Лето-2022 на курортах Кавказских Минеральных Вод: что ждет отдыхающих в новом сезоне

По богатству, разнообразию и ценности бальнеологических ресурсов Кавминводам нет равных во всей Евразии. Фото: kislovodsk-kurort.org

Кавказские Минеральные Воды - группа курортов, которая по богатству, разнообразию и ценности бальнеологических ресурсов не имеет равных во всей Евразии. Еще одно из преимуществ Кавминвод - близость друг к другу городов для отдыха: Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков. До каждого просто добраться автобусом, электричкой или на автомобиле за 20 - 40 минут, так что за один приезд можно посетить множество живописных мест и достопримечательностей.

ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ В ПРИОРИТЕТЕ

Каждый из городов-курортов по-своему прекрасен и уникален, и каждый из них имеет свою специализацию в лечении.

Так, самый крупный и активный из курортов, любимый город Михаила Лермонтова Пятигорск, раскинувшийся у подножия гор Бештау и Машук. В нем расположен небольшой парк и многочисленные бюветы. Отдых здесь показан людям с болезнями костно-мышечной и периферической нервной системы, органов пищеварения, кожными, гинекологическими и андрологическими заболеваниями.

Кисловодск называют «городом Солнца» - здесь 295 ясных дней в году! Фото: kislovodsk-kurort.org

Самым уютным городом-курортом в европейском стиле считается Кисловодск, который еще называют «городом Солнца», так как в году здесь 295 ясных дней! В Кисловодске расположен один из крупнейших парков Европы, заложенный более ста лет назад. Гулять по нему можно пешком или передвигаясь на электромобиле. Отдых здесь отлично подойдет людям с заболеваниями сердца, сосудов и дыхательной системы.

Железноводск с альпийским климатом и густыми лесами, а также единственный город-курорт КМВ, стоящий на равнине, Ессентуки - самые тихие города, куда за оздоровлением едут, как правило, те, у кого проблемы с почками, мочевыводящими путями и органами пищеварения.

В этом сезоне в городах Кавминвод гостям доступны все виды оздоровления, включая программы восстановления после коронавирусной инфекции.

- Месторождения целебной минералки разнообразны и сосредоточены на небольшой площади, что делает их доступными для отдыхающих на КМВ, - объясняют в минтуризма Ставрополья. - Сегодня гостям курортов предлагается множество оздоровительных направлений, спа, велнес, посещение акватермальных комплексов, программы высокопрофессионального диетического питания. Помимо бальнеолечения, на Кавказских Минеральных Водах для оздоровления применяют климато-, ландшафто- и аэротерапию, что является инновационным форматом индустрии здоровья.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЗАГРУЗКА

Курорты КМВ ежегодно посещают сотни тысяч гостей - чтобы насладиться целебным воздухом и красотой природы, поправить здоровье, прикоснуться к многовековой истории и оказаться в центре самых ярких и зрелищных мероприятий на Юге страны.

По прогнозам краевого минтуризма, турпоток в регион по итогам 2022 года обещает выйти на совершенно новый уровень: количество туристов может превысить показатель допандемийного уровня 2019 года. Тогда курорты Кавказских Минеральных Вод посетили более полутора миллиона человек.

Гулять по Кисловодску можно пешком или передвигаясь на электромобиле. Фото: kislovodsk-kurort.org

- Загрузка санаториев в летний период ожидается стопроцентной. Уже сейчас все места коллективного размещения заняты на 100%. Сегодня и номерной фонд сдаваемых в аренду квартир заполняется, частные гостиницы заполняются очень хорошо, - сообщил журналистам губернатор края Владимир Владимиров на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

К слову, с начала года на Ставрополье уже побывали без малого 600 тысяч отдыхающих, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем отдых на КМВ выбирают и семьи с детьми, и пожилые люди, и молодежь.

- Хотим, чтобы к нам приезжали семьями, и гости любого возраста могли найти для себя интересное и полезное развлечение. Гастрономические туры, этнографические экскурсии, международное шоу фейерверков, кинофестивали - таких событий для отдыхающих уже сейчас более 200 за сезон, и с каждым годом их становится больше. Параллельно мы развиваем инфраструктуру городов - центров туризма, делая их более удобными и привлекательными. Только за последние три года в обустройство региона КМВ мы вложили более трех млрд рублей, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на экспертном «круглом столе» по развитию внутреннего туризма в России.

НОВЫЕ САНАТОРИИ И...

КМВ бережно хранят свою культурную и историческую ценность, что вовсе не мешает им активно развиваться, прирастая новыми современными проектами, благодаря реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекриационный комплекс» и хорошо отлаженному механизму создания благоприятного инвестиционного климата.

На данный момент на территории Ставрополья реализуется 46 инвестпроектов санаторно-курортного и туристского назначения, сроки реализации которых рассчитаны до 2025 года. Общий объем привлеченных инвестиций составит более 52 млрд рублей.

В 2022 году отдыхающие уже смогут оценить четыре новых проекта. Так, в этом году в Железноводске завершится реализация инвестиционного проекта «Строительство семейных апартаментов. В городе появится 76 новых мест для комфортного размещения гостей. Объем инвестиций составит 539 млн рублей.

Курорты КМВ ежегодно посещают сотни тысяч гостей. Фото: kislovodsk-kurort.org

В Пятигорске на этот год запланирован ввод в эксплуатацию современного лечебно-диагностического и спального корпуса санатория «Машук», что позволит расширить коечный фонд на 60 мест. В проект инвестировано порядка 140 млн рублей.

Тем временем в Кисловодске готовятся к открытию обновленного корпуса на 120 мест санатория имени Кирова по проспекту Ленина, а также пансионата «Шаляпин», где с удобством смогут разместиться 69 человек. Общий объем инвестиций в эти два проекта составил 1 млрд 260 млн рублей.

- Реализация вышеуказанных инвестиционных проектов повысит общий коечный фонд Кавказских Минеральных Вод и улучшит качество предоставляемых услуг на рынке лечебно-оздоровительного туризма, - отметили в минтуризма Ставрополья.

...ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Помимо открытия новых санаториев и пансионатов, в городах Кавказских Минеральных Вод планомерно ведется работа по развитию инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры и благоустройству курортной зоны в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекриационный комплекс» и плана мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды до 2030 года. Благодаря этому на курорте появляются новые точки притяжения.

В этом сезоне курортники смогут оценить преобразившуюся «Нижнюю каскадную лестницу» и терренкуры в курортном парке Железноводска, обновленный парк «Цветник» в Пятигорске, парк «Курортный» и прилегающую территорию к комплексу Верхних минеральных ванн в Ессентуках, а также мемориальный комплекс «Журавли», пешеходные зоны и скверы по Курортному бульвару в Кисловодске.

С начала года на Ставрополье уже побывали без малого 600 тысяч отдыхающих. Фото: kislovodsk-kurort.org

За последние несколько лет в городах-курортах сделано немало для того, чтобы отдых жителей и гостей курортных городов не ограничивался территорией санаториев и употреблением целебной воды. На КМВ появились новые пешеходные бульвары и скверы, благоустроены территории в парках и излюбленных местах отдыха, обновлены набережные рек и озер, обустроены новые спортивные площадки. Стоить отметить, что ряд объектов удалось построить или привести в порядок за счет средств от уплаты курортного сбора.

«ГРЯЗНЫЕ» ТАНЦЫ, ГОНКИ, ФЕСТИВАЛИ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ШОУ

Высокий сезон 2022 года на курортах Кавминвод станет по-настоящему жарким и порадует гостей своим разнообразием. Проведение крупных событийных мероприятий - одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма на Ставрополье. К масштабным праздникам готовятся здесь основательно, тщательно продумывая каждую деталь мероприятия. Счастливые лица тысяч курортников, участвующих в фестивалях - яркое тому подтверждение.

Первым масштабным мероприятием этого года стал традиционный фестиваль «Открытие курортных сезонов-2022», который пришелся на 16 - 19 июня. В эти дни в каждом городе-курорте побывали звездные гости - заслуженные артисты Российской Федерации Эвклид Кюрдзидис, Александр Рыщенков, Сергей Баталов и актер Дмитрий Орлов. Они пообщались с гостями во время специального кинопоказа под открытым небом. Фильмы, которые показали в курортных городах, непосредственно связаны с регионом КМВ.

В кинолентах «Первый после Бога» и «Флэшмоб» в главных ролях снимались ставропольцы Эвклид Кюрдзидис и Дмитрий Орлов, а съемки фильмов «Герой нашего времени» и «34-й скорый» проходили на территории Кавминвод.

Помимо кинопоказов, гости курортов смогли посетить костюмированный литературный спектакль-променад, лазерное представление, шоу-балет и разнообразные мастер-классы. Кульминацией вечерней праздничной программы стало пиротехническое шоу в каждом из курортных городов.

Второе масштабное и очень зрелищное мероприятие, запланированное на лето этого года, пройдет в последние дни июля в Железноводске. На феррум-площади, которая в эти дни станет центральной точкой притяжения туристов, пройдет фестиваль целебной грязи «Железная грязь». Постоянные гости Железноводска хорошо знакомы с этим мероприятием и всегда с нетерпением ждут следующего, чтобы оказаться в самом центре событий и зарядиться положительными эмоциями.

На КМВ планомерно ведется работа по развитию инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры, а также благоустройству курортной зоны. Фото: kislovodsk-kurort.org

Гостей курорта ждет грязевая борьба, «грязные» танцы, гонки, боди-арт, спа-процедуры под открытым небом и даже конкурс красоты, который традиционно проводят среди самых испачканных участникам фестиваля. Кстати, детишки - самые ярые поклонники и незаменимые участники грязевой мегавечеринки!

Также в этом году курорты Кавказских Минеральных Вод готовят для своих гостей и новинку. Впервые в Кисловодске состоится фестиваль уличного света. Мероприятие запланировано на 20 и 21 августа. Приоткрывая завесу тайны, но не раскрывая всех карт, организаторы отмечают, что в эти дни главные исторические здания Кисловодска поразят гостей своим уникальным убранством, а музыкальные коллективы сделают все, чтобы вокруг гостей царила особая атмосфера.

ГДЕ ПОБЫВАТЬ

Винные дороги, термы, оленья ферма и канаты над пропастью

Событийный туризм - далеко не единственное развлечение, доступное жителям и гостям курортов Кавказских Минеральных Вод. Занятие и отдых по душе здесь сможет найти каждый: многочисленные туристические маршруты, конные и пешие прогулки, экскурсии и многое другое.

Самыми популярными направлениями для туристов считаются обзорная экскурсия по городам-курортам Кавказских Минеральных Вод, маршрут «По Лермонтовским местам», этнографические экскурсии в подворье казаков-некрасовцев, «Горячеводская казачья община», «Казачье подворье», что в станице Боргустанской, колоритные этногастропутешествия для взрослых и детей, включающие чайные церемонии и архаическую кухню по рецептам конца XVII века на территории подворья «Жар-птица» в Пятигорске; гастрономический тур «Винные дороги Кавказских Минеральных Вод и Ставрополья», посещение дикой природы, созданной на Юге России - первой оленьей фермы в Ставропольском крае «DeerFarm» в селе Крымгиреевское, а также форелевого хозяйства в Кисловодске, где с первой половины прошлого века разводят элитную «царскую рыбу».

Кстати, совсем рядом с племзаводом «Форелевым» находятся «Гора Кольцо», Медовые водопады, «Замок коварства и любви», а также дельфинарий и страусиная ферма. Тем, кто неравнодушен к лошадям, доступны конные прогулки и посещение Терского племенного конного завода. Чистокровные арабские скакуны, которых растят на конезаводе, известны всему миру. На международных аукционах их стоимость зачастую превышает миллион долларов.

КМВ бережно хранят свою культурную и историческую ценность. Фото: kislovodsk-kurort.org

Также большой популярностью пользуются экскурсионные туры на предприятия по изготовлению фарфора, где можно поучаствовать в процессе создания уникальной посуды и сувениров: замесить массу, залить в формы, заглянуть в огромную печь для обжига и понаблюдать за тонким искусством росписи умелой мастерицы.

Гостям, мечтающим о настоящем релаксе, тоже найдется чем себя занять. На территории Ставрополья действуют шесть термальных источников. Три из них находятся на территории Кочубеевского муниципального округа - в селах Казьминском и Воронежском, и по одному источнику в Предгорном муниципальном округе - в станице Суворовской, в Курском районе в селе Русском и в поселке Иноземцево Железноводска.

Особо можно отметить уникальный для региона комплекс «Итальянские термы». Круглогодичный термальный комплекс мирового уровня разработан лучшими итальянскими проектировщиками по самым современным технологиям. Он включат в себя один бассейн с обычной водой, один бассейн с 50% минерализацией, три бассейна с 100% минерализацией, сауны, бани, хаммам, два бассейна, снегогенератор, комнату релакса с водяными матрасами, лаундж-зону с шезлонгами и летнюю террасу.

- Очень хорошее и красивое место, все сделано с душой и со вкусом! Качественная сантехника, есть сушилки для халатов на улице и даже для купальника в раздевалке. Хорошие бани, гидромассаж, красивый вид на горы с уличного бассейна и наличие теплых минеральных бассейнов под открытым небом. А еще прекрасный панорамный вид из бани на улице. Маленький кусочек Италии в моей стране, - делится впечатлениями об отдыхе в спа-комплексе Евгения из Екатеринбурга.

На Ставрополье отлично развит спортивно-экстремальный туризм. Фото: kislovodsk-kurort.org

Любителей активного отдыха тоже ждет немало сюрпризов. На Ставрополье отлично развит спортивно-экстремальный туризм. На КМВ на склонах горы Юца систематически проводятся региональные и всероссийские соревнования по парапланеризму и дельтапланеризму. А в Кисловодске проходит фестиваль канатоходцев, куда съезжаются экстремалы со всего мира. Кстати, в мае этого года хайлайнеры подтвердили рекорд страны по самому протяженному переходу по канату над пропастью: Березовское ущелье, над которым ходят спортсмены, раскинулось почти на полкилометра.

НА ЗАМЕТКУ

Как добраться

Самолетом до аэропорта в Минеральных Водах. Оттуда до курортных городов региона можно доехать на маршрутном такси или автобусе. Быстрее всего - на такси. До самого дальнего города Кисловодска ехать 45 минут.

Поездом можно добраться до Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска. Чтобы попасть в Железноводск, сначала нужно приехать в Минводы, а оттуда уже на электричке (с пересадкой) в пункт назначения. Время в пути - 40 минут. С железнодорожного вокзала Минеральных Вод можно доехать до любого города-курорта. На обычной электричке до Кисловодска - 1,5 часа, на «Ласточке» - 55 минут. Электрички курсируют с раннего утра до позднего вечера.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Искусство в деталях: кисловодский фарфор выбирают настоящие ценители

В путешествии всегда хочется найти нечто особенное, что можно увезти домой в качестве сувенира себе или близким, нечто неповторимое, что ассоциировалось бы именно с этим местом. У туристов, приезжающих на курорты Кавказских Минеральных Вод, есть отличная возможность привезти из отпуска настоящий шедевр - фарфоровые изделия, созданные руками местных мастеров, станут отличным подарком или сувениром на память. Кисловодские фарфористы создают уникальные авторские изделия.

Настоящие ценители фарфора выбирают изделия компании «Дельта-Х», основанной три десятка лет назад. С 2010 года продукция ООО «Дельта-X» относится к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства федерального значения. Предприятие участвует в художественных выставках различного уровня: входит в число лауреатов Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России», «Покупайте российское», является обладателем Золотого Знака качества XXI века по итогам Международной выставки «Всемирная марка» и национального сертификата как лучшее предприятие отрасли по итогам 2020 года.

Мастера-фарфористы «Дельта-Х» создают эксклюзивные творения. Фото: delta-x.ru

Изделия кисловодской компании объединяет тонкая ювелирная работа мастеров, в основе которой лежит принцип ручного исполнения и исключительное качество используемой краски, глазури и золота отечественных и зарубежных производителей. Элегантный стиль, неповторимость форм, разнообразный декор, искусная роспись и высочайшее качество позволяет продукции завоёвывать признание поклонников фарфоровых изделий.

В ассортименте представлена серийная продукция - вазы, шкатулки, конфетницы, сервизы, декорированные лепными цветочными композициями, самовары, шкатулки, светильники, жанровая и анималистическая скульптура, бижутерия, а также эксклюзивные работы фарфористов, хранящих секреты старых мастеров, и изделия, созданные по индивидуальному заказу.

КОНТАКТЫ

Адрес: Кисловодск, ул. Гайдара, 32.

График работы: пн - пт с 9.00 до 17.00, сб с 9.00 до 16.00, вс. с 10.00 до 15.00.

Телефон: 8 (87937) 6-79-36, 6-65-36.

Сайт: www.delta-x.ru, www.delta-x.biz

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