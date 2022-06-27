«Собственные интересы превыше всего»: как санкции стран Запада меняют отношения государств?

Фото: фонда Росконгресс

Заморозка существенной части активов Центробанка России, тотальный запрет на поставки технологий и вывод инвестиций из нашей страны. Это лишь малая часть тех санкций, с которыми Россия столкнулась за последние месяцы. Причем, это не только наша проблема, но и тех стран, которые их вводят. Потому что другие государства тоже видят – договоры и контракты не стоят даже бумаги, на которых они отпечатаны. И делают свои выводы. Чего опасаться в условиях нестабильности? Эксперты обсудили на сессии «Новые реалии нового мира: игра без правил?», которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

«Запад поверил в свою исключительность»

«Осталось то, что было всегда, но не все понимали — каждая страна должна свои интересы ставить превыше всего. Это главное правило. Сейчас его начинают осознавать все больше и больше стран в мире в целом, — отметил помощник президента России Максим Орешкин. — Отменилось, соответственно, обратное правило — что кто-то извне тебе поможет. Запад поверил в свою собственную исключительность, что их статус — это не следствие какой-то объективной реальности, а просто статус, данный сверху».

Эксперты отмечают, что в противостоянии с Россией страны коллективного Запада взломали практически все инструменты и ценности, на которых основана система доверия к международной системе: от надежности хранения долговых обязательств в долларах и евро до прав собственности, открытости образования и науки (удивительно, но даже российские ученые оказались в частичной изоляции!). Один из красноречивых фактов – власти ряда стран арестовали особняки и яхты состоятельных людей из России. Затем выяснилось, что их содержание стоит немалых денег. И теперь идут обсуждения, а не продать ли их с молотка?

При этом часть экспертов пытается утихомирить политиков, выстраивая «красные линии», за которые тем лучше не заходить. Например, конфискация уже замороженных золотовалютных запасов России произведет эффект ядерного взрыва в самом центре финансовой системы США.

«Что такое ставка по кредиту? Это оценка рисков со стороны банков. В этом отношении доверие, которое складывалось к мировой экономике, международным институтам, — оно очень серьезно поколеблено, и не только у России, - отметил научный руководитель Высшей школы экономики, координатор Экспертного совета при правительстве России Ярослав Кузьминов. - Мы будем видеть, как в ближайшие годы эта волна недоверия к сложившимся институтам, которыми управляет коллективный Запад, будет развиваться».

Фокусировка на внутреннем рынке

«Та фронтальная санкционная атака, которой подверглась наша страна, не осталась без внимания и у наших международных партнеров. Последние месяцы многие из них на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в исламском мире в целом, Африка, Латинская Америка говорят о том, что Запад деградировал», — сообщил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Что делать России в такой ситуации? Направить все силы государства на улучшение жизни граждан: развитие здравоохранения и образование, борьбу с бедностью и поддержку предпринимательства. Ни в коем случае не отказываться от имеющихся целей и гарантировать все имеющиеся социальные обязательства. Строить школы и больницы, развивать экономический суверенитет и производство в критически важных отраслях экономики.

«Нынешние вызовы поставили перед нами ряд задач, которыми федеральное правительство активно занимается. Это и расшивка транспортной блокады, это и технологические ограничения, импорт как технологий, так и импорт, экспорт товаров, торговые ограничения, ну и ограничения, связанные с глобальной финансовой системой» — сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко.

«Надо больше сфокусироваться на внутреннем рынке. За последние годы, где действительно произошло импортозамещение, так это в банковском секторе, — убежден президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин. - Мы создали всю инфраструктуру для долгового рынка. Сейчас нужно заместить и для населения, и для наших корпораций мощный собственный внутренний рынок ценных бумаг, в значительной степени сократив валютную составляющую. Это наш путь, и другого у нас нет».

Причем, изменения коснулись не только экономики или финансового рынка. Но и творческих коллективов

«С середины апреля по середину мая мы путешествуем, — сообщил художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев. - Да, раньше это был Париж, Нью-Йорк. Сейчас Томск (один из моих любимых городов, где имеются потрясающие университеты), Казань, Оренбург — перечислять не буду, но 25 регионов мы уже прошли. Если добавим еще 20 — это будет небывалый год в истории Мариинского театра. Мы опять станем самым гастролирующим коллективом в мире, только теперь мы гастролируем в других границах. Но это не значит, что в Томске мы будем выступать слабее, чем в Нью-Йорке».