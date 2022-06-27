Эксперты рассказали, какие тенденции предложили дизайнеры одежды на Неделе моды в Москве

Показ Валентина Юдашкина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве отгремела Неделя моды - с 20 по 26 июня показы шли как на традиционных подиумах, так и на открытых площадках. Например, модели дефилировали в авторских одеждах по Китайгородской стене и вокруг фонтанов на ВДНХ, спускались в метро и «ледяную пещеру», демонстрировали наряды на «парящему мосту» в парке «Зарядье». Эффектно, красиво, ярко - спору нет! Но можно ли что-то из этого носить простым москвичам, чтобы быть действительно модными?

«КАЖДЫЙ ДИЗАЙНЕР САМ ЗА СЕБЯ»

Модные эксперты сходятся в мнениях, что «следить за модой смешно, а не следить - глупо». Каждый дизайнер показал свое восприятие моды, свое понятие красоты и стиля, не зависящее от мировых тенденций.

- Российские дизайнеры не придерживаются единого стиля, - прокомментировал kp.ru главные итоги московской Недели моды модный эксперт Дмитрий Куваев. - Почему? Потому что у русских всегда свой путь, каждый дизайнер сам за себя. Одни представили много базовых нарядов, другие - совершенно фантазийные вещи, которые хорошо смотрелись бы в витринах магазинов, но их не будешь носить каждый день, не наденешь на работу или в театр.

Московские дизайнеры, безусловно, следят за модными принтами и фактурами. Некоторые дополнили коллекции яркими цветами сезона 2022/2023 - оранжево-красным, солнечно-желтым, розово-фиолетовым, прохладным бирюзовым, карамельным и оливковым (тренды были заданы на нью-йоркской Неделе моды - одной из трех самых влиятельных в мире, - Авт.). Но говорить о единых московских тенденциях пока не приходится.

- Общей модной тенденции не прослеживается: кто-то придумал летом черное носить, кто-то желтое, - пожимает плечами международный эксперт по стилю Александр Белов. - У одних шелк, у других плащевка, мужчинам предложили даже юбки. Но это явно лук для подиума, а не для города. Все, что было показано - могло носиться в этом году, в прошлом году, четыре года назад.

При этом в нынешней Неделе приняли участие многие молодые дизайнеры. Но и мэтры, конечно, не отставали.

Итак, интересные тренды.

ЗОЛОТО И БАЛАКЛАВЫ

Вспомнить классическое сочетанию черного с золотым - цвета знати и царей - предложил именитый дизайнер Валентин Юдашкин. В таких платьях действительно можно в театр или на праздник какой. При этом маэстро предложил носить платья из пайеток (с блестками, другими словами) даже в холодное время года, накидывая поверх них пальто. С платьями все понятно. А вот такой элемент коллекции как балаклавы и ошейники с вышивкой ручной работы для поездки в метро вряд ли наденешь, конечно.

Цены: платья - от 200 000 руб.

Сумки бренда Two Еagles. Фото: Алиса ТИТКО

СУМКИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ МОТИВАМИ

Подстроились под вкусы московской публики дизайнеры молодого бренда Two Еagles, которые создают аксессуары из шелка по древней технологии. Материалы покупают в Средней Азии (с характерными национальными узорами) и создают в Подмосковье яркие сумки, клатчи, шляпы с национальными мотивами и крупным горохом. Создатели уверены, что такие вещи отлично бодрят, когда женщине грустно или за окном осеннее-зимняя серость.

Цены: сумки - от 16 900 до 35 000 руб., обувь - 16 900 руб., косметички - 6590 руб.

Ester Abner. Фото: Предоставлено Московской неделей моды

ЦВЕТА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Носить платья в любой ситуации предлагает дизайнер бренда Ester Abner. В этом сезоне можно с пайетками и шифоном, эффект невесомости и воздуха создадут перья и боа. Модными будут оттенки драгоценных камней: изумрудно-зеленый, рубиново-красный и сапфирово-синий.

Цены: топ - 42 000 руб., брюки - 78 000 руб., платья - от 100 000 руб.

Chasto. Фото: Предоставлено Chasto

ЛЕН КАК ЛЕТНЕЕ РЕШЕНИЕ

Одна из топовых моделей российского бренда Chasto - платье из серого льна. Очень актуальное решение для нынешнего московского лета, когда +30 и выше... Конкурировать с таким платьями этим летом могут только аналогичные льняные костюмы с рубашкой и шортами.

Цены: шорты - от 5000 руб., рубашки - 9000 руб., платья - от 12 000 руб.

Shocking Aftertaste. Фото: Предоставлено Московской неделей моды

«ВАРКА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Вареные джинсы, бывшие хитом в 90-х, снова возвращаются. Бренд Shocking Aftertaste предложил вспомнить эстетику поп-панка: широкие джинсы, «выстиранный» деним, розовый и оливковый цвет, грубая обувь и… шипы.

Цены: футболки - от 3600 руб., джинсовые рубашки - от 19 000 руб., джинсы - от 25 800 руб.

Slip. Фото: Предоставлено Slip

ТРИКОТАЖНЫЕ ТОПЫ

Вязаный трикотаж снова в моде. Российский бренд Slip в этом сезоне использует в своей одежде нити шоколадного и электрического синего цвета. В этой линейке - платье по фигуре, кашемировую юбку-карандаш, жаккардовые кардиганы, полупрозрачную хлопковую рубашку-поло. Один из хитов - удобные брюки, которые можно носить с кроп-топами.

Цены: кроп-топ - 8500 руб., брюки - 15 500 руб., платье - 16 200 руб., кардиган - 24 900 руб.