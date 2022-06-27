Резко похудевший Андрей Малахов остался без парика

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Андрей Малахов не так давно поразил публику своим видом на вечеринке. Телеведущий принял участие в круизе по Волге, где предстал перед поклонниками заметно похудевшим и похорошевшим. Но самое главное - без парика.

Андрей Малахов вновь заставил говорить о себе. Еще недавно в светских кругах обсуждались тревожные слухи о серьезной болезни телезвезды. Мол, Андрей набрал лишний вес, носит парик и перестал появляться на публике.

Сплетники шептались о том, что артист чуть ли не болен онкологией. Мол, дела совсем плохи, кумир ездит в Германию на лечение.

Сам Андрей на слухи не реагировал. А сейчас его внешний вид как нельзя лучше говорит о том, что с ним все прекрасно.

Шоумен отправился в круиз по Волге вместе с другими знаменитостями. Заметно постройневший Малахов поразил всех свежим видом. Он снова может себе позволить носить светлое.

Но не это самое главное. Наконец-то раскрыта тайна ведущего по поводу парика. Ветер растрепал шевелюру Андрея, да так, что были видны его живые волосы. Малахов предстал без парика и накладного шиньона.

Стоит отметить, что артист постоянно работает. "Чем я могу объяснить свой успех? Только трудолюбием. Не все готовы 24 часа проводить на работе", - говорил он. Андрей долгие годы остается одним из самых оплачиваемых телеведущих.