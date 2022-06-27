Секс-забастовка: Из-за запрета абортов американки прибегли к крайним мерам

Bласти США полностью достигли желаемого – вердикт Верховного суда сместил акцент в обществе с инфляции и ухудшения жизни на аборты Фото: REUTERS

Скандальное решение Верховного суда США, дающее право каждому штату страны самостоятельно определяться в плане запрета абортов, взбудоражило американское общество. Помимо протестов, местами переходящих в массовые беспорядки, в стране началось движение под названием секс-забастовки.

«#SexStrike. Если наш выбор отвергнут, то и ваш тоже», – этот слоган становится одним из самых популярных в англоязычных соцсетях. Об этом рассказало издание The Mirror.

– Женщины здесь имеют власть. Никакого секса, пока право на аборт не станет федеральным законом, – заявила одна из активисток.

– Я хочу найти людей, которые координируют массовую секс-забастовку. В этом наша сила, – поддержала ее другая американка.

Помимо Верховного суда, принявшего столь непопулярное решение, гнев женщин оказался направлен и на мужчин, которые отказываются делать вазэктомию – хирургическую операцию по стерилизации.

– Те, кто не хочет делать вазэктомию, не заслуживают права заниматься сексом, – заявила сотрудница скорой помощи, отметив, что эта операция обратима.

Странно, но медработнику стоило бы знать, что последствия вазэктомии (операции по нарушению проходимости семявыносящих протоков у мужчин, приводящая к стерильности) могут быть полностью ликвидированы лишь в случае проведения соответствующего хирургического вмешательства в кратчайшее время.

При проведении так называемой обратной вазэктомии, шансы на удачную беременность снижаются наполовину, кроме того, по мнению ученых, возрастает риск появления на свет детей с врожденными дефектами.

Впрочем, власти США полностью достигли желаемого – вердикт Верховного суда сместил акцент в обществе с инфляции и ухудшения жизни на аборты. Эксперты предполагают, что в самом скором времени в стране развернутся события аналогичные выступлениям движения Black Lives Matter.