Сигарету, которая взорвалась во рту у 13-летнего подростка в Химках, бабушка нашла в почтовом ящике и принесла домой

У мальчика тяжелые травмы лица и рук, он сейчас в больнице Фото: СОЦСЕТИ

13-летний Сережа (имя мальчика изменено. Прим.автора) попал в больницу после взрыва электронной сигареты. У мальчика тяжелые травмы лица и рук, он сейчас в больнице. Жить будет, но каким выйдет оттуда… этого никто не знает.

- Семью как будто преследуют несчастья, - вздыхают знакомые. – Лет семь назад его папа в аварию попал, стал инвалидом. Сейчас Сережа живет с мамой у ее родителей. А папу навещает регулярно у второй бабушки.

26 июня мальчик как раз повидался с папой. После чего сам попал в больницу. Причиной стал взрыв электронной сигареты. Конечно, Сережа отнекивается от того, что курил. Одна из версий, что «электронку» его бабушка сама нашла в почтовом ящике и принесла домой, а он просто поинтересовался что это, приоткрыл, тут все и случилось. Другая версия — что это и не сигарета вовсе, а самое настоящее взрывное устройство. Вот только кто и зачем его подкинул? Загадка. Наверное, поэтому рабочей пока считается версия о взрыве электронной сигареты во время курения – иначе откуда у ребенка повреждения лица?

Школьника из Подмосковья госпитализировали с травмами лица и рук Фото: СОЦСЕТИ

- По предварительным данным, подросток использовал электронную сигарету по прямому назначению, - говорят в ГСУ СК России по Московской области. – Но вместо подачи парообразного аэрозоля устройство с хлопком разорвалось. Уголовное дело возбуждено по ст.238 УК РФ «Производство либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Откуда у Сережи электронная сигарета? Курил ли он раньше? Некоторые друзья говорят – да:

- Он часто находил сигареты и докуривал их. Знаете, люди часто думают, что «электронка» закончилась, и выкидывают ее куда попало. Вот Сережа их находил, - заявила корреспонденту kp.ru его знакомая. – По крайней мере, нам он так говорил.

Но остальные друзья уверяют: Сережа не курил и вообще был за ЗОЖ, а виной ЧП — природное любопытство:

- Эту электронную сигарету ему подкинули в почтовый ящик, он не планировал ее употреблять, он вообще против курения, — рассказали они иную версию. — Чтобы дома ничего не объяснять, он понес ее на ближайшую мусорку, по пути ему стало интересно, посмотреть что это. Открыл верхнюю крышку, и она «бомбанула» ему в лицо

Чем обернется для подростка вся эта история, пока не ясно. Однако в Москве это уже не первый подобный случай

В ночь на 31 мая в Чертаново от взрыва электронной сигареты пострадал 21-летний парень. Он получил термические и химические ожоги, которые заживают до сих пор. По словам адвоката Константина Ерохина, после того, как они направили претензию производителю, его клиенту выплатили компенсацию. Размер компенсации и торговая марка «электронки» пока не разглашаются.

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