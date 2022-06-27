«Рецепты для роста»: Как помочь экономике и сделать народ богаче

Фото: фонд Росконгресс

Новая конструкция международных экономических отношений радикально изменила едва ли не все глобальные правила игры: импорт, экспорт, цепочки поставок и логистику, налогообложение, стимулирующие программы. Вряд ли найдется сфера экономики, которую бы не затронуло происходящее. Прежняя экономическая модель должна быть пересмотрена. Но легких рецептов нет. Что должно прийти на смену прежним источникам роста? И где взять финансирование на масштабную структурную перестройку экономики? Все это обсудили участники сессии «Новый рост» в рамках ПМЭФ-2022.

«Не мешайте бизнесу»

На большинстве сессий форума, где обсуждались перспективы роста нашей экономики, эксперты приходили к выводу, что вытащить страну из кризиса может только предпринимательская инициатива. А для этого ей надо дать максимальную свободу в принятии решений. Регуляторное давление и административные барьеры нужно оставить в прошлом.

- Жизнь российского бизнеса сегодня построена полностью на недоверии к нему государства. С этим нужно заканчивать принципиально. Моя позиция простая - отойдите от бизнеса, не мешайте ему. Второй момент - максимальная дерегуляция. Нужно кардинально пересмотреть законодательство. Оно сегодня явно выглядит анахроничным. И третье. Нашему бизнесу требуется упрощение налогового режима, прежде всего в сфере глубокой переработки, - заявил Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, президент Столыпинского клуба.

По его мнению, помощь государства не помешает. Но в первую очередь, нужно убрать бессмысленные барьеры. Если их оставить, никакая поддержка не сработает.

- У нас постепенно меняется рынок труда, люди уходят из корпоративной занятости в более неформальный сектор. Встает вопрос, как обеспечить им возможность заниматься своим делом через формирование налоговых преференций, позволить им управлять своими небольшими компаниями. Вот это будет ключевым моментом для роста благосостояния, - пояснил Олег Шибанов, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.

«Благосостояние людей важнее роста экономики»

На многих сессиях эксперты обсуждали, каким образом обеспечить рост экономики в нынешних условиях. Но, прежде чем придумывать конкретные меры, нужно понять, что государству важнее – номинальный рост ВВП или рост благосостояния людей. Как показала многолетняя практика, это не всегда одно и то же.

- Не нужно во главу угла ставить оценку роста ВВП. Нужно в первую очередь смотреть, как на фоне развития экономики изменяется благосостояние семьи. И если растет ВВП, а благосостояние семьи не меняется, то такой рост никому не нужен. Мы это понимаем, поэтому запустили специальный проект «Индекс качества жизни в городах». Он как раз посвящен этому измерителю, - пояснил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

Один из прямых способов повысить благосостояние людей – социальные выплаты незащищенным категориям населения. Это позволит победить бедность. Работу в этом направлении правительство ведет уже несколько лет. В частности, появилась целая система адресной поддержки.

- Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы победить бедность. Мы сейчас делаем довольно многое для этого, у нас есть адресные выплаты и так далее. Но, к сожалению, бедность - крайне многомерная проблема. Как ее победить - простого решения нет, но нам нужно попробовать, возможно, более активно использовать налогообложение в сфере труда, - заявил Александр Исаков, главный экономист ВТБ.

По всей видимости, эксперт намекнул на возможность снижения или обнуления подоходного налога для тех, кто получает минимальные зарплаты. Такой способ применяется во многих развитых странах.

Нефтегазовый профицит

Субсидии, поддержка, налоговые льготы – все это возможно только в том случае, если у нас есть либо хорошая финансовая подушка безопасности, либо стабильный источник дохода, либо возможность дешево занимать за рубежом. Каждый из этих параметров сейчас под вопросом. Деньги и доходы вроде есть, но что будет в будущем, не ясно. Поэтому главный вопрос, который волнует экспертов и чиновников: как правильно расставить приоритеты, чтобы инвестиции принесли максимальный эффект.

- Санкционные ограничения в части нефти и газа приводят к сокращению экспорта в физических объемах, но цены остаются высокими. И, скорее всего, останутся такими в ближайшие годы. Но возникает профицит с точки зрения добычи. Скорее всего, будут избыточные мощности по нефти и по газу. На мой взгляд, это создает отличные возможности, чтобы развивать сектора следующего уровня переработки. Один из вариантов монетизации газа заключается в том, чтобы развивать нефтегазохимию. Соответственно, транспортировка конечной продукции в каком-то смысле становится проще, - считает Марсель Салихов, президент Института энергетики и финансов.

По мнению экспертов, еще из возможных приоритетов для вложения средств: инфраструктура и образование, особенно в технологической сфере. Для прорыва здесь нужны новые кадры. А их катастрофически не хватает.

- Даже в такой непростой экономической ситуации уровень безработицы составляет всего 4%. Дефицит на рынке труда присутствует. У нас очень маленький ресурс по включению незадействованной рабочей силы. Мы не аграрная экономика, где можно привести людей «с полей» и обучить. Мы прошли эту стадию. Нам эти методы «азиатских тигров» не подойдут. Нам надо строить какую-то новую модель и смотреть, где у нас будут действительно точки роста. Нужно строить будущее, - заявила Софья Донец, главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал».