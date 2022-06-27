Турция отказалась участвовать в антироссийских санкциях

Ибрагим Калын объявил официальное решение властей

Представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил официальное решение властей: страна не станет присоединяться к санкционной войне Запада против России, поскольку это противоречит экономическим интересам Турции.

– Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям… Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим, – сказал Калын.

Он также отметил, что страна сильно зависит от внешних поставок энергоносителей и не готова от них отказаться просто из солидарности с Европой. А еще напомнил, что Анкара уже открыто высказывалась по поводу своей позиции в отношении санкций и не намерена ее изменять.

Кроме того, Калын дал понять, что Турция готова в случае необходимости занять место посредника между Россией и Западом.

– Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? – резонно спросил представитель Эрдогана.

Надо отдать должное, Анкара действительно последовательна в своем неприсоединении к антироссийским санкциям – в конце мая о нежелании идти в этом вопросе в ногу с Евросоюзом заявлял глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу. А еще раньше о нежелании участвовать в «украинском шоу» говорил и сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что взаимодействие Турции и России продолжается во всех отношениях.