От «Приказано выжить» к «Приказано заработать»: руководство страны меняет стратегию развития малого и среднего бизнеса

Фото: фонда Росконгресс.

Принято считать, что малое и среднее предпринимательство - самая нежная часть экономики. Пришла в страну пандемия коронавируса или страны Запада ввели санкции? Первыми на изменения реагируют «малыши». Нередко закрываются в большом количестве. Но они же и самые гибкие в экономике, поскольку оперативно приспосабливаются к новым реалиям. Какие возможности открываются перед малым и средним бизнесом прямо сейчас? Эксперты обсудили на сессии «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения», которая прошла во время Петербургского международного экономического форума.

«Накрываться одеялом» нельзя

Власти признают, что России необходима новая стратегия развития малого и среднего бизнеса

«Мы все говорим о новой стратегии. А что собой представляет действующая до сих пор? Я бы назвал ее «Приказано выжить». По большому счету она посвящена тому, чтобы средний срок жизни малого предпринимательства составлял не три года, а хотя бы пять – шесть лет, — отметил первый зампредседателя федерального правительства Андрей Белоусов. - Будущая стратегия должна основываться на принципе «Приказано заработать». Надо создать условия, чтобы люди в малом и среднем бизнесе зарабатывали. Это ключевая задача на ближайшее время».

Как это сделать? Ответ очевиден: и обществу, и бизнесу, и государству необходимо договариваться друг с другом.

«Предприятие малого бизнеса открывает пекарню на первом этаже жилого дома. Мне кажется, неправильно обсуждать эти вопросы с властью, сначала нужно поговорить с жильцами дома. Необходим диалог с обществом, чтобы выработать новые нормы, которые власть должна зафиксировать», — сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Глава региона считает принципиально важной поддержку экспортеров. Любая экономика проверяется тем, что ее продукцию покупают по всему миру. Нельзя «накрываться одеялом» и говорить: «Мы ничего не экспортируем», а надо активнее экспортировать», - убежден Андрей Никитин.

Стыковка вручную

«Несмотря на беспрецедентное давление на экономику России, мы видим, что спада большого не наступило. В марте выручка предприятий выросла на 27%, — рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. - Удалось не допустить существенного снижения показателей в работе малого и среднего предпринимательства. Мы вправе ставить вопрос о том, чтобы финансирование национальных программ развития было увеличено с учетом тех приоритетов, которые выработают вместе правительство, бизнес-объединения и бизнес-институты развития».

Корпорация «МСП» приступила к перенастройке системы гарантийной поддержки. Организация ушла от индивидуального рассмотрения предоставления кредитов к изучению структуры портфеля банков. За счет изменения гарантийного механизма и перехода к зонтичному в 2021 году корпорация в 3,5 раза увеличили количество компаний, получивших поддержку, а за 5 месяцев 2022 года - уже 11 тысяч предприятий.

«Понятно, что эта цифра небольшая, но в этих 11 тысяч предприятий работают более 150 тысяч человек. Также важно, что за счет автоматизации мы увидели следующий эффект: каждый четвертый кредит в рамках этого портфеля пришелся на тот бизнес, который без этого механизма не смог бы привлечь взаимное финансирование», — отметил гендиректор, председатель правления Корпорации «МСП» Александр Исаевич.

Но развитие малого и среднего бизнеса будет зависеть не только от инвестиций и кредитов.

«Крайне важным является дальнейшее включение МСП в цепочки поставок крупных компаний. Это касается ТЭК, РЖД – всех крупных компаний, — говорит первый заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. - Крупные компании часто спохватываются, что мы чего-то не производим, когда уже поздно входить в инвестиционный цикл. Мы вручную состыкуем МСП и крупные компании, эта услуга становится все более востребованной, и мы тут выступаем в роли Бюро добрых дел».

«Для предпринимательства должен быть новый этап, инструменты развития. Государство должно подключаться с этими инструментами. Нужно снижать административное давление. Зачастую за счет этого нет возможности роста. В бизнесе не остается денег на развитие, а он должен вкладываемся в рост, в обучение сотрудников», — резюмировала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.