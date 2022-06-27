Покупатели Lada теперь дают подписку о невыезде

Некоторые дилеры стали брать с покупателей упрощенных «Лад» расписки о том, что они, покупатели, в курсе изменений Фото: EAST NEWS

С НАШИМ ВЫХЛОПОМ ЗА ГРАНИЦУ НЕ ПУСТЯТ

Началось. Автосалоны стали предупреждать покупателей упрощенных автомобилей о том, с какими трудностями они столкнутся. В сети появились сообщения, что некоторые дилеры стали брать с покупателей упрощенных «Лад» расписки о том, что они, покупатели, в курсе изменений. А именно: что на машинах нет системы ABS, подушки безопасности и что машины соответствуют лишь второму экологическому классу, в то время как для езды по Европе необходим пятый класс. Причина - в отсутствии нужных компонентов для систем безопасности автомобиля и для системы дожигания отработавших газов (она как раз и делает выхлоп чище). И, якобы, с покупателей в магазинах требуют расписку, что они на таких машинах за границу — ни ногой. В смысле ни колесом.

- Нет, расписки о том, что покупатель обязуется не ездить за границу, мы ни с кого не берем, за других ручаться не могу, - сказал корреспонденту kp.ru менеджер одного из крупнейших автосалонов Москвы. - Суть соглашения в том, что покупатель уведомлен, что у него не установлены эти системы и что при их отсутствии могут возникнуть сложности с выездом за границу. Чтобы потом не предъявлял претензий автосалону.

По словам менеджера, сложности могут возникнуть прежде всего из-за понижения экологического класса.

- Он же указан у вас в свидетельстве о регистрации транспортного средства, - пояснил работник автомагазина. - На упрощенных автомобилях, например, на Lada Granta, это второй класс, а в странах Евросоюза принят пятый. На границе при проверке документов сразу будут видно, что ваша машина не проходит по экологичности и вас не пропустят. Вот чтобы для человека это не было неожиданностью, мы составляем такое соглашение-уведомление.

А ЕСЛИ ХОРОШО ПОПРОСИТЬ?

Однако добрый менеджер подсказал способ преодоления этого препятствия.

- При оформлении поездки за границу можно обратиться в компетентную службу той страны, куда въезжаете, чтобы вам выдали персональное разрешение на въезд с пониженным экологическим классом, - посоветовал он. - Можно это сделать и через паспортно-визовые центры в России.

ГЛОНАСС ВАС НАЙДЕТ

Второе соглашение касается навигационной системы ГЛОНАСС. Сейчас ее тоже не ставят и по той же причине — из-за развала мировых систем поставок нет нужных компонентов. Но они будут, верят производители и продавцы автомобилей.

- Водитель подписывает обязательство, - продолжил менеджер, - что как только ему придет уведомление о том, что сервис готов установить ему ГЛОНАСС, он должен будет приехать в согласованное время и установить систему. Для владельца это бесплатно.

А КАК ПО ЖИЗНИ?

Kp.ru решил выяснить, насколько фатальны эти ограничения в реальной жизни.

- Я не один десяток раз преодолевал границы разных государств на автомобиле, - рассказал автоэксперт и матерый путешественник Игорь Моржаретто. - Вот пишут в интернете, что нельзя выехать за границу без ABS и подушки безопасности — это не так. Стоит очередь автомобилей на границе, кто там будет проверять, есть эти системы или нет, их наличие или отсутствие не отражено ни в ПТС автомобиля, ни в других документах, обязательных при пересечении границы. Что касается экологического класса, то тоже автосалоны какую-то излишнюю бдительность проявили. Нельзя въехать и продать автомобиль экологического класса ниже установленного, а если въехал и выехал — то никаких вопросов. Я сам видел, как в Польшу въезжали 30-летние машины с белорусскими номерами — ясно, что там и близко нет пятого класса по экологии, но никто их не останавливал.

Так что вывод такой: готовы рискнуть — ваше дело. Но все претензии потом к себе. Или к польским пограничникам.