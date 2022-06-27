Перезагрузка рынка контента: Россия пойдет на рынки Юго-Восточной Азии и арабского мира

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Чем заполнять пустующие ниши в кинотеатрах и на телеканалах? Что мы можем противопоставить западному контенту? За какими проектами будущее? Эти и другие темы обсуждали на сессии «Как раньше уже не будет: перезагрузка рынка контента», которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

- Мы все сейчас должны производить новый контент. Время изменилось, интересы людей изменились, - заметил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

При этом одной из главных проблем Эрнст назвал грамотное измерение контента в интернете.

- Достоверных измерений популярности и востребованности контента в интернете сейчас нет! Давайте это признаем! - заявил Эрнст. - Интернет-индустрия, телевизионная индустрия, платформы — должны собраться и сказать: «Давайте обнулимся, существуют технологии — выберем технологию, и существуют люди — выберем людей». Пусть они под контролем всех представителей индустрии сделают систему.

- Единый измеритель в интернете вот-вот должен появиться , - обнадежила исполнительный директор «Института развития интернета» Елена Лапина.

- Система измерений как у платформ, так и на телеканалах действительно устарела. Она требует обновления, - согласился генеральный директор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов.

- Я много раз выступал на разных собраниях по поводу того, как измерять наше отечественное кино и государственные субсидии, потраченные на кино. И я всегда ратовал за то, чтобы в измерениях присутствовали цифры так называемого пиратства или бесконтрольных просмотров в интернете. Потому что, мне кажется, что суть государственных субсидий на поддержку кинематографа или в данном случае визуального контента заключается в том, чтобы сограждане могли смотреть этот продукт. И если мы меряем по количеству проданных билетов, по количеству каких-то рейтингов, по количеству каких-то там суммарных оценок и прочего, то это всегда будет очень узко, - заявил генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев.

Генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова рассказала, что показатели компании в плане потребления контента неуклонно растут. По ее словам, потребление контента ВКонтакте выросло в 2,5 раза. По ее словам, будущее за короткими видеороликами, благодаря которым «сорокаминутную тренировку можно просмотреть за 3 минуты». Для интернет пользователей это очень удобно.

- Время, которое пользователь проводит онлайн за потреблением контента, в среднем выросло и составляет 45 минут — это огромные числа. Продолжается рост, несмотря на сезонность. Все любят видео. И масштабный рост показали короткие вертикальные видео. Если сравнивать с прошлым годом — фееричный. В 2,5 раза растет не только смотрение, но и самое важное — создание контента, - отметила Марина Краснова.

В свою очередь председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, как она видит в ближайшем будущем развитие анимации.

- Анимация будет кардинально меняться, темпы производства ускорятся. Уже сейчас огромные темпы по сравнению с отраслью 5 лет назад. Мы находимся в постоянном поиске технологий и талантов, - отметила Юлиана Слащева.

Она также сообщила, что «Союзмультфильм» потеряет в этом году 30 процентов выручки из-за того, что не будут оплачены международные контракты.

- Мы будем выходить на рынки юго-восточной Азии, пойдем в арабский мир, где нас не было вообще, - рассказала Юлиана Слащева.

Генеральный директор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов заметил, что в последние годы режиссеры и сценаристы ориентировались на западные рынки.

- Критерием успеха для многих являлся больший успех за рубежом, причем на Западе, скорее, чем успех, там, в Екатеринбурге или на Дальнем Востоке, в России. И перестройка мышления самых талантливых, креативных кадров, с которыми мы работаем, на локальный, внутренний успех, она сейчас уже начала происходить, - отметил Данила Шарапов.

Одной из главных проблем Шарапов назвал пиратский контент.

- Он должен быть исключен из всех российских поисковиков, - призвал Данила Шарапов.

Эксперты также сошлись во мнении, что будущее за повышением качества контента и увеличением доли эксклюзивной информации.

- Базовые две вещи, на которые мы делаем ставку — это производство значительного количества ориджинал (эксклюзивного контента, - Ред.). Если в 2021 году было 14, то в этом году будет почти в два раза больше, в следующем году мы планируем выпускать не менее двух премьер в месяц. Вообще ориентируемся на четыре, но хватило бы денег, потому что очевидно выпадающие доходы от рекламы, на которые существуют все медиакомпании, — это очень серьезный фактор нынешнего времени. Формируем большую библиотеку, работаем в коллаборации с нашими коллегами, - рассказал гендиректор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

- Мы, действительно, говорим, что рынки есть. Безусловно, на этих рынках, я надеюсь, будет востребован наш контент. И мы будет там тоже покупать, может быть, когда-то казавшиеся экзотическими вещи, но сейчас уже абсолютно приемлемые — они нашли нашего зрителя. Я про те же, например, турецкие или корейские сериалы, - отметил генеральный директор Онлайн-сервис more.tv. Дмитрий Гранов.