Компьютерные игры – это вам не игрушки!

Фото: фонд Росконгресс

«Что наша жизнь?» «Игра!» - так ответят 80 миллионов российских геймеров, которые проводят за играми в среднем по 3 часа в день. По объему аудитории и потраченного на них игроками времени компьютерные игры уже успешно конкурируют с традиционными медиаканалами, их даже называют телевидением нового поколения. А киберспорт – так и вообще отдельная индустрия со своими турнирами, мировыми первенствами и звездами. Впечатляют и финансовые показатели: оборот российского игрового рынка сегодня – это 170 млрд рублей в год.

ПЛОЩАДКА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИТ

В ходе Петербургского экономического форума игровой индустрии была посвящена сессия «Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии». Не секрет, что значительную долю на российском рынке компьютерных развлечений занимают игры, созданные за рубежом. Разработчик многих из них заявили о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии. Звучали также угрозы удалить все российские команды и клубы из игровых турниров.

Новые возможности и проблемы отрасли в постсанкционную эпоху обсуждали в Петербурге генеральный директор «Института развития интернета» Алексей Гореславский, директор по стратегическому развитию VK Play Артем Черменин, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, руководители ведущих игровых студий Magic Factory Animation, Cyberia Limited, WATT STUDIO и другие эксперты.

- Что изменилось? – говорит Артем Черменин (VK Play). – Изменился доступ к играм, изменились каналы дистрибьюции, изменились каналы потребления игрового контента. Но интерес игрока к самим играм никуда не исчез. Тем более в постпандемийную эпоху достаточно много времени высвободилось, и люди уже привыкли играть в хорошие игры. И мы приняли решение, что оптимальным для нашего любимого игрока - сделать пространство, в котором все максимально будет на одной площадке. А именно – возможность покупки игры, возможность покупки контента, возможность получать прекрасные стримы (стриминг – это потоковое онлайн-вещание, которое позволяет, например, геймерам в режиме реального времени транслировать ход своей игры онлайн, - Ред.). И на этой же площадке проходят киберспортивные турниры. И все это называется VK Play. Для индустрии это что значит? Это концентрация аудитории для дистрибьюции и возможность заработка.

ЭТО ПО-НАШЕМУ!

Сложившаяся из-за ухода больших игроков ситуация открывает возможности для российских разработчиков, игры которых станут востребованы не только внутри страны – открываются возможности и для выхода на зарубежные рынки.

- Своей команде мы поставили цель выйти на разработку философских, образовательных, исторических игр. В нашей игре мы даем возможность игроку окунуться в богатую многовековую русскую культуру, познакомиться со сказочными персонажами, посмотреть на русское зодчество... Большое внимание мы уделяем саундтреку - работаем с Санкт-Петербургской консерваторией им. Римского-Корсакова, — рассказывает генеральный директор студии «Сиридар» Виталий Терлюк.

- К счастью, сейчас игровые движки развиваются достаточно активно и в правильном, на мой взгляд, направлении... Я считаю, это удачный момент, чтобы делать высококлассный продукт за более приемлемые сроки и деньги. Здесь как раз мы можем догонять наших западных коллег и достойно выступать на одной площадке, — считает генеральный директор Magic Factory Animation Сергей Демчев.

Представители федерации киберспорта тоже смотрят в будущее с оптимизмом.

- Мы аккредитованная федерация, состоим в международной федерации. Там сейчас 120 стран и при этом все попытки нас как-то из этой федерации выгнать на фоне общемировой ситуации не увенчались успехом. Мы по-прежнему являемся частью структуры и более того входим в правление, — рассказал на сессии президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Обращаясь к российским разработчикам, Дмитрий Смит попросил их чаще включать в сценарии игр соревновательный механизм.

- Потому что это не только интересный инструмент маркетинга и продвижения игры, но это еще то, что нужно человеческой природе. Если мы говорим про игры и как про проводник российской культуры, нам важно, чтобы это вызывало внутреннее желание этот контент потреблять, — сказал эксперт.

- В моем понимании киберспорт будет вытягивать рынок игр и рынок игр будет растить экосистему. Мы закладываем такую логику, если мы рассматриваем игры с точки зрения экономики, — поделился своим видением будущего индустрии руководитель проекта «Игры Будущего 2024» Игорь Столяров.

Так что у этого бизнеса точно есть перспективы. Остается только убедить мам и бабушек юных киберспортсменов, которым часто достается за долгое сидение у компьютера, в том, киберспорт – это не забава, а движущая сила отрасли. Но разве мамам и бабушкам растолкуешь?