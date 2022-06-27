Моральное состояние украинских военнослужащих падает все ниже и ниже

Минобороны России опубликовало фрагменты допросов очередных пленных всушников. Им спасли жизни российские военнослужащие, бойцы ЛНР и ДНР в «Горском котле».

«Нас бросили наши офицеры, они сбежали с частью солдат, а нас оставили по подвалам, многие ребята уже не вернуться домой», - говорит один.

«Президента у нас нет там никого. Он не политик, а клоун, козел и ….», - говорит другой.

«Такого бардака как в украинской армии нигде нет. Бестактность молодые офицеры необычные, не умеют управлять. Изначально - подстава в военкомате, все было подстроено на лжи», - жалуются очередной военнопленный.

Ранее Минобороны демонстрировало кадры допросов бывших военнослужащих ВСУ, что рассказывали о сокрытии потерь и списывании погибших на дезертиров и без вести пропавших, чтобы не платить деньги их семьям. А еще восхищались российскими солдатами и их командирами. И удивлялись их хорошему отношению.

Моральное состояние украинских военнослужащих падает все ниже и ниже. В лучшем случае, подразделения укомплектованы наполовину, а бывшими бойцами территориальной обороны и резервистами командуют вчерашние студенты, что прошли курсы у иностранных инструкторов.

Успехи ДНР, ЛНР и российской армии бьют по самолюбию командования ВСУ. И оно продолжает бросать под огонь артиллерии все более свежие и необученные резервы. Это привело к тому, что в 30-й механизированной бригаде ВСУ, развернутой вблизи Артемовска, начали наблюдаться массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что во Львове батальон украинских боевиков отказался от выполнения задач из-за отсутствия вооружения. Отказ произошел по причине укомплектования батальона необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.

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