Розенбаум впервые высказался об уехавшей из России Пугачевой

Алла Пугачева Фото: СОЦСЕТИ

Алла Пугачева наслаждается отдыхом в Израиле. Похудевшая и помолодевшая жена Максим Галкина не делает никаких громких заявлений, но уверяет - к сентябрю вернется в Россию. Ведь ее младшим детям Лизе и Гарри нужно будет идти в школу. Меж тем поклонники сомневаются в том, что певица сдержит свое обещание. Давний друг артистки Александр Розенбаум оценил поведение Примадонны.

Александр Розенбаум впервые высказался о ситуации с уехавшей из России Аллой Пугачевой. Бард входит в число тех, с кем Алла Борисовна по-прежнему поддерживает связь. Певец уверяет, что с большой теплотой относится ко всей семье Примадонны.

Музыкант подчеркнул, что артистка является его близкой подругой и никакие обстоятельства не могут это изменить. "С Аллой не прощался и прощаться не собираюсь. Недавно с ней разговаривал... С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать", - сказал, как отрезал, 70-летний Розенбаум в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".

Александр Яковлевич подчеркнул, что никогда не назовет жену Максима Галкина предательницей. "Да никогда! Она мой любимый человек", - высказался он. Розенбаум добавил, что по-прежнему чтит талант Пугачевой и прекрасно помнит обо всем, что она сделала для отечественной эстрады и музыки.

Артист также сообщил, что остается в России и никуда уезжать не намерен в любом случае. Критиковать свою страну исполнитель хита "Вальс-бостон" готов, только находясь в любимом Санкт-Петербурге. При этом не намерен осуждать тех, чье мнение не совпадает с его.