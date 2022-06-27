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В мире27 июня 2022 5:20

Турция отказалась участвовать в антироссийских санкциях

Экономическое благополучие оказалось для страны важнее европейской солидарности
Юрий МАЙБОРОДА
Ибрагим Калын объявил официальное решение властей

Ибрагим Калын объявил официальное решение властей

Представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил официальное решение властей: страна не станет присоединяться к санкционной войне Запада против России, поскольку это противоречит экономическим интересам Турции.

– Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям… Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим, – сказал Калын.

Он также отметил, что страна сильно зависит от внешних поставок энергоносителей и не готова от них отказаться просто из солидарности с Европой. А еще напомнил, что Анкара уже открыто высказывалась по поводу своей позиции в отношении санкций и не намерена ее изменять.

Кроме того, Калын дал понять, что Турция готова в случае необходимости занять место посредника между Россией и Западом.

– Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? – резонно спросил представитель Эрдогана.

Надо отдать должное, Анкара действительно последовательна в своем неприсоединении к антироссийским санкциям – в конце мая о нежелании идти в этом вопросе в ногу с Евросоюзом заявлял глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу. А еще раньше о нежелании участвовать в «украинском шоу» говорил и сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что взаимодействие Турции и России продолжается во всех отношениях.

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