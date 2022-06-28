«Один за всех, и все за одного»: они сражаются за лес, спасая его от огня

«Это просто наша работа». Работа, да. Но далеко не «просто». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, сами лесные пожарные, мои собеседники, героями себя не чувствуют. Пожимают плечами в ответ на восхищение их профессией. Говорят: «Это просто наша работа». Работа, да. Но далеко не «просто».

Что мы знаем о сотрудниках Федерального бюджетного учреждения (ФБУ) «Авиалесоохрана», спасающих зеленое богатство России? Непростительно мало. Несколько лет назад на экраны вышел фильм «Огонь». С одной стороны, в нем много художественного вымысла. С другой, как сказал один из героев этой публикации: «Люди хотя бы узнали о нас и о том, как мы работаем».

В 2022 году благодаря федеральному проекту «Сохраним лес» нацпроекта «Экология» количество лесных пожарных в России возросло до 27 тысяч человек. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования — денег из федерального бюджета выделили в 2,4 раза больше. На эти же средства по программе нацпроекта «Экология» было закуплено 43 тысячи единиц лесопожарной техники и оборудования. А на вооружение «Авиалесоохраны» поступило 6 собственных вертолетов. Все эти цифры говорят о главном — борьба с лесными пожарами становится эффективнее. А рассказы моих героев это подтверждают.

ОЖИДАНИЕ ДЕСАНТНИКА ГАВРИЛОВА

В сильное задымление лесной спецназ попадает часто. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Мой звонок застал 36-летнего десантника-пожарного Приволжского авиаотделения «Авилесоохраны» Василия Гаврилова на аэродроме рядом с поселком Казачинское Красноярского края. Вместе с коллегами он ждал вертолета — и переброски на новое место.

В районе Казачинского Гаврилов и его группа трое суток спасали тайгу. Сначала огонь тушили методом отжига от минерализованной полосы. А после — сутки «окарауливали» (слово из профессионального лексикона) лес: убирали падающие деревья, гасили тлеющие участки по кромке пожара.

В Сибирь же группу, в составе которой работает Василий Гаврилов, доставили из-под Кургана. Там в начале мая была очень сложная ситуация. Леса охватило пламенем так, что на подмогу пожарным вышли многие местные жители.

- Под Курганом мы находились 20 дней, работы было очень много, - рассказывает Василий. - Отстаивали деревни, села. В какой-то момент пришлось даже от верхового пожара убегать. Мы жгли от опорной минполосы, огонь уходил, но в одном месте близко подобрался к нам. Вдруг поднялся на макушки деревьев — и нас за секунду накрыло дымом. В итоге я вышел только на маяки пожарной машины. Все обошлось.

В сильное задымление лесной спецназ попадает часто. Специалисты говорят: это самое страшное. В дыму можно угореть, задохнуться. Однако и парашютисты-пожарные, и десантники-пожарные (см. «Справку «КП») умеют быстро ориентироваться. Надевают респираторы, средства индивидуальной защиты, связываются друг с другом по радио и ищут выход.

Удивительно, но для Василия Гаврилова, победителя VII Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2021», самое сложное в его работе — не огонь, не дым, а… ожидание.

- Ждать, когда на пожар закинут, когда вывезут, когда будет переброска, - перечисляет он. - В лесу мы четко знаем, что делать. А ожидание утомляет.

За время работы у Василия Гаврилова набралось более 108 производственных спусков с вертолета — он принимал участие в ликвидации более 45 крупных лесных пожаров. В 2021 году, например, работал в Тыве, Саха Якутии, Томской области, ЯНАО, Амурской области, Республике Бурятия. В этом году исполнилось ровно 10 лет, как он трудится в «Авиалесоохране». Дома в Йошкар-Оле его ждут жена, сын 12 лет и 7-летняя дочка. Дети очень гордятся отцом. Ведь он — настоящий герой, защитник природы.

СПРАВКА «КП»

Десантник-пожарный отличается от парашютиста-пожарного методом доставки на место пожара. Вторые — прыгают на «поле борьбы с огнем» с парашютом, и только иногда, при необходимости, спускаются с вертолета по тросу. А вот для десантников трос и спусковое устройство — единственный допустимый способ попасть к месту лесного пожара.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ НЕ ПОМЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Годен ты для этой работы или нет, становится понятно в первый же год. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Марий Эл, Тыва, Якутия, Бурятия, Забайкалье, Иркутская, Амурская, Томская области, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа… Все эти регионы должны быть благодарны за спасение своих лесов в том числе и старшему инструктору Парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) Приволжского авиаотделения «Авиалесоохраны» Ивану Четвертных. От его своевременных решений и грамотной организации работы пожарных зависит, перекинется огонь на населенные пункты или нет.

Четвертных пришел в «Базу авиационной охраны лесов» в 2009 году парашютистом-пожарным. Тогда он жил на Чукотке. Спустя два года перешел в «Авиалесоохрану». С тех пор трудится в этой системе и уходить не собирается. К слову, в лесном спецназе нет случайных людей. Годен ты для этой работы или нет, становится понятно в первый же год. А если задержался, значит тушить лесные пожары — твое призвание.

Бороться с огнем — это еще не все. Важно уметь жить неделями в лесу, вдали от дома, цивилизации. Подчиняться инструктору. Не паниковать в экстремальных ситуациях.

В 2018 году Четвертных и его команда не позволили огню уничтожить село Иковка Курганской области и еще несколько населенных пунктов в Красноярском крае. А в 2020 году Иван Васильевич успешно руководил тушением лесных пожаров на территории Забайкальского края. И снова — ни одна деревня не пострадала. Коллеги говорят, что в экстремальных ситуациях Четвертных принимает быстрые и верные решения, что позволяет не подвергать риску жизни людей.

Основная квалификация Четвертных — парашютист-пожарный 1 класса, а смежные специальности: моторист бензомоторных агрегатов, мотопомп, вальщик леса, радиотелефонист, строповщик, взрывник, укладчик запасного парашюта ZOOM-260. За время работы он совершил свыше 180 прыжков с парашютом с самолёта Ан-2 и около 140 спусков со спусковым устройством с вертолёта Ми-8.

- Запомнилась история тушения крупного лесного пожара в Республике Коми, - рассказывает Иван Васильевич. - Оказались на сложном пожаре в очень жаркую погоду и сильный ветер. Распиливали завалы, прокладывали минерализованную полосу, местами делали отжиг. «Привязать» пожар к какому-нибудь естественному или искусственному барьеру не было возможности — не было ни рек, ни дорог. В один момент ветер усилился, и пожар перерос в верховой! Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, мы побежали спасать полевой лагерь, так как пожар продвигался в его сторону! Окапывая лагерь, заметили, что огонь начинает нас брать в кольцо, окружая со всех сторон. Температура нарастала, был полдень, время, когда интенсивность пожара самая высокая. Вариант был один, отжигать от минполосы — чтобы сгорел весь горючий материал, находящийся на пути пожара. В это время услышали по радиостанции, как нас вызывает летчик-наблюдатель, пролетающий с другого пожара. Мы попросили помощи, если есть возможность — перебросить нас в более безопасное место. Это было что-то незабываемое, как в фильмах про войну, когда вертолет нас забирал. Улетая, в окне я видел, как лесной пожар накрывает тот участок, на котором мы только что были.

КАК ДЕТСКАЯ МЕЧТА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ

Словно бесстрашные и сильные герои из другой, неведомой деревенскому подростку жизни. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Для разговора со мной инструктор десантно-пожарной группы «Авиалесоохраны» Николай Ведерников был вынужден отвлечься от празднования 10-летнего юбилея младшей дочки. И тут же вспомнил, как сам, в том же возрасте, заболел романтикой парашютной службы лесного спецназа. Он вырос в деревне, в Енисейском районе Красноярского края. Леса в тех местах горели часто. Для оперативности местные жители, не дожидаясь пожарных, сами тушили возгорания. Маленький Коля помогал взрослым. И навсегда в его память врезалась картина: к горящему лесу подлетают «вертушки», и оттуда, как в кино, спрыгивают парашютисты-пожарные. Словно бесстрашные и сильные герои из другой, неведомой деревенскому подростку жизни.

Так Коля раз и навсегда понял, что хочет быть парашютистом. Выносливый пацан, грезя небом, готовился и в армии пойти в десантники. Но не получилось — забраковали. Николай руки не опустил. Отслужил в других войсках, а после армии сам отучился на курсах парашютистов. В 1994 году пришел работать в региональную Красноярскую базу «Авиалесоохраны», где трудился до 2015 года и, как говорится в характеристике, «зарекомендовал себя только с положительной стороны».

А вот еще выдержки из документа: «В сложных, экстремальных ситуациях принимает быстрые и правильные решения, что позволяет не подвергать риску жизни людей и ликвидировать лесные пожары на меньшей площади».

Делиться знаниями и опытом Николаю Ведерникову приходится постоянно. Он обучает и натаскивает новичков. Но выдерживают тяжелые условия далеко не все. Половина, если не больше, сдается в первый же год работы. Не нравятся длительные командировки (в прошлом году, например, Ведерников с коллегами в мае на месяц улетел в Тюмень, а оттуда — в Якутию, сразу на три месяца), жизнь в лесных условиях, огромная физическая нагрузка.

- С первого же пожара понятно, останется человек работать или нет, - рассказывает Николай. - Молодежь без закалки не выдерживает. Но есть те, кто любит природу и ради нее готов пожертвовать многим. В этом году у меня группа новичков. Пятеро ребят. Нас сразу закинули в Тыву, где мощная гористая местность. Нагрузки колоссальные. Но никто не заплакал, не сорвался. Один за всех, и все за одного. В обучении толковые. Уверен, что все останутся работать дальше.

По словам опытного инструктора, у лесного пожарного не должно быть «горячей» головы — «сдуру ничего делать нельзя». А еще он должен быть выносливым.

- Это правда важно, - подчеркивает Николай. - Бывает, что приходится по 3 часа в крутой подъем тащить оборудование, тяжелые ранцы с 20 литрами воды.

Сыновья Николая Ведерникова пошли по его стопам. Старший отработал десантником почти 10 лет и лишь недавно уволился по семейным обстоятельствам. Младший и сегодня трудится парашютистом-пожарным, спасая лес ото огня.

ГОТОВИЛСЯ К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМА, А ОКАЗАЛСЯ НА ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ

«Лес да парашюты, романтика моя, лишь бы не сгорела кормилица тайга». Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Дочь заместителя начальника «Авиалесоохраны», парашютиста-пожарного Сергея Захарова, Полина, очень любит песню: «Лес да парашюты, романтика моя, лишь бы не сгорела кормилица тайга». Частенько поет ее дома и в садике, чем очень радует отца.

- Она мной гордится, - улыбается Сергей. - И это так приятно.

В «Авиалесоохрану» Захаров пришел в 2009 году. Готовился писать диплом по специальности «Лесное хозяйство», и тут...

- Один из преподавателей познакомил нас с лесными пожарными, те рассказали про свою профессию, предложили выучиться на парашютистов-пожарных, - вспоминает Сергей. - Я согласился, прошел курсы. И оказался на Чукотке. Нас туда забросили на два месяца.

Пока студенты учились быть пожарными, наслушались немало романтических историй про таежную жизнь. Но оказавшись впервые в лесу на пожаре, молодому дипломнику было не до романтики. Тучи мошек и комаров готовы были заесть новичка насмерть. Выручала москитная сетка. Но все равно тяжело пришлось.

- До этого я никогда не думал, что огонь может охватить такие площади, убегать по деревьям, - продолжает Захаров. - Но мне в итоге понравилось — и коллектив, и работа. Вернулся домой, защитил на «отлично» диплом и вернулся к лесным пожарным.

Самое сложное в тушении леса, по словам Сергея, — это необходимость работать даже тогда, когда, кажется, что сил уже не осталось. Пахать и пахать, чтобы не дать огню уйти и погубить все живое. В таких условиях иногда нервы сдают. Но чаще у молодых, кто еще не до конца адаптировался и не привык, что в лесу бывает всякое.

- Как-то идем с пожара — и вдруг вдоль реки бежит куропатка, - говорит Сергей. - Мы, как пацаны, за ней. И тут слышим крик дежурного из табора (лесного лагеря пожарных — прим. ред.). Мы туда рванули, оказалось, медведь подошел прямо к табору… Пришлось прогнать криками непрошенного гостя.

Но не дикие звери — самое страшное в лесу. Нынешней весной Курганскую область охватили такие пожары, что даже опытные инструкторы диву давались — никогда, мол, не видели таких ураганных ветров и людской безалаберности.

Скорость ветра достигала 100 км в час, огонь бежал по деревьям быстрее автомобилей. Кругом населенные пункты. Полыхают дачные поселки, деревни.

- Мы вместе со спасателями людей эвакуировали, - рассказывает Захаров. - В одном из дворов два теленка остались запертыми. Мы засовы отодвинули, они выскочили. Один за нами побежал, второй, бестолковый, рванул в сторону и упал в яму с углями. Не забуду, как он кричал... Да тут и людей сложно было уговорить покинуть свои дома, бросить все годами нажитое. Кругом огонь полыхает, горят постройки. А иной хозяин упрется и ни в какую из дома не выходит. За подмышки его тащишь изо всех сил, чтобы спасти, а он рыдает в голос.

В этом году под Курганом сгорело 1300 домов. А виной всему — поджог травы вдоль леса. Непонятно, зачем несколько инициативных людей сгребли сухую траву, ветки, хвою в кучи и подожгли. Последствия катастрофические. Поджигателей задержали, теперь их ждет суд.

На счету Захарова больше 280 прыжков с парашютом и 240 спусков со спусковым устройством. Он лично участвовал в тушении более двухсот лесных пожаров, в том числе крупных — на территории Чукотского автономного округа, Московской, Ивановской областей и Республики Коми и во многих других регионах.

950 ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ

Виктор Коносевич. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Начальник парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохраны» Виктор Коносевич в системе авиационной охраны лесов от пожаров с 1984 года. Пришел по распределению в Амурскую авиабазу после окончания сельскохозяйственного института. Сразу был назначен инструктором десантно-пожарной группы.

- Я занимался парашютным спортом, поэтому азы профессии знал, - говорит Виктор Викторович. - А потом прошел курсы летчиков-наблюдателей и стал летнабом.

Послужной список Коносевича впечатляет размахом. Инженер лесного хозяйства с квалификацией летчика-наблюдателя 1 класса, парашютиста-пожарного 1 класса. Общий налет на воздушных судах разных типов — 4696,5 часов! Выполнил более 950 прыжков с парашютом и более 250 спусков со спусковым устройством. Участвовал в тушении лесных пожаров на территориях Амурской, Тюменской, Иркутской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

- Любой лесной пожар — это стихия, которая усугубляется природными аномалиями — сильным ветром, засухой, - рассказывает Виктор Викторович. - Но мы можем это предвидеть и просчитать. У «Авиалесоохраны» большой опыт накоплен за 90 лет деятельности.

И ветераны отрасли все силы прикладывают к тому, чтобы передать его новичкам: научить молодежь учитывать все нюансы и принимать правильные решения. Только при непосредственном участии Виктора Коносевича, с 2010 года и по настоящее время, подготовлено более 100 летчиков-наблюдателей, более 350 работников парашютно-десантной пожарной службы и более 150 руководителей тушения лесных пожаров.

КОГДА НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ ДОБРОВОЛЬЦЫ

На помощь лесным пожарным пришли 24 работника комбината. Фото: УЭХК

В прошлом году лесные пожары охватили Урал, в центре огненной стихии оказалась Свердловская область — вышла в печальные лидеры по количеству пожаров и сгоревших площадей. Специалисты в среднем в сутки фиксировали около 40 очагов.

- В какой-то момент под угрозу возгораний попали стратегически важные объекты: «Уральский электрохимический комбинат» («УЭХК»), приповерхностный пункт захоронения радиоактивных отходов и федеральные леса Висимского заповедника, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью «УЭХК» Вера Борисова.

Тогда на помощь лесным пожарным пришли 24 работника комбината — члены добровольной пожарной дружины — и «КАМАЗ» 4208 («ТОРОС) с подручными средствами для ликвидации пожара.

Добровольная пожарная дружина комбината — не спонтанно собранная группа волонтеров. Это многолетняя и успешная экопрактика АО «УЭХК».

- Совмещая это с основной профессиональной деятельностью, добровольные-спасатели являются ближайшими помощниками в обнаружении пожара, в своевременном вызове пожарных подразделений и в нераспространении огня, - объяснила Вера Борисова. - Высокий уровень умений наших «бойцов» — гарант безопасности «УЭХК» и территории присутствия предприятия. Они постоянно проходят обучение и повышают свое мастерство.

Добровольные пожарные — это еще и пример для подражания. Вместе с дружиной «УЭХК» на борьбу с огнем вышли и 100 новоуральцев. Под руководством инструкторов они окарауливали территории возгорания, тушили очаги пламени подручными средствами.

По оценке оперативных служб Новоуральского городского округа, своевременная помощь «УЭХК» помогла преодолеть критическую ситуацию и предотвратить выгорание больших площадей леса.

По словам Веры Борисовой, в 2022 году планируется дальнейшее развитие института добровольных пожарных «УЭХК» — организация и проведение дополнительных мероприятий по привлечению большего количества добровольцев среди сотрудников комбината в случае чрезвычайных ситуаций.

Кстати, этот проект стал финалистом национального рэнкинга «Наш вклад» — за содействие в достижении целей национального проекта «Экология».

Справка «КП»

Национальный рэнкинг «Наш вклад» — механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Организатор рэнкинга — АНО «Национальные приоритеты». Участники рэнкинга подают заявки — рассказывают о своих социальных программах. А эксперты оценивают их на соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, наличие позитивного социально-экономического эффекта на жизнь региона и так далее. Всем участникам Национального рэнкинга «Наш вклад», прошедшим экспертный отбор, присваивается статус «Партнер Национальных проектов». Кстати, ближайший сбор заявок для участия в Национальном рэнкинге «Наш вклад» стартует в августе 2022 года.

В заключение, хочется пожелать всем героям этого материала… поменьше работы. Но это, как ни крути, зависит даже не от них — а от нас с вами. По данным национального проекта «Экология», около 90% лесных пожаров возникает по вине человека. Убедитесь, что этот человек — не вы.