и живой силы украинских националистов.

Благодаря разведывательным данным, полученным Евгением Пахомкиным, колонна российской бронетехники смогла беспрепятственно преодолеть населенный пункт, удерживаемый украинскими боевиками, избежав потерь личного состава и сохранив вооружение и технику. Помимо этого, ефрейтором Евгением Пахомкиным, в ходе ведения разведки с беспилотного летательного аппарата, был обнаружен командный пункт противника, который впоследствии был уничтожен».

ОБНАРУЖИЛ И УНИЧТОЖИЛ БЕСПИЛОТНИК ВРАГА

Младший сержант Александр Валеев

Младший сержант Александр Валеев Фото: Минобороны РФ

«С первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, отделение под командованием младшего сержанта Александра Валеева выполняло боевые задачи по обнаружению, сопровождению и своевременной передаче данных о воздушных целях украинских националистов на командный пункт воздушно-десантных войск.

При выполнении боевой задачи по прикрытию командного пункта российских Вооруженных Сил от ударов противника с воздуха, во время выдвижения и занятия назначенного рубежа, украинские националисты предприняли попытку по уничтожению колонны российской техники. Подразделение младшего сержанта Александра Валеева подверглось удару украинских боевиков с применением реактивных систем залпового огня «Град». Находясь под огневым воздействием противника, своими уверенными и решительными действиями, подавая команды механику - водителю на совершение маневра, вывел машину из-под огня, сохранил управление отделением по средствам связи, при этом, не ослабил наблюдения за воздушной обстановкой. Благодаря самоотверженным действиям младшего сержанта Александра Валеева была обеспечена непрерывная боевая работа самоходного зенитного ракетного комплекса «Стрела -10». Это позволило своевременно обнаружить вражеский беспилотный летательный аппарат, с которого противник осуществлял корректировку артиллерийского огня по российскому подразделению. Александр Валеев обнаружил воздушную цель и дал команду наводчику - оператору на ее уничтожение. В результате беспилотный летательный аппарат противника был уничтожен, артиллерийский обстрел был прекращен, потерь среди личного состава, вооружения и военной техники удалось избежать».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Учитывая большое количество поступивших в Министерство обороны России обращений граждан, изъявивших желание оказать помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, создан благотворительный фонд «ЗаЩИТа».

Основной целью деятельности Фонда является оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, членам их семей.

Программой Фонда предусмотрено, в том числе оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата, и другие мероприятия направленные на повышение качества жизни.

Оказание поддержки военнослужащих будет осуществляться за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности Фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.

ВНИМАНИЕ!

Для перечисления денежных средств открыты расчетные банковские счета в банках «Промсвязьбанк», «Сбербанк» и «Банк ВТБ».

Банковские реквизиты для переводов «Промсвязьбанк»:

Благотворительный фонд «ЗаЩИТа»;

ИНН 7704459700;

КПП 770401001;

р/сч 40703810300000003547;

БИК 044525555;

к/сч 30101810400000000555;

в ГУ Банка России по ЦФО

Банковские реквизиты для переводов «Сбербанк»

Благотворительный фонд «ЗаЩИТа»;

ИНН 7704459700;

КПП 770401001;

р/сч 40701810638000009138;

БИК 044525225;

к/сч 30101810400000000225;

в ГУ Банка России по ЦФО.

Банковские реквизиты для переводов «Банк ВТБ»

Благотворительный фонд «ЗаЩИТа»;

ИНН: 7704459700;

КПП: 770401001;

р/сч: 40701810503800000108;

БИК: 044525187;

к/сч: 30101810700000000187;

КОД ОКПО: 00032520;

ОГРН: 1027739609391

Также для проработки вопросов передачи Фонду имущества или предоставления услуг на сайте Министерства обороны Российской Федерации указаны актуальные номера телефонов: 8-495-198-04-45, 8-800- 600-19-45.