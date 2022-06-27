НАСА требует вернуть мертвых тараканов, сожравших лунную пыль

На аукцион останки жертв науки выставил продавец, пожелавший остаться неизвестным Фото: NASA

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обратилось к бостонскому аукционному дому RR Auction с требованием снять с торгов и вернуть три трупа тараканов, которым в свое время скормили лунную пыль, доставленную миссией «Аполлон – 11», а также остатки самой лунной пыли.

Предполагалось, что уникальный лот – три дохлых таракана и около 40 миллиграммов лунной пыли – уйдут с молотка как минимум за $400 тысяч. Однако в НАСА заявили, что это собственность правительства Соединенных Штатов, и продавать ее нельзя.

– Все образцы с «Аполлона» принадлежат НАСА, и ни одному лицу, университету или другой организации никогда не давалось разрешение на их хранение после анализа, уничтожение или другое использование в любых целях, особенно для продажи или индивидуального показа, – сказано в заявлении аэрокосмического ведомства.

В 1969 году астронавты миссии Apollo 11, которые, как утверждается, совершили первую в истории человечества высадку на Луну, привезли на Землю более 21 килограмма лунной породы, которая была подвергнута всестороннему исследованию.

Часть знаменитой лунной пыли скормили рыбам и насекомым, в том числе, тем самым тараканам, трупы которых хотели пустить с молотка. По заявлению ученых, целью эксперимента было определить – не является ли лунный грунт токсичным для земных существ.

В дальнейшем тараканов изучала и препарировала энтомолог Марион Брукс в Университете Миннесоты. После смерти ученого, ее дочь продала трупы насекомых, и НАСА осталась с носом.

На аукцион останки жертв науки выставил продавец, пожелавший остаться неизвестным. Теперь спорный лот снят с торгов.

– Нет ничего необычного в том, что третья сторона предъявляет права на то, что выставляется на аукцион, – заявил юрист аукционного дома Марк Заид.