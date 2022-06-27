Административное давление на бизнес снизилось, отмечают предприниматели

Фото: фонд Росконгресс

Предпринимателей удовлетворили на 5 баллов

Деловой климат в стране ощутимо улучшился. Это отметили собравшиеся на площадке завершившегося ПМЭФ-2022 главы регионов, члены правительства и предприниматели.

Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала производится уже в 9-й раз и составляется для каждого региона на основании отзывов предпринимателей. Они выставляют региональной власти отметку по каждому показателю, влияющему на деловую активность — по 5-балльной системе, как в школе. Причем регионы оцениваются не по объему инвестиций, а по эффективности работы региональных администраций, руководителей субъектов, по созданию благоприятных условий для инвесторов, отсутствию давления на бизнес, возможности установить обратную связь с руководителями субхекта и многим другим показателям.

Результаты национального инвест рейтинга регионов представляются на площадке ПМЭФ уже в 9 раз. Оказалось, что успеваемость губернаторов постоянно растет.

Проводит оценку Агентство стратегических инициатив (АСИ).

- Несмотря на тяжелые времена, общий интегральный индекс вырос на 10 пунктов — это очень серьезный прирост, - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Это значит, что по 70% показателей по которым рассчитывается рейтинг, происходит улучшение по всей стране. Это говорит о росте удовлетворенности бизнеса государственными мерами поддержки.

Она отметила, что впервые уровень удовлетворенности деловым климатом предприниматели оценивали на 4,5 и 5.

- Мы таких оценок удовлетворенности никогда не видели, обычно бизнес ставит от 3 до 4, - призналась Чупшева.

С проверками уже не мучают

Особое внимание в докладе главы АСИ уделяется снижению административного давления на бизнес

— Мы впервые отметили такую положительную динамику, потому что ежегодно на протяжении многих лет больше 30% предпринимателей жаловались на избыточное административное давление со стороны контрольно-надзорных органов, - сказала Чупшева. - Снижение административного давления мы связываем с реформой контрольно-надзорной деятельности, которую проводит правительство РФ. И безусловно мораторий на проверки, который был введен в пандемию в 2020 г., эта норма была продлена в 2021 г. Мы надеемся, что эта позитивная тенденция будет продолжаться, потому что 20% предпринимателей по прежнему отмечают избыточные проверки и не очень удовлетворены взаимодействием с контрольными органами.

Впервые в этом году в табель инвестиционного климата была велючена и оценка давления на бизнес со стороны силовых и правоохранительных структур.

- В целом по стране 8% предпринимателей жалуются на взаимодействие с правоохранителями, в отдельных регионах показатель достигает 25-30%, отметила Чупшева. - Всю эту информацию мы представим в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ. Надеемся отработаем меры, как сделать так чтобы у нас было меньше жалоб на силовое давление в отношении бизнеса.

Слишком долго подключают к газу и электричеству

Вырос и уровень удовлетворенности транспортной инфраструктурой — на 15%.

- У нас более 59% дорог регионального и местного значение, которые удовлетворяют требованиям нормативов, - отметила Чупшева.

На 6% вырос уровень удовлетворенности телекоммуникационными услугами.

Серьезно сократились сроки получения разрешений на строительство.

- Лучшие достижения это 40 дней на получение разрешения на строительство, - сказала Чупшева. - В среднем по стране этот показатель - 75 дней.

Высокие оценки тесно связаны с размером инвестиций.

- Там, где предприниматели ставят высокие оценки, — там мы видим прирост инвестиций, - отметила глава АСИ.

Но есть и ухудшения. В частности, по словам Чупшевой, увеличились сроки подключения к энергосетям.

Интересный момент. В рейтинге учитываются не все сферы взаимоотношений бизнеса и местной власти. Так вот, любопытный вывод: те показатели, которые внесены в рейтинг, как правило, улучшаются. А те, которые не внесены, так и остаются на низком уровне, а то и ухудшаются.

Это в частности, подключение к газу, воде, вопросы аренды земельных участков и ввода объектов в эксплуатацию.

- В этом году эти показатели также включены в оценку рейтинга, и мы надеемся, что сроки будут оптимизированы, - сказала глава АСИ.

Соревнуются все — побеждает Москва

Победителем в рейтинге стала Москва, уже в 4 раз подряд.

- Это не случайно, - отметил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. - Москва в последние годы стала большой экспериментальной площадкой, где отрабатываются новые методы и механизмы управления, взаимодействия с бизнесом.

И не только в бизнесе. Как сообщил Белоусов, Москва заняла в этом году первое место еще и в рейтинге качества жизни (его также составляет АСИ), а также в рейтинге городского процветания ООН.

Итоги интегрального инвестиционного рейтинга

1 Москва

2 Республика Татарстан

3 Московская обл.

4 Тульская обл.

5 Республика Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская обл.