Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин: От слияния VK и «Авито» выиграют все, в том числе и пользователи

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Возможное приобретение холдингом VK сервиса частных объявлений «Авито» во всю обсуждается экспертами. Что эта сделка может значить для российского сегмента Интернет? Какое влияние она окажет и на компании, и на потребителей? На эти вопросы «Комсомолке» ответил депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

- Антон Вадимович, и с «Авито» и с «Вконтакте» так или иначе сталкивается большинство пользователей всемирной сети. Как, по вашему мнению, эта сделка скажется рынке?

- Это абсолютно логичный шаг. Две недели назад я внес законопроект о регулировании так называемых «классифайдов», то есть цифровых досок объявлений. Одна из целей законопроекта – ограничить долю иностранного участия. Это необходимо, потому что в условиях информационной и технологической войны нам важно, чтобы за ключевыми ресурсами, за крупнейшими игроками рынка сохранялся российский контроль. Не обязательно контроль госкорпораций, но это должны быть российские юридические лица, чтобы было понимание, с кем мы работаем.

Мы видим, с какой легкостью иностранные платформы уходят с российского рынка отключают российских пользователей. Сегодня сервисом «Авито» владеет голландская компания, и мы не понимаем, что там происходит с данными наших граждан, какие планы у этой компании. У нас нет понимания, что будет, если эта компания, как и другие западные платформы, уйдет из России. Не окажутся ли данные российских пользователей на черном рынке, в руках мошенников. Не исключено, что торговля данными уже идет. Поэтому нам важно, чтобы за ключевыми платформами стояли российские игроки, которые в полной мере соответствуют требованиям кибербезопасности и способны обеспечить защиту данных пользователей.

С этой ситуации покупка «Авито» российской VK – это логичное развитие обеих компаний. У VK есть большой опыт и в сфере безопасности данных. Основа VK - социальная сеть. Если «прикрутить» к этой социальной сети доску объявлений, это станет органичным ее дополнением.

- Пользователи «Вконтакте» и «Авито» как–то почувствуют это слияние?

- Понятно, что одни и те же люди могут быть пользователями и VK, и «Авито». Я думаю, что в выигрыше будут все. Учитывая тот факт, что совладелец VK «Газпром-медиа» - это один из крупнейших медиахолдингов, обладающий большими возможностями инвестиций, я думаю, что слияние позитивно скажется на развитии и капитализации «Авито». Уверен, что этот «классифайд» станет еще более удобным для пользователей.

Вообще, мы сегодня идем по пути развития крупных национальных суперсервисов, где происходит объединение функционалов, конвергенция, направленная на удобство пользователей. Сервисы становятся более удобными и дружелюбными для конечных пользователей. В VK есть социальная сеть, есть и различные другие сервисы. Если к этому набору услуг добавится такая доска объявлений, для потребителей это будет только плюс.

- То есть с течением времени два гиганта сольются в единую платформу?

- Во всем мире цифровая среда движется по пути объединения функционалов и строительства супераппов, в которые для удобства пользователей интегрированы самые разнообразные услуги. Можно вспомнить китайскую платформу WeChat, где есть и банковские услуги, и игры, и объявления, и общение в социальной сети. VK движется по этому же пути, становится супер-сервисом. И в семействе услуг этого супер-сервиса «Авито» будет смотреться очень органично.

- Что еще предусматривает законопроект, который вы внесли на рассмотрение Госдумы?

- Сейчас цифровые доски объявлений существуют как бы в серой зоне, и законопроект призван наладить хоть какое-то регулирование. Помимо ограничения иностранного участия, он предусматривает контроль за распространением нелегального и опасного контента. Ведь доски объявлений аккумулируют десятки миллионов граждан, на наш взгляд, они должны пресекать распространение на их платформах противоправного контента.