Мишустин рассказал, какие самолеты придут на смену Boeing и Airbus

На программу развития авиатранспорта до 2030 года направят 770 млрд. рублей. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Доля российских самолетов к 2030 году должна вырасти до 81%. Такие параметры содержатся в комплексной программе развития авиатранспортной отрасли, которую утвердило правительство.

Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов в понедельник на совещании у Михаила Мишустина, к 2030 году российским перевозчикам планируется поставить более 1 тысячи самолетов. Среди них более 140 бортов SSJ New (импортозамещенная версия «Суперджета»), 270 самолетов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. Также предусматриваются поставки малоразмерных самолетов: ТВРС-44 «Ладога», Л-410 и «Байкал» (ЛМС-901).

- Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 самолетов в год начиная с 2029 года - с началом поставок первых серийных машин (это 6 машин) в 2024 году, - рассказал Юрий Борисов.

Кроме того, авиаперевозчики получат более 760 отечественных вертолетов. Предполагается, что акцент будет сделан на производство машин «Ансат» и Ми-8 в различных модификациях. Именно эти вертолеты наиболее востребованы на рынке. Отдельный блок программы посвящен выпуску авиационных двигателей для всей линейки гражданских воздушных судов. Всего до 2030 года предусмотрен выпуск почти 5 тысяч двигателей для самолетов и вертолетов.

В правительстве рассчитывают, что цены на российские самолеты по мере наращивания серийного выпуска будут снижаться на 2% ежегодно.

- Выход на уровень затрат на поддержание их летной годности, соответствующий мировым аналогам, ожидается в 2030-2035 годах, - сказал Борисов.

Сейчас большая часть используемых российскими авиакомпаниями самолетов иностранного производства. Это в основном американский Boeing и европейский Airbus. После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. Заменить Boeing и Airbus, летающие на дальние расстояния, должны отечественные МС-21 и Ту-214.

- Предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в авиа отрасли. На ее реализацию за этот период планируем направить 770 млрд рублей, причем свыше 150 млрд из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на обеспечение авиаперевозок, - рассказал Михаил Мишустин.