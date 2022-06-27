Бросил Карпович и женился на молодой актрисе: раскрыта вся правда о свадьбе Павла Прилучного

В середине мая актер завалил соцсети десятками снимков с 26-летней коллегой Зепюр Брутян Фото: СОЦСЕТИ

История со свадьбой Павла Прилучного оказалась такой лихо закрученной интригой, что в ней запутались даже самые преданные поклонники. В середине мая актер неожиданно завалил соцсети десятками снимков с 26-летней коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян, а параллельно в телеграм-каналах появилось их свидетельство о заключении брака: мол влюбленные расписались 12 мая, молодая жена взяла фамилию известного супруга. Однако, такая открытость смутила народ, ведь роман с Мирославой Карпович Павел скрывал почти два года, до последнего не подтверждая отношения.

Пока подписчики гадали, правда это или хайп, красавица Зепюр взяла да и поставила точку в обсуждении, намекнув, что три недели с Прилучным на Маврикии оказались не свадебным путешествием, а съемками нового телепроекта.

- Павел - отличный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков, - написала Брутян, имея ввиду, что история со свадьбой стала для нее хорошим пиаром.

В базе данных ЗАГСов информация о свадьбе по горячим следам не нашлась. Да и коллега Павла Владимир Епифанцев в разговоре с kp.ru женитьбу также опроверг.

Как выяснил сайт kp.ru, в базе данных юридических лиц ИП Зепюр Брутян с 25 июня значится как Зепюр Прилучная

- По-моему, он не женился, - сообщил Епифанцев. - Может, это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке - просто рисованные. Павлу пиар не помешает, поэтому он и интригует. И вообще: зачем Павлу брак - это же ад! Я через это не раз прошел, знаю. И Павел понимает, что можно просто встречаться с девушкой, жить, а зачем жениться? По моим данным, Прилучный не женился, но это не мешает ему иметь личную жизнь и быть счастливым.

Однако, теперь наконец все встало на свои места. Сколько бы актеры не водили поклонников за нос, документы не врут: Прилучный и Брутян действительно поженились. Как выяснил сайт kp.ru, в базе данных юридических лиц ИП Зепюр Брутян с 25 июня значится как Зепюр Прилучная. Смена названия ИП - обязательная процедура после смены фамилии, оформление документов занимает, в среднем, около полутора месяцев. Таким образом, в мае актеры действительно стали мужем и женой.

Между тем, судя по базе ЕГРЮЛ, Агата Муцениеце спустя два года после развода все еще носит фамилию бывшего мужа. В документах она записана как Агата Прилучная.

КСТАТИ

Роман начался еще в браке с Агатой?

Слухи о том, что у Павла и Зепюр не просто рабочие отношения, появились сразу же после развода Прилучного с Муцениеце в 2020 году. По словам знакомых звезды «Мажора», он флиртовал с Брутян и во время брака с Агатой, и после начала романа с Мирославой Карпович.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, - рассказывали «Комсомолке» в декабре 2020 года коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве.