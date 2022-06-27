Мировой продовольственный кризис-2022: кто виноват и можно ли его избежать

Фото: фонд Росконгресс

По оценкам ООН, в прошлом году каждый десятый человек на планете не мог полноценно питаться. То есть либо вообще голодал, либо недоедал. В этом году ситуация еще ухудшилась: на сложности, возникшие из-за коронавируса, наложились экономические санкции. Индекс цен на продовольствие достиг рекордного уровня. Что с этим делать и каково во всех этих проблемах место России, чиновники и эксперты обсуждали на сессии Петербургского международного экономического форума «Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности».

ПОЧЕМУ ВОЗНИК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС

Проблемы начались не в 2022 году, мир столкнулся с шоком для рынка продовольствия еще в 2020-м.

-Предприятия закрывались, миграция рабочей силы остановилась. Привычные логистические цепочки были нарушены. Все это привело к тому, что предложение на мировом рынке продовольствия было сокращено. И, кроме того, страны, запасаясь продовольствием, начали критично накапливать запасы. Например, Китай в шесть раз повысил в пандемию закупки кукурузы. Это привело к дестабилизации на мировом рынке продовольствия, - заявила, выступая на сессии, зампред правительства Виктория Абрамченко. - Дополнительно к факторам пандемии в 2022 году добавились факторы, связанные с введением санкций.

Хотя формально продовольствие выведено из-под санкций, по факту налицо практически полная морская и авиационная блокада России, роль которой на мировом рынке продовольствия сейчас очень велика. То есть продавать-то можно, но надо еще умудриться доставить продовольствие туда, где оно необходимо. Плюс возникли проблемы с межгосударственными платежами. Но и это еще не все беды.

-Стоимость газа кратно увеличилась. Это значит, что в некоторых странах просто невозможно производить удобрения. А российские либо белорусские удобрения нужно еще доставить к ключевым зернопроизводящим регионам, - констатировала Абрамченко.

Как сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, сегодня закрыто 40% мировой торговли удобрения. Это с учетом не только России и Белоруссии, но и еще одного крупного их поставщика — Китая. В Европе-то про пандемию уже почти забыли, а у китайцев - продолжаются локдауны.

-Если сегодня мы не начнем продавать в полном объеме минеральные удобрения летом под следующий сезон, то сезон 2022-2023 будет не только холодным, но еще и будет очень голодным. Потому что не будет урожая, - говорит Андрей Гурьев. - Сейчас мы говорим о спецоперации, о кризисе, который сейчас происходит. Но это эпизод. Если не будет внесено необходимое количество минеральных удобрений в землю во всем мире, мы получим глобальный, грандиозный мировой продовольственный кризис.

ЧТО С ЕДОЙ В САМОЙ РОССИИ

-По ключевым показателям Доктрины продовольственной безопасности — зерно, мясо, масложировая продукция, рыбная продукция — мы с лихвой покрываем потребности страны, потребности внутреннего рынка. И все эти направления являются для нас ключевыми с точки зрения экспорта. Мы можем поставлять это продовольствие на мировые рынки, - утверждает Виктория Абрамченко.

По ее словам, несмотря на все риски и сложности, за пять месяцев этого года экспорт продукции АПК из России вырос на 16%. В некоторые страны — вообще в разы. Например, в Индию — в 3,6 раза.

-Мы будем наращивать экспорт продовольствия, - заявила вице-премьер. - Будем решать проблемы с логистикой, с межнациональными расчетами.

Потенциально у России есть условия для роста аграрного производства и экспорта этой продукции. У нас первое место в мире по площади земельных ресурсов - 17 млн кв.км. Как утверждает Виктория Абрамченко, 13 млн га сельхозземель в ближайшее время будут дополнительно вовлечено в сельхозоборот. Власти будут серьезно помогать аграриям с мелиорацией, чтобы эти земли были орошаемыми. Благо — у нас второе место в мире (после Бразилии) по запасам пресной воды, можем себе позволить орошаемую пашню.

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

-Миру нужен мировой продовольственный арбитр, - считает Виктория Абрамченко. - В 1954 году в ООН была создана организация ФАО, мировая продовольственная сельскохозяйственная организация. Эта организация была создана для того, чтобы бороться с голодом на планете. И я призываю коллег в ООН и коллег в ФАО создать такой международный Красный крест в продовольствии, который бы решал проблемы, последствия незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствия введенных ограничений для взаимных расчетов между странами. И который обеспечил бы в конечном итоге равный доступ для всех стран на рынок продовольствия.

Вопрос о создании арбитражного органа интересен. Но ФАО пока работает своим авторитетом, своей технической экспертизой, которые ей доверили страны-члены, - ответил ей директор отделения по связям с Российской Федерацией Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков. И добавил:

- Среди рекомендаций, которые интересны нашей сегодняшней аудитории, как преодолеть нынешний продовольственный кризис, есть рекомендация — пересмотреть, проанализировать политику санкций и по возможности отказаться от их применения.