В России создана Ассоциация блогеров и агентств

Российские блогеры создали свою ассоциацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В международном мультимедийном пресс-центре Россия-сегодня прошла конференция, посвященная созданию Ассоциации блогеров и агентств. Эта структура объединила почти две трети рынка инфлюенс-маркетинга.

В числе участников - блогеры Стас Круглицкий (Stasprostoklass), популярная ведущая Тутта Ларсен; создатель тик-ток-хауса Dream Team Ярослав Андреев, президент Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова, сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.

Сферу блогинга в результате разразившегося кризиса, после ухода из России многих знаковых брендов, запрета Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, которая признана экстремистской и запрещена в России) и остановки работы в нашей стране TikTok считают одной из наиболее пострадавших. Прежде блогеры работали с серьезными бюджетами, имели большое влияние на аудиторию. Аккаунты с миллионами подписчиков — это независимость авторов от традиционных каналов СМИ. Они помогают открывать новых героев, раскручивать бренды, создавать рабочие места. Весной 2022-го 35 агентств, отвечающих за большинство топовых русскоязычных блогеров, объединились, чтобы создать Ассоциацию блогеров и агентств. Ее цель – консолидация для выработки эффективных правил взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства.

Представители ассоциации и популярные блогеры подвели итоги работы, обсудили тему отключения соцсетей, показали карту рынка будущего.

Как именно блогеры привлекают внимание государства, чтобы их признали отдельной индустрией? Кто оказывается в черных списках блогеров и какими окажутся стандарты сферы? И как можно использовать мировой опыт быстрорастущего инфлюенс-маркетинга?

БЛОГЕРЫ КАК АЙТИШНИКИ

Максим Перлин, руководитель агенства Блэк Лайт, говорил о том, как формируется индустрия и профессия:

- Индустрия маркетинга показала свое влияние во время пандемии. Тогда наши цифры охвата стали приближаться к охвату телеканалов. Мы через час послед события видели реакцию на информацию. Возникла необходимость правильного взаимодействия с государством. Чтобы оно признало нас как индустрию, а блогеров - как профессию. Надо приравнять компанию работающих с блогерами к IT компаниям с похожими преференциями. Вы ведь не сможете отличить ее от IT компаний. Их функционал ничем не отличается от айтишников. В нашей цепочке много компаний. Но система взаимодействий пока не выстроена. А мы хотим в ближайшее время выстроить этику этого рынка. Чтобы он стал белым и проходил через юридические лица.

И взаимодействие рынка со блогерами — это важная часть работы. Мы бы хотели договориться о единой системе ценообразовании на те или иные услуги. В конце этого февраля многие блогеры перешли в Телеграм вынужденно — и потеряли часть аудитории и доходов. Но все равно этика рынка выстраивается. Мы сделали черные списки блогеров - и они распространяются на блогеров и клиентов. Правила должны соблюдать все. Создана рабочая группа, которая занимается соблюдением правил. Говорим о системе желтых и красных карточек для блогеров, которые некрасиво себя ведут. После трех желтых карточек блогер получает красную карточку - и все перестают с ним работать. Попадание в черные списки - выстраивание этики рынка. И мы не собираемся давать этому блогеру рекламу. Если блогер нарушает закон и этому есть юридическое подтверждение - он в блэк листе. И тут важно взаимодействие со СМИ, с Минюстом, с ФНС . С Минцифры у нас нет официальных отношений, но общаться мы хотим, чтобы получить преференции.

БЛОГГИНГ ТЕСНИТ ТВ

Тутта Ларсен рассуждала о том, как блогеры в плане коммуникации вытесняют телевизионщиков:

- Чем сегодня блогер может привлечь фолловеров? Это может быть кулинарный блог, спортивный блог. Блогерами становятся священники и ученые. Бывший премьер Дмитрий Медведев — один из самых популярных сегодня блогеров. Да, он это не монетизирует, но популярность набирает. И это становится полноценной индустрией. В ней создается много рабочих мест. Тут платятся хорошие налоги. И это масштабный и активный канал коммуникации. Он взаимодействует с аудиторией мгновенно. Это можно двигать в культуре, в искусстве. Я в том числе и потому занялась блоггингом - после 20 лет на ТВ я поняла, насколько неповоротливо телевидение. Многие идеи возникли в связи с родительством. Вопросов возникало масса, а нужного контента не было — и это надо было где-то реализовать. Мы отвечали на множество вопросов от родителей, когда над тобой не висят рейтинги, охваты и все прочее, что есть на ТВ. Блогосфера — это уникальная степень близости с аудиторией. И многие из сегодняшних блогеров учились на что-то другое. Но благодаря блогингу получили инструмент для реализации себя. Наша индустрия хороша для экономики для создания рабочих мест и для создания нормальной и рабочей атмосферы в стране. Вот я 10 лет проработал на МТВ —и меня обвиняли в том, что я испортила целое поколение. Но воспитание должно лежать на семье и школе, а не на медиа. Аудитория сама выбирает то, что ей созвучно и дорого. А ассоциация блогеров и агенств — это все-таки больше про бизнес.

РЫНОК ПРОСЕЛ, АУДИТОРИЯ ОСТАЛАСЬ

Ярослав Андреев говорил о том, как изменились условия на рынке и про новые инструменты:

- Надо понимать, что весной наша индустрия просела серьезно. Одну сеть заблокировали, другая ушла, рынок упал на 60 процентов. Ушли мировые бренды по тем или иным причинам. А аудитории привыкла потреблять все через блогеров. И стали искать привычных блогеров в новых соцсетях. Это позволяет нам сейчас в этих соцсетях добиваться успеха. Рынок растет в два раза в год по миру. И уже не так важно, какая именно соцсеть жива. Важно, что рост идет. Думаю, наша индустрия покажет хорошие показатели уже через год. Аудитория то никуда не делась.

КАК РАБОТАТЬ С СОЦСЕТЯМИ

Татьяна Иванова размышляла о формировании бизнес-сообщества:

- Если рынок станет более консолидирован — это будет символом и позывом для юных блогеров. В российской блогосфере немало людей с высоким интеллектом и людей талантливых. Нашей ассоциации как идее всего два с половиной месяца, о школе блогеров мы еще не задумывались. И не уверены, что в этом есть необходимость. Это какие-то новые прообразы школ журналистики, где подростков учат взаимодействию с соцсетями. Сейчас для нас это не первоочередная задача: номер один - выделить себя как экономический сегмент, и официально признать блогера профессией. И профессиональная аттестация людей, в индустрии работающих. Важно сформировать бизнес-сообщество.

Взаимодействие с государством и ведомствами - одно из больших направлений нашей работы. Мы набрали первый пул в ассоциацию — у нас начали работать рабочие группы, второй набор будет осенью. Жестких правил, чтобы попасть в агентство нет. Достаточно направить заявку- и мы ее посмотрим. Кто готов делиться своей экспертизой и имеет годовой оборот в 50 млн, может рассчитывать на успех.

ПУТЬ УСПЕХА БЛОГЕРА

Алексей Столяров поведал о пути, который прошел за 8 лет:

- Я начал существование как блогер 8 лет назад. Ярослав Андреев нашел меня в Питере. Сказал: парень, ты вроде неплохо говоришь и у тебя что-то может получиться. Но тогда спортивный контент был не слишком популярен. У меня было 23 тысячи подписчиков, а сейчас 3 миллиона. Да, 8 лет мне понадобилось на развитие. Сейчас мой контент самый популярный в этом сегменте на ютубе. И мы входим в топ-20 каналов по миру. Посмотрев на Русский ниндзя, мы собрались с ребятами и слепили за неделю проект, от которого получили эффект - больше чем у РН. Создан бренд одежды собственный. Ему три года, поначалу все было сложновато, но сейчас этот бренд занимает лидирующую позицию среди спортивных брендов. Мы в коллаборацию вступаем с большими марафонами, с популярными медиаперсонами в мире спорта. Начинаем открывать свои залы в Москве и Питере. И это все - через блогосферу. Когда-то было 50 тысяч рублей на все агенство, мы работали в минус и верили, что что-то произойдет. Меня так уж серьезно не коснулись запрещение соцсетей. Да, у меня в инстаграме и в ютубе много было подписчиков. И да, весной многое пошатнулось, но хотелось бы, чтобы это все нормализовалось, и наши новые проекты начали реализовываться.

КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ

Стас Круглицкий рассказал о том, как хобби становится профессией:

- Я начал снимать свои видео в 2014-м году, в 2015 возник корневой образ Сантана. Популярность пришла в 2020-м, когда мои старые ролики вдруг завелись в Тик Токе. Начали расти мои площадки. Я заключил неплохой контракт и ушел с основной работы. А до того шесть лет это было моим хобби. Когда я сконцентрировался на создании своего видео — ко мне пришли миллионы подписчиков: деньги, охваты и все стало хорошо. Мы сделали около 70 контрактов и много налогов заплатили в 2021-м. Появились бренды одежды и косметики. Многим может показаться, что это дурость - создание такого ролика. Но на создание видео уходит около пяти дней. И выбор темы там - самое главное. Вроде бы уже все придумано, над всем пошутили. Но сценарий согласование, это около недели. На это уходит много сил. Мне всегда кто-то помогает снимать — и я всем плачу официальную зарплату. Это люди, которые ведут весь менеджмент за меня — это огромная часть работы, и она сложнее, чем то, чем занимаюсь я. Да, мои доходы упали на 90% после февраля. Многие бренды либо приостановили работу, либо вообще ушли. Я направил усилия на музыку, у меня музыкальное образование. Мы с другом довели до ума трек — и сегодня я стал музыкантом. А недавно встретил папиного друга, он спросил, чем я занимаюсь. Я объяснил, и он сказал, что «в наше время за это была статья». Но для меня это полноценная работа - мы вместе с нашей командой заплатили много налогов, и мы полноценный канал коммуникации.