Минобороны: в Донбассе покарали членов «грузинского легиона», которые расправились со связанными десантниками

Иностранным легионерам на Украине отомстили за смерть российских бойцов. Фото: REUTERS

- 26 июня в ходе боев в 3-х км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики, российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14-ть боевиков, - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что если первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств, что вторая – включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый «грузинский легион». При этом в рядах «грузинского легиона» оказались преимущественно уголовники. В том числе и те, что причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.

- Мы их нашли и покарали, - подчеркнул Конашенков.

Напомним, в марте в сети появились кадры расправы над экипажем боевой машины десанта под Киевом. На кадрах военнослужащие со связанными за спиной руками лежат на дороге. По следам волочения и цвету крови видно, что им перерезали горло и специально вытащили на середину дороги, чтобы снять жестокие кадры.

- Он еще хрипит, добивай, а у этого перчатки хорошие, - звучат голоса за кадром.

Оператор снимает телефоном, не скрывает свое лицо и временами повторяет: «Вот они защитники русской армии, слава Украине».

- В видеоролике также запечатлен момент расстрела десантника. У него также за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену. В результате данных преступных действий военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушили Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Пользователи рунета нашли подозреваемых садистов в социальных сетях.

«Так спешили снять видео, что одному из бойцов забыли развязать руки. Воин -освободитель запомни лица этих мразей, в плен живыми их не брать», - комментировали в сети кадры расправы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что спецподразделение «Ахмат» Росгвардии Чечни ответит тем, кто совершил это преступление и «накажет виновных самым жестоким образом».

Фото: t.me/kresaloz/222

И вот свершилось: грузинских боевиков, которые жестко расправились с российскими военнослужащими самих отправили к их кумиру - Бандере.

Фото: t.me/kresaloz/222

Отметим, что российская армия в последнее время изменила тактику: на подобные террористические подразделения на Украине, что ВСУ использует в качестве «заградотрядов» стали охотиться в первую очередь.