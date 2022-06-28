Неравный брак: как Кудрявцева, Миронова, Хмельницкая и Пугачева заставляют молодых мужей не гулять и не изменять

Лера Кудрявцева временно главный кормилец в семье, так как Игорь Макаров завершил карьеру в хоккее Фото: СОЦСЕТИ

Седина в бороду, бес в ребро – пословица известная. Но касается она не только мужчин, которые в зрелом возрасте выбирают в спутницы жизни молодых женщин. Женский вариант тоже работает. Особенно часто подобные союзы случаются среди людей известных, творческих. Рассказываем о проблемах и достижениях в совместной жизни звездных пар, где женщины старше мужчин.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров – разница в возрасте 16 лет

51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 34-летний хоккеист Игорь Макаров женаты 9 лет. Свадьбы сыграли после года отношений. В шоу-бизнесе именно этот неравный брак входит в число идеальных. Кудрявцева выглядит моложе своих лет, хорошо зарабатывает. Муж телеведущей раньше получал большие деньги, но уже второй год как завершил профессиональную карьеру и Кудрявцева стала главным добытчиком в семье. Пока это не приводит к ссорам. Лера недавно заявила, что и в их загородном доме все бытовые вопросы контролирует она: «Все хозяйство на мне, а у Игоря есть человек, который ему помогает. Мужские дела делятся на две половинки — делает и муж, и помощник».

При этом Лера мужа всячески хвалит и поощряет. Почему? Многие считают, что одна из причин в идеальных интимных отношениях. Тут сама Лера недавно проговорилась о том, чем покорил ее муж на первом свидании: «Сколько я продержалась до первого секса? Восемь часов. Я не шучу. Все было в первый же день. Это мой человек, просто мой».

Мужчина у Леры видный: Макаров – единственный спортсмен, кто не был замечен в изменах, пара не разбегалась и не разъезжалась. В пандемию, когда из-за отсутствия работы все сидели дома Кудрявцева иногда отправляла мужа пожить в гостевой дом – опытная женщина умеет предотвращать ссоры. Родители молодого мужчины безоговорочно приняли возрастную невестку и не строили ей козней даже пока в семье не родился ребенок. Лера очень старалась – в зрелом возрасте прошла через несколько процедур ЭКО, понимая: рожать молодому мужу надо, иначе может уйти. Сейчас пара воспитывает 3-летнюю дочь Марию Макарову, которая еще больше скрепила их отношения.

Сын Мироновой Марии Андрей Удалов-Миронов (слева) и возлюбленный Андрей Сорока — ровесники. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Миронова и Андрей Сорока – разница в возрасте 19 лет

49-летняя Мария Миронова скрывает своего нынешнего молодого мужа. Это и понятно – ее избраннику всего 30 лет, он не состоятельный мужчина – обычный парень. Зовут его Андрей Сорока, покорять Москву молодой актер приехал из Екатеринбурга. Сначала поработал в Губернском театре, потом сыграл пару эпизодов в сериалах «Кухня», «Охота на дьявола» и «Мент в законе». После женитьбы на Мироновой в кинобиографии Сороки не было новых ролей, он занялся делами жены. К примеру, в пандемию Миронова открыла кулинарный бизнес (стала выпускать зефир), а генеральным директором предприятия по документам числился Сорока. Когда этот факт обнаружили журналисты, то спустя некоторое время, имя директора в учредительных документах изменили. Вот так тщательно Мария прячет своего Сороку. Есть у Мироновой легенда для прессы: «Моего мужа действительно зовут Андрей. Но он не актер, работает в русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями».

Миронова вышла замуж за актера по имени Андрей Сорока в 2017-м году, а в 2019-м году у них родился сын Федор. Мария за последние два года: похудела, стала носить более молодежную одежду и даже согласилась участвовать в шоу «Танцы со звездами» - это очень подтянуло и подкачало фигуру. Рядом с молодыми мужчинами женщины тоже стремятся омолаживаться. Муж взял на себя решение всех хозяйственно-бытовых вопросов. Глава семьи – Мария, которая контролирует все процессы.

Говорят, что Мария скрывает мужа не только из-за разницы в возрасте: Андрей Сорока очень похож на своего ровесника - старшего сына звезды 30-летнего актера Андрея Удалова. Вот такая романтическая мелодрама. Но актриса Миронова не любила афишировать и предыдущие три брака.

Алена Хмельницкая получила предложение от молодого бизнесмена, но в загс идти отказалась — и так счастлива. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алена Хмельницкая и Александр Синягин – разница в возрасте 12 лет

51-летняя красавица Алена Хмельницкая и до нового романа выглядела на 10 лет моложе возраста в паспорта. Вот уже шестой года актриса живет в гражданском браке с 39-летним бизнесменом Александром Синягиным. Теперь коллеги шутят: Алена стала на 15 лет моложе! Молодой, любящий и небедный мужчина рядом всегда наполняет женщину особенной энергией – это подтверждают и сексологи, и психологи. И сами звезды.

У Синягина есть сын от предыдущих отношений, он нашел общий язык с дочками Хмельницкой от брака с Тиграном Кеосаяном. Отсутствие общих детей паре не мешает быть счастливыми. Недавно Алена Хмельницкая объяснила почему не хочет идти второй раз в загс: «Мы достаточно долго с Сашей общались. Сейчас живем вместе, а до этого встречались, прекрасно проводили время, и в принципе так могло бы продолжаться и дальше. Мне нравилась эта легкость: я сама по себе, у меня своя жизнь. Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе… Однажды мы были на Кипре, и туда прилетели друзья, и вот в конце вечеринки он спросил: «Ты выйдешь за меня?» И я ответила игривое «да». И я не соврала. Когда я говорю «да», речь идет не о штампе. Это полная ерунда. Человек или берет на себя ответственность, или не берет. Не важно, мужчина это или женщина. Поэтому я не вижу смысла. У меня нет ощущения, что мы не распишемся и будет плохо…»

Бабкина и Гор выбрали гостевой брак. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надежда Бабкина и Евгений Гор – разница в возрасте 30 лет

72-летняя Надежда Бабкина и 42-летний Евгений Гор демонстрируют долгие отношения, построенные на популярном теперь гостевом барке. Это когда партнеры не живут постоянно вместе, а навещают друг другу в выходные и другие удобные дни; поддерживают друг друга; путешествуют или работают вместе. Вот сейчас народная артистка Бабкина с коллективом «Русская песня» в Крыму – проводит фестиваль «Песни России», а Евгений Гор в числе других артистов принимает участие в концертах. Вот так они вместе на сцене с самого начала их знакомства.

19 лет назад Надежда Георгиевна обратила внимание на музыкальное дарование по имени Евгений Гор на конкурсе талантов в Саратове. И пригласила Женю поработать в Москву. Евгений Горшечков стал Евгением Гором и начал сольную карьеру. А служебные отношения Гора и Бабкиной постепенно стали личными – Надежда Георгиевна стала Надей. Бабкина влюбилась и стала наряжаться, ходить по салонам красоты и худеть – начала усиленно следить за собой. Перед 70-летним юбилеем сделала подтяжку лица. Все же молодой муж на пять лет младше единственного сына Надежды Георгиевны. Бабкина говорит: «Когда у нас все начиналось, Женя влиял на меня в подборе одежды, давал правильный настрой. В тот период много обдумывала, что люди скажут по поводу нашего союза, ведь обществом такое не приветствуется. Потом взорвалась: «С какой стати должна оглядываться на других? Это моя жизнь!» Мы ее не выпячиваем, достаточно скромны, ценим друг друга и дорожим нашими отношениями». В начале их романа Гор жил в съемной однушке, а Бабкина в своей квартире в центре Москвы. После «Славянского базара» и первых гастролей Евгений купил однушку в Химках. Теперь Евгений Гор бизнесмен – у него фабрика по изготовлению свечей и другой аромапродукции, он заработал на квартиру в столице и загородный домик. Евгений заезжает «пожить» и побыть с любимой к ней в квартиру с видом на Кремль или в шикарный загородный дом. Так как у Бабкиной большие нагрузки из-за телесъемок, руководящей и творческой работы в театре «Русская песня», а у Гора бизнес – нагрузок и дел полно, любят восстанавливать силы и решать рабочие вопросы не мешая друг другу. Евгений всегда галантен – приезжает с букетами для Надежды, именно он обучает гражданскую супругу управлению гаджетами и прочим лайфхакам.

Гор поводов для ревности не дает, но так как со всеми людьми в принципе общается дружелюбно, то Надежда порой ревнует. Сама Бабкина пару лет назад объясняла, что секрет их отношений в доверии: «Задайте мне вопрос — ревную ли я, и получите ответ: «Да!» Если скажу, что нет — будет вранье!»

Пугачева замужем решила не работать, пусть Галкин деньги в дом приносит. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Пугачева и Максим Галкин – разница в возрасте 27 лет

46-летний Максим Галкин и 73-летняя Алла Пугачева поженились 11 лет назад, начали жить вместе 17 лет назад, а встречаться – 21 год назад. Все это время народ обсуждает их брак и сомневается в его искренности. Даже после того, как в 2013 году суррогатная мать родила Алее и Максиму двойняшек Лизу и Гарика. Максим не скрывал: «Рождение детей - это была инициатива Аллы. Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями».

Артисты создали успешный проект под названием семья: демонстрируют публично полную идиллию. Пугачева говорит, что всю жизнь мечтала не пахать и обеспечивать семью, а жить спокойно за мужем. Так и вышло – Галкин зарабатывает деньги и создает имидж примерного семьянина. Параллельно Максим отбивается от частых обвинений в нетрадиционной ориентации: «Может, это из-за интонации голоса или из-за интеллигентности… Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался…»

Теперь Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми четвертый месяц живут в Израиле. Говорят, что именно Галкин настоял на эмиграции, а Пугачева поддержала мужа – куда деваться. Пока Галкин зарабатывает концертами на кусок хлеба с икрой, его знаменитая в России жена на чужбине занимается воспитанием детей. Многие их коллеги считают, что семья не вернется: дети продолжат учебу за границей, а Галкин и Пугачева продумывают как продать часть своей недвижимости на родине. Речь не идет о легендарном замке Галкина, так как выгодно продать такое экзотическое сооружение практически невозможно.

Психолог Яна Муратова считает, что зрелые женщины умеют получать удовольствие и от молодого тела, и от молодых мозгов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комментарий эксперта

Психолог Яна Муратова объяснила kp.ru почему известные успешные женщины перестали стесняться и все чаще выбирают в партнеры молодых мужчин: «Мир меняется. Теперь в моде сильные женщины – уверенные в себе и самодостаточные. Современные женщины стремятся к независимости и лидерству. Вместо стереотипной фразы «слабый пол» все чаще мы слышим истории про успешных «бизнес вумен», их ставят в пример. Они открыто высказывают свое мнение, могут позволить и сами себе обеспечить дорогие рестораны, комфортную жизнь и молодых мужчин. Помните, как в 90-е годы царила мода на молодых длинноногих любовниц, а женщины это терпели? Все меняется. Пришло время сильных женщин, которые получают что хотят. Становятся директорами международных компаний, ведут свой бизнес, создают личный бренд. Чего хотят сильные женщины? Сильные женщины часто хотят молодое тело, которое будет их удовлетворять. Они всего достигли своими силами, все умеют и хотят получать от мужчин по-максимуму и при этом оставаться независимыми и молодыми. Чего хотят мужчины? Психология некоторых молодых мужчин устроена таким образом, что, подсознательно они хотят сблизиться с женщиной старшего возраста, более опытной и сознательно зрелой. У некоторых из этих мужчин могут быть комплексы с детства: к примеру, они хотят попробовать отношения со зрелой женщиной для опыта. В таких отношениях мужчина должен быть главой и хозяином, а также быть финансово обеспечен. Так как женщины, о которых идет речь сильные и состоятельные, то здесь чтобы не было конфликтов надо общими силами искать компромисс. Главное найти «золотую середину», чтобы мужское и женское самолюбие в паре было в гармонии! У ровесников в паре естественно больше общих тем, но и люди разных поколений открывают друг для друга много интересного и находят также много общего. Когда большая разница в возрасте и люди на одной волне, то психологически никто не проигрывает в этой игре!»